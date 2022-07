Pfarrerin diskutiert mit SP-Grossrätin über den «Fall Safenwil»

Grill-Interview Pfarrerin diskutiert mit SP-Grossrätin: «Ich würde nie jemanden fragen, ob er gläubig ist» Lelia Hunziker ist SP-Grossrätin im Aargau und stellt der Regierung in einem Vorstoss kritische Fragen zu religiösen Aktivitäten von Lehrpersonen. Wir haben sie zusammen mit Pfarrerin Corinne Dobler zum Grill-Interview eingeladen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Grill-Interview mit Pfarrerin Corinne Dobler (links) und SP-Grossrätin Lelia Hunziker an der Feuerstelle Dominiloch in Zufikon. Sandra Ardizzone

Als wir Corinne Dobler und Lelia Hunziker zum Interview bei der Grillstelle bei der Dominilochbrücke treffen, hat es gerade aufgehört zu regnen. Hunziker ist mit dem ÖV nach Zufikon gekommen, sie war am Morgen an einer Sitzung mit der Kapo Zürich. Dobler kommt mit dem Velo. Sie muss nach dem Grillieren zu einer Abdankung.

Was haben Sie für den Grill mitgebracht?

Lelia Hunziker: Nichts. Hätte man etwas mitbringen müssen? Das habe ich wohl überlesen – ich habe diese Woche so viele Termine, ich habe mir nur gemerkt, dass ich um 11 Uhr hier sein muss.

Corinne Dobler: Du kannst etwas von mir haben. Ich habe allerdings nur vegetarische Sachen dabei, Grillkäse und Gemüse. Die Zucchetti ist aus dem eigenen Garten.

Sind Sie Vegetarierin?

Dobler: Ich esse meistens kein Fleisch, ich würde mich aber trotzdem nicht als Vegetarierin bezeichnen. Wenn ich Lust darauf hätte, würde ich jetzt auch ein Stück Fleisch essen. Ich tue mich schwer mit solchen Klassifizierungen – das Leben ist ja ein ständiger Wandel.

Apropos Klassifizierungen: Frau Hunziker, Sie haben nach den Vorkommnissen in Safenwil einen Vorstoss eingereicht, in dem Sie kritische Fragen zu religiösen Aktivitäten von Lehrpersonen stellen. Sind Sie eine Kirchenkritikerin?

Hunziker: Nein, ich bin auch noch Mitglied der reformierten Kirche, obwohl ich nicht an eine «höhere Macht» glaube. Ich habe in meiner gesamten beruflichen Karriere sehr gut mit der Kirche zusammengearbeitet und auch viele gute Leute getroffen. Oft musste ich feststellen: Wenn niemand mehr bereit ist, zu unterstützen und zu helfen, dann ist die Kirche da. Und die Hilfswerke. Man darf und muss sagen: Die Kirchen schliessen die Lücken des Service public.

Haben Sie sich schon überlegt, aus der Kirche auszutreten?

Hunziker: Ja, ich war schon ein paarmal kurz davor, habe mich dann aber dagegen entschieden. Und es geht mir dabei nicht um meine Beerdigung und einen Platz auf dem Friedhof, obwohl ich das möchte. Dabei sehe ich den Friedhof nicht als kirchlichen, sondern als öffentlichen Ort. Wer tot ist, soll raus aus dem Privaten. Ich habe einfach festgestellt, dass bei privaten Beisetzungsformen oft nur ein kleiner Kreis weiss, wo die Ruhestätte ist. Wer nicht eingeweiht ist, kann sich nicht verabschieden. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.

Was stört sie denn daran, dass evangelikale Christen an der Schule Safenwil regelmässig Lehrergebete durchgeführt haben?

Hunziker: In der Schule meiner Kinder war die Situation einst dieselbe. Ich habe damals mitbekommen, wie so etwas das Lehrerteam durcheinanderbringt, und zudem möchte ich auch nicht, dass aus diesen freikirchlichen Kreisen für meine Kinder und die Schule gebetet wird. Auch in Safenwil waren es freikirchliche Kreise mit einem Missionsauftrag. Das heisst nicht, dass Religion und Ethik nicht mehr im Lehrplan sein sollen. Das ist wichtig für die Bildung. Aber die Schule ist ein politisch und konfessionell neutraler Ort. Der Absender ist für mich sehr wichtig und es gibt Gruppierungen, die haben einen Missionsauftrag. Das hat keinen Platz an der Schule.

Hunziker (links) ist zwar noch in die Kirche, glaubt aber nicht an eine «höhere Macht». Sandra Ardizzone

Was denken Sie über die Lehrergebete, Frau Dobler? Haben Sie die Geschichte mitverfolgt?

Dobler: Ich habe einfach gelesen, was in den Zeitungen geschrieben wurde, aber die Hintergründe und Details kenne ich nicht so gut wie Lelia Hunziker. Grundsätzlich ist für mich ein Gebet etwas Wohltuendes und Heilsames. Es hängt aber natürlich davon ab, was für ein Approach, also was für ein Ansatz dahintersteckt. Wenn ein Missionsauftrag damit verbunden ist, wie das vorhin angedeutet wurde, finde ich das auch schwierig. Ein Gebet soll die Gemeinschaft fördern, die Liebe und den Frieden untereinander vergrössern. Sonst hat es keinen Sinn.

Und wie sehen Sie das mit den Freikirchen?

Dobler: Nun, wie gesagt, im Fall von Safenwil kenne ich die Hintergründe nicht. Aber ich kenne freikirchliche Kreise aus meiner Jugend, die das Gefühl hatten, sie müssten gegen die Welt eine Art Kampf führen und sie überzeugen, dass ihr eigener Glaube der richtige ist und alle anderen falsch liegen. Mit einer solchen Einstellung kann ich gar nichts anfangen.

Wie müsste denn ein gemeinsames Gebet Ihrer Meinung nach aussehen?

Dobler: Ein interreligiöses, gemeinsames Gebet, an dem jeder teilnehmen kann, der möchte, und an dem für alle gebetet wird. Zum Beispiel dafür, dass wir eine Schule haben, an der man sich mit Respekt begegnet, mit Liebe und Toleranz. Ich kenne Mütter, die sich ausserhalb der Schule treffen und dafür beten, dass die Kinder begleitet und behütet sind, das finde ich sehr schön und wertvoll. Aber wenn sich Fronten aufgrund eines Gebetes bilden, dann macht das Gebet keinen Sinn mehr.

Hunziker: Man muss schon anerkennen, dass es sehr viele Leute gibt, die keinen oder einen anderen Glauben haben – auch Kinder. Ich habe auch schon erlebt, dass meine Kinder Flyer mit nach Hause gebracht haben mit allen möglichen Angeboten, religiöse und nicht religiöse. Da hat die Schule meiner Meinung nach eine Verantwortung, dass sie filtert, wofür sie eine Plattform bietet und wofür nicht. Beten darf und soll, wer will, aber ich sehe nicht ein, warum man sich diesen Raum an der Schule nehmen muss.

Lelia Hunziker: «Für mich ist klar, dass ich als Politikerin zum Beispiel nicht in einem Schulzimmer einen Wahlkampfapéro veranstalten kann.» Sandra Ardizzone

Dobler: Ich finde, man muss auch sehen, dass es verschiedene Kulturen in den Dörfern gibt. Die Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen umfasst elf Dörfer, in manchen gibt es beispielsweise traditionelle Gottesdienste, bei denen man mit den Schulen zusammen feiert, katholisch und reformiert, danach gibt es einen gemeinsamen Brunch. Solche Traditionen finde ich wichtig, wenn sie von allen getragen werden.

Hunziker: Solche Anlässe sind zwar freiwillig, aber unsere Welt ist so divers, da gibt es einfach ein «in und out». Mir ist klar, dass man die Landeskirchen nicht mit den Freikirchen in einen Topf werfen darf, und auch bei den Freikirchen gibt es natürlich Unterschiede. Aber Leute mit einem homophoben, sehr wertkonservativen Weltbild, die keine anderen Religionen akzeptieren, haben an unseren Schulen nichts verloren und dürfen sich dort schon gar nicht organisieren. Wenn zum Beispiel ein queeres Kind mitbekommt, dass seine Lehrpersonen oder Schulsozialarbeitenden in den Schulräumen mit Exponenten einer Kirche beten, die das Queersein verabscheut, ist das in hohem Masse verunsichernd und verstörend.

Nicht nur der Einfluss der Kirche, auch der Einfluss der Politik an den Schulen wird gerade diskutiert. Die Kantonsschulen seien zu links, wird moniert.

Hunziker: Für mich ist klar, dass ich als Politikerin zum Beispiel nicht in einem Schulzimmer einen Wahlkampfapéro veranstalten und den Schülerinnen und Schülern noch einen Flyer in die Hand drücken würde, so etwas geht nicht. Momentan geht es aber darum, dass an den Gymnasien über Gleichstellung, Biodiversität, den Atomausstieg, den Klimawandel oder den Kapitalismus – auch kritisch – diskutiert wird. Wenn die FDP das Gefühl hat, wenn man über solche Themen spreche, sei man automatisch links, dann verkennt sie, welche Themen wichtig sind. Politische Bildung ist Teil der gymnasialen Stufe.

Interessieren Sie sich auch für Politik, Frau Dobler?

Dobler: Ja, ich gehe wählen und abstimmen, und ich verfolge es in den Medien. Aber ich bin nicht in einer Partei Mitglied oder so.

Und wie sind Sie Pfarrerin geworden?

Dobler: Das ist im Rückblick noch schwierig zu sagen, es gibt verschiedene Erklärungen. Ein Aspekt war sicher, dass ich immer den Wunsch hatte, mich mit etwas auseinanderzusetzen, das ewig bleibt. Und das ist auch die Frage, die mich heute beschäftigt: Was ist ewig? Ein anderer Aspekt war, dass ich in einer Jungschar war, da haben wir Bibeltexte gelesen, das hat mir gefallen und war mir eine Art Seelennahrung für mein Leben. Und der dritte Aspekt war eine Art Rebellion. Niemand in unserer Familie hatte studiert. Meine Mutter war geschieden, was damals im Dorf eine rechte Tragödie war, und man munkelte, dass aus mir nichts werden würde. Ich wollte den Leuten das Gegenteil beweisen.

Pfarrerin Corinne Dobler: «Ich würde nie jemanden einfach so fragen, ob er gläubig ist. Was heisst das überhaupt?» Sandra Ardizzone

Waren Sie auch mal bei einer Berufsberatung?

Dobler: Ja, als ich im Gymi war. Unter anderem war auch Theologie ein Thema – für mich war aber immer klar, wenn man Pfarrerin werden möchte, dann ist das eine Berufung. Mir hat aber jemand gesagt, in eine Berufung könne man auch hineinwachsen. Also habe ich eine Abmachung mit Gott getroffen: Wenn ich das Studium schaffe, dann werde ich Pfarrerin. Für mich war das echt nicht einfach, ich bin nicht so sprachbegabt, und man muss ja auch Griechisch und Hebräisch lernen. Für mich als Pfarrerin ist es erfüllend, Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten, egal ob Geburt, Hochzeit oder bei einer Beerdigung.

Frau Hunziker, wo kommen Sie mit Religion in Berührung?

Hunziker: Zum Beispiel bei meiner Arbeit für die Anlaufstelle Integration, wo ich zehn Jahre lang war, wie auch jetzt für die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration: Für viele unserer Klientinnen spielt der Glauben eine grosse Rolle. Ich war aber auch beteiligt an den Recherchen zur Ausstellung Glaubenssache im Stapferhaus. Da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es fast schwieriger ist, jemanden zu fragen, ob er gläubig ist, als zu fragen, ob er queer oder hetero ist. Es ist etwas unglaublich Persönliches.

Dobler: Es ist aber auch eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich würde die nie jemandem stellen. Was heisst es denn überhaupt, gläubig zu sein, wie will man das messen? Das ist bereits eine Kategorisierung, von der ich finde: Das geht eigentlich nicht.

Hunziker: Das ist ja bei quer und hetero auch so. Bin ich automatisch eine Frau, wenn ich zwei Kinder habe? Oder sehe ich mich eher bei den Nonbinären? Trotzdem, wenn man mit jemandem über den Glauben sprechen will, dann tritt man ihm sehr nahe.

Dobler: Das stimmt. Ich finde es aber auch schwer zu sagen, was es überhaupt heissen soll, gläubig zu sein. Muss man dazu seine Religion ausüben oder glaubt man einfach an Gott im Himmel? Oft gibt es gewisse Vorstellungen von früher, bei denen heute viele sagen, dass sie sich damit nicht identifizieren können. Trotzdem sehen sie sich als gläubige Menschen.

Stossen Sie mit Ihrer modernen Sichtweise auch auf Gegenwehr?

Dobler: Wir sind zum Glück ein grosses Pfarrteam. Die Gemeindemitglieder können sich also den- oder diejenige aussuchen, der ihnen entspricht. Im Pfarrteam selber gibt es auch Diskussionen. Aber ich glaube überall, wo Spezialisten zusammenarbeiten, egal in welchem Bereich, gibt es unterschiedliche Ansichten.

Das Grillgut ist fertig, wir setzen uns an den Tisch. Dobler möchte von Lelia Hunziker wissen, ob es nicht sehr viel Elan brauche, um in der Politik tätig zu sein, und wie sie es schaffe, die Energie dafür aufzubringen.

Hunziker: Man muss etwas Freude am Streiten haben. Oder vielleicht trifft es Freude an der Debatte eher. Oft versteht man sich persönlich ja besser, als es nach aussen den Anschein macht. Aber ja, manchmal ist es bitter, und ich habe mich auch schon gefragt, ob ich ganz auf die Karte Politik setzen soll oder doch eher das berufliche Engagement vergrössern. Über eine NGO kann man viel mehr erreichen – aber die Politik braucht es auch. Und es gefällt mir, auch wenn ich mich nicht auf jede Sitzung freue.

Braucht es denn als Pfarrerin nicht auch sehr viel Elan und Engagement? Jedes Jahr verliert die Kirche Mitglieder.

Dobler: Ja, aber darauf bezogen habe ich aufgehört zu kämpfen, da brennt man nur aus. Ich habe viel probiert. Dass die Leute aus der Kirche austreten und die Kirche langsam eingeht, das ist einfach so, dagegen kann man nicht viel machen. Ich mache meinen Job, weil ich ihn liebe und mache ihn so gut, wie ich kann. Ich setze das nicht mit den Austritten gleich, der Mitgliederschwund ist eine Zeiterscheinung.

Hunziker: Es ist eigentlich ähnlich wie bei den Gewerkschaften. Die haben auch Mühe, neue Mitglieder zu finden. Eigentlich könnte man doch erwarten, dass zum Beispiel die Leute aus dem Gesundheitswesen jetzt reihenweise den Gewerkschaften beitreten. Aber im Kollektiv zusammenzustehen – um zusammen zu beten oder um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen – das bringt man irgendwie nicht mehr hin, und das treibt mich um.

Dobler: Ich denke, das hängt auch mit den Lebensumständen zusammen: Früher wohnte man an einem Ort und war dann dort zum Beispiel auch in einem Verein, ein Leben lang. Das gibt es heute nicht mehr, man ist viel mobiler, das Leben wandelt sich stärker. Dazu passt keine Verpflichtung auf Lebenszeit.

Hunziker: Wie sähe dann die Kirche – oder die Gewerkschaft – der Zukunft aus?

Dobler: Ich finde, man muss viel vernetzter miteinander zusammenarbeiten. Obwohl unsere Kirchengemeinde schon elf Dörfer umschliesst, ist das zu klein. Oft müsste man gesamtschweizerisch denken. Und auch die verschiedenen Konfessionen und Religionen müssten intensiver zusammenarbeiten. Zudem habe ich viel Freude an unserer neuen Plattform «Leben feiern». Wir machen Rituale für alle Arte von Menschen und die Rituale, die sie wollen. Egal, ob das eine Pensionierung oder die Beerdigung der Katze ist. Ich finde, da, wo ein religiöses Bedürfnis da ist, sollten wir da sein, ohne zu fragen, wie genau jemand glaubt oder ob er reformiert ist.

