Gränichen: Zehnder Group steigert Umsatz 2021 um 13 Prozent

Gränichen Dank florierendem Europa-Geschäft: Die Zehnder Group erhöht ihren Jahresumsatz um 13 Prozent Die in Gränichen ansässige Zehnder Group hat ihre Umsatzzahlen für das vergangene Jahr präsentiert. In vielen Bereichen konnte sie sich steigern, allerdings gibt es auch Probleme mit Zahlungen. Sébastian Lavoyer, Alessandro Crippa 14.01.2022, 11.48 Uhr

Der Hauptsitz der Zehnder Gruppe in Gränichen. Keystone

Im vergangenen Jahr hat die Zehnder Group in den ersten sechs Monaten von pandemiebedingten Nachholeffekten im Heizkörpergeschäft profitiert. Hingegen hatte sie im zweiten Halbjahr Probleme, weil verschiedene elektronische Bauteile nicht verfügbar gewesen sind. Das schreibt sie in einer Medienmitteilung. In der zweiten Jahreshälfte sei es zu Lieferproblemen im Lüftungsbereich gekommen.