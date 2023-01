Corona-Protokolle: Die GPK mit sechs Aargauern untersucht Affäre

GPK-Mitglieder Diese sechs Aargauer spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Berset-Affäre: Was sie denken, was sie fordern Corona-E-Mails offenlegen, Informationslecks untersuchen, Bundesrat Alain Berset befragen: Die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat tagen Montag und Dienstag und diskutieren auch das weitere Vorgehen zur Affäre. In der Aufsichtsbehörde ist der Aargau mit gleich sechs Parlamentariern überdurchschnittlich vertreten. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yvonne Feri ist seit bald zwölf Jahren in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats. Und die SP-Nationalrätin, welche Ende Jahr zurücktritt, stand auch am Ursprung, der den Stein ins Rollen brachte. Feri ist nämlich auch Mitglieds des GPK-Ausschusses, der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel), welche eine Anzeige wegen der sogenannten Cryptoleaks eingereicht hat. Der ausserordentliche Staatsanwalt Peter Marti stiess im Verlaufe dieser Abklärung auf den Corona-E-Mail-Verkehr zwischen dem Departement Berset und Ringier-Chef Marc Walder, was seit über einer Woche die politische Schweiz beschäftigt.

«Bei uns geht nie etwas raus»: SP-Nationalrätin und GPDel-Mitglied Yvonne Feri. Bild: Valentin Hehli/ARG

Für Feri ist die GPDel das richtige Gremium, um die neuste Affäre und die Leaks zu untersuchen. Die sechsköpfige GPdel ist ein paritätisch zusammengesetzter Ausschuss der beiden GPK des Ständerats und des Nationalrats.

Feri ist sicher: «Bei uns geht nie etwas raus», sagte sie im «Sonntalk» der TV-Regionalsender von CH Media. Die SP-Nationalrätin ärgert sich, dass immer wieder vertrauliche Informationen an die Medien gelangen. Es habe schon mehrere Anzeigen gegeben, aber das versande stets, weil es schwierig sei, Spuren zu sichern. «Gegen eine PUK bin ich vehement», so Feri in der Polit-Talkshow. Eine solche Parlamentarische Untersuchungskommission brauche viel Geld und dauere mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr.

Eine qualitative Beurteilung zur Rolle ihres eigenen Bundesrates will Feri zurzeit nicht machen. «Ich kann aufgrund von Mutmassungen nicht urteilen. Darum nehme sie auch keine Stellung zur Rücktrittsfrage. Dafür ist es zu früh.»

Kann die GPK die E-Mail-Protokolle einsehen?

Eine Schlüsselfrage ist, ob die GPK den ominösen E-Mail-Verkehr zwischen Bersets Informationschef Peter Lauener und Ringier-Chef Walder einsehen kann. Die «Schweiz am Wochenende» enthüllte in den letzten beiden Ausgaben, dass Bersets Kommunikationschef in der Pandemie wiederholt Indiskretionen an den Ringier-Chef weitergab.

Mitte-Nationalrätin Marianne Binder will den E-Mail-Verkehr zwischen dem Departement Berset und dem Ringier-Chef einsehen. Bild: Alex Spichale/AGR

Für GPK-Mitglied Marianne Binder ist klar, dass die Aufsichtsbehörde die E-Mails selber sichten muss: «Ich würde einen solchen Antrag unterstützen, sagte sie ebenfalls im ‹Sonntalk›.»«Wir müssen möglichst grosse Transparenz schaffen. Die Amtsgeheimnisverletzungen sind ein riesengrosser Ärger. Die Regierung kann so nicht richtig zusammenarbeiten», findet die Mitte-Nationalrätin aus Baden. Sie betont allerdings auch, dass es ja nicht nur der «Blick» war, der in der Pandemie ständig vorab berichten konnte. Am Montag habe man im «Tagi» jeweils schon lesen können, was am Mittwoch dann in den Bundesrat gekommen sei.

Bersets Rücktritt zu fordern, ist für Binder zu früh. Aber: «Wenn Berset gewusst hat von der systematischen Amtsgeheimnisverletzung, dann ist ein Rücktritt logisch.»

«Berset soll die Chance haben, sich zu erklären»

Für Mathias Jauslin ist es «geradezu verpflichtend, dass die GPK der Sache auf den Grund geht. Wir müssen Transparenz schaffen, und zwar gegenüber der Bevölkerung wie auch gegenüber der Politik. Ein institutioneller, direkter Draht zwischen Bundesrat und dem Ringier-Verlag ist keine gute Sache.» Als einziger Aargauer ist der FDP-Nationalrat aus Wohlen in der Subkommission EDI/Uvek (Bersets Innendepartemennt und Albert Röstis Umwelt-, Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsdepartement) vertreten.

«Direkter Draht zwischen Bundesrat und Ringier ist keine gute Sache»: FDP-Nationalrat Matthias Jauslin will Klarheit. Bild: Mathias Förster

Dieses Gremium hat Erfahrung mit einer Berset-Affäre. Der Bundesrat musste betreffend der Geschichte mit seiner Ex-Geliebten zu möglichen institutionellen Implikationen Auskunft geben. Jauslin ist zuversichtlich, dass Alain Berset auch hinsichtlich der Coronaprotokolle bei einer Befragung zur Aufklärung beiträgt: «Er soll die Chance haben, sich zu erklären. Beim letzten Fall ist er auch zu seiner Sache gestanden.» Eine PUK erachtet Jauslin deshalb nicht für notwendig.

Zum Thema Rücktritt sagt der FDP-Politiker: «Sollte sich herausstellen, dass andere Mitglieder des Bundesrates oder die Bundespolitik Nachteile erleiden, weil das Departement mit Wissen ihres Chefs Informationen an Dritte weitergeben liess, ist Berset nicht mehr tragbar.»

Aargauer SVP-Vertreter weniger scharf als Parteiexponenten

Für SVP-Nationalrat Alois Huber gibt es «keinen anderen Weg, als die ganze Sache jetzt zu untersuchen». Er werde auf die Affäre sehr oft angesprochen aus der Bevölkerung. Das Bedürfnis nach Klärung sei gross.

Anders als Parteikollege Alfred Heer fordert er (noch) nicht den Rücktritt von Berset: Alois Huber, SVP-Nationalrat.

«Es würde allen Beteiligten dienen, auch Bundesrat Berset, der sich dann erklären kann», glaubt Huber, der wegen einer Grippe selber nicht an der aktuellen GPK-Sitzung teilnehmen kann.

Der Landwirt aus Wildegg findet auch, dass der E-Mail-Verkehr auf den Tisch gehört. Wie Feri bevorzugt er vorerst eine Abklärung im kleinen Kreis der GPDel. Im Gegensatz zu Exponenten der SVP wie GPK-Kollege Alfred Heer (ZH) fordert Huber auch noch nicht Bersets Rücktritt. «Zuerst soll die GPK jetzt schauen, was wirklich war.» Und auch ob es eine PUK braucht, könne man nach der Beurteilung der Affäre durch die GPK beurteilen.

«DIe GPK braucht Klarheit»: EVP-Nationalrätin Lilian Studer. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

Auch EVP-Nationalrätin Lilian Studer aus Wettingen will als Aargauer GPK-Mitglied Aufklärung. «Die GPK hat die Aufgabe, die Geschäftsführung des Bundesrates zu prüfen. Über die neuesten Entwicklungen und somit über das weitere Vorgehen braucht die GPK somit Klarheit.» Die GPK von National- und Ständerat tagen Montag und Dienstag.

Ständerat Burkart: «Staatspolitische Dimension»

FDP-Präsident Thierry Burkart äusserte sich bereits am Samstag in dieser Zeitung. Er hielt fest: «Die FDP ist der Auffassung, dass die Angelegenheit gründlich abgeklärt werden muss. Dafür gibt es die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission, der ich selber angehöre.» Die Vorwürfe, die im Raum ständen, so der Aargauer Ständerat, beträfen die Funktionalität der Landesregierung und das Kollegialitätsprinzip. «Sie haben darum eine sehr ernste staatspolitische Dimension, der mit grosser Seriosität Beachtung geschenkt werden muss.»

Am Dienstag um 17 Uhr wollen die beiden GPK die Medien über das weitere Vorgehen informieren. Titel der Medienkonferenz: «Indiskretionen zu Covid-19 Bundesratsgeschäften»

«Gründlich abklären»: FDP-Präsident Thierry Burkart ist GPK-Mitglied des Ständerats. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen