Zofingen: Bezirksgericht verurteilt Brandstifter

Brandstiftung Glücklicher Zufall verhindert einen Grossbrand in Zofinger Altstadt – Bezirksgericht verurteilt Angeklagten Nachts um 2 Uhr setzte ein Mann ein Holzdepot unter dem Balkon seiner getrenntlebenden Frau in Brand. Nun wurde er vom Bezirksgericht Zofingen verurteilt. Susan Hedinger, ZT Jetzt kommentieren 21.09.2022, 10.33 Uhr

Ein angesengtes Holzstück wurde dem Angeklagten zum Verhängnis. Symbolbild: Susan Hedinger

Ein Nachbar nahm um 2 Uhr in der Nacht den Brandgeruch und das Knistern von brennendem Holz wahr. Mit Hilfe von weiteren Personen konnte er das Feuer noch im Anfangsstadium mit Wasser löschen. «Nur dank glücklichen Umständen wurde ein Grossbrand und unmittelbare Lebensgefahr für die drei Bewohner im Altstadthaus verhindert », erläuterte der Brandermittler.

Zwei Meter hoch hätten die Flammen bereits gezüngelt, sagte er. Die Suche nach der Brandursache hat gezeigt, «dass jemand die Bretter vorsätzlich angezündet hat», bestätigte der Fachmann beim Prozess vor dem Bezirksgericht Zofingen.

Korpus delicti: Ein angesengtes Holzscheit lag auf dem Holzdepot

Mit dem Brand brachte Adam* sowohl seine von ihm getrenntlebende Ehefrau als auch sein Kleinkind und Luise*, die Vermieterin der Wohnung, in unmittelbare Gefahr. «Das Mietverhältnis mit der alleinerziehenden Mutter war schwierig», berichtet Luise. «Adam hat immer wieder Sturm geläutet und seine Frau konnte sich nicht gegen ihn wehren», erzählte sie.

Schliesslich habe sie die Klingel ihrer Mieterin auf stumm geschaltet. Mit der Folge, dass der Kongolese fortan die Vermieterin belästigte und beschimpfte. Die Polizei habe dem Wüterich schliesslich ein Hausverbot erteilt. Dieses hat er indes nicht respektiert, sondern mit weiteren Wutausbrüchen quittiert.

Adam habe oft lange in der Gasse geschrien, um ausserhalb seiner Besuchszeit seinen Sohn zu sehen. Auch am Abend vor dem Brand wurde Adam durch die Polizei weggewiesen. Luise habe immer einen Kontrollgang durchs Haus gemacht, bevor sie ins Bett ging. Sie traute Adam nicht. «Ich wurde immer mehr in die Probleme der Familie eingezogen», schilderte Luise die Situation. Die junge Mutter habe ihr leidgetan.

«Der Brand war ein einschneidendes Ereignis für mich»

Um Energie zu sparen, zeigte sie der Mieterin, wie sie mit Tannzapfen und Holzscheit das Öfeli in der Wohnung nutzen konnte. Hinter dem Haus gestaltete Luise ein Holzdepot unter dem Dach. Darauf liegend fanden die Brandermittler das Corpus Delicti: Ein dünnes Scheit lag angesengt auf der Holzbeige. Damit wurde das Feuer entzündet. Luise sagt:

«Der Brand war ein einschneidendes Ereignis für mich. Ein Brand in der Altstadt ist gefährlich.»

Dass der 36-Jährige Probleme hat, bemerkte auch ein Nachbar, der den Angeklagten am Nachmittag und später am Abend vor dem Brand offensichtlich betrunken in der Gasse getroffen hat. «Ich sagte dem Nachbarn, dass ihn meine familiären Probleme nichts angehen», gab Adam via Dolmetscherin zu Protokoll.

Die Befragung des Angeklagten war harzig. Mehrmals fragte ihn Gerichtspräsident Florian Lüthy, wo er die Nacht verbracht habe. Der Beschuldigte gab mehrere – in sich widersprüchliche – Antworten. Einmal habe er in seiner Wohnung im Bezirk Zofingen geschlafen; ein anderes Mal erzählte er, dass er im Baselbiet eine neue Wohnung angeschaut und danach im Zug geschlafen habe.

Die Signalortung seines Handys zeigt, dass er in der besagten Nacht um 1.23 Uhr in Tecknau BL und um 3.40 Uhr in Zofingen war. Auf die Fragen, wie er von Tecknau nach Zofingen gekommen sei und was er in der Zwischenzeit gemacht habe, antwortete er: «Muss ich mich wirklich an alles erinnern, was in meinem Leben passiert ist?»

Indizien führen zum Angeklagten

Staatsanwalt Peter Heuberger wies in seinem Plädoyer auf mehrere Indizien hin, welche Adam für die Brandstiftung verantwortlich machen. Adam neige zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Ein Nachbar bezeugte, dass er den Angeklagten am späten Abend betrunken angetroffen habe. Diffuse Angaben über seinen Aufenthalt in der fraglichen Zeit sowie das angesengte Holzstück auf dem Holzstapel seien weitere Indizien für seine Schuld. «Es ist nicht auszumalen, was hätte geschehen können, wenn um 2 Uhr morgens niemand das Feuer entdeckt hätte». Heuberger plädierte schliesslich auf «versuchte qualifizierte Brandstiftung».

Adam wies alle Beschuldigungen zurück und betonte, dass er inzwischen ein gutes Verhältnis zu seiner Frau pflege.

Dreieinhalb Jahre Freiheitsentzug unbedingt wegen versuchter qualifizierter Brandstiftung, so lautet der Schuldspruch des Gerichts. «Die Indizien weisen auf Sie hin», begründete Florian Lüthy den Schuldspruch, «die Widersprüche in Ihren Aussagen sind heute noch grösser geworden».

Brandstiftung gehört zu der Liste von Delikten, welche zwingend einen Landesverweis nach sich ziehen. Dieser beträgt zehn Jahre.

* Namen von der Redaktion geändert

