Glacé Die Kalte Lust wächst und wächst – jetzt ist das Glacé-Start-up aus Olten auf der Suche nach einem neuen Produktionsstandort Vor fünf Jahren gegründet, kommt das Glacé-Jungunternehmen Kalte Lust am Produktionsstandort in Olten langsam an seine Grenzen. Jetzt sind die drei Gründer auf der Suche nach einem neuen Ort. Bei einem Bauernhof oder in einer alten Fabrik. Alles ist möglich. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Gründer der Kalte Lust AG: Florian Stähli, Dominique Mattenberger und Darko Bosnjak (v.l.n.r.) in ihrer ersten Gelateria in Olten an der Hauptgasse. Bruno Kissling

Die Kalte Lust stösst an Grenzen, an räumliche Grenzen. Die Oltner Glacé-Hipster hatten in den letzten Jahren so grossen Erfolg, dass man längst auch ein externes Lager hinzugemietet hat. In der Patisserie des Hotels Olten, gleich beim Bahnhof, da wo alles angefangen hat und heute noch produziert wird, ist der Raum knapp geworden. So knapp, dass jedes zusätzliche Palett, das dort unterkommen soll, von der Geschäftsleitung abgesegnet werden müsse, sagt Dominique Mattenberger.

Er sitzt mit Darko Bosnjak und Florian Stähli im Innenhof des Hotels Olten. Die drei Gründer des Oltner Glacé-Labels am Ort, wo 2017 alles angefangen hat. Schon zweimal würde ihre Gelateria in der Oltner Altstadt als beste des Landes ausgezeichnet, Gault-Millau-Küchen schwören auf ihre Glacés genauso wie Altersheime, Festivals, Heiratende oder Firmen für ihre Geschäftsanlässe.

Bunte Vielfalt: Für ihre kreativen Kreationen setzen die drei gelernten Köche auf Spitzenzutaten. Nur das Beste ist gut genug. Bruno Kissling

Während der ersten drei Jahre bis Corona verdoppelten sie jeweils den Umsatz. 2020 stagnierte die Kalte Lust, schon 2021 wuchs das Jungunternehmen aus Olten wieder mit 50 Prozent. Dank eines goldenen Herbsts und trotz schlechtem Sommer, Hochwasser und Virus. Stähli sagt:

«Dieses Jahr hat die Saison so früh angefangen wie noch nie.»

Sobald man mehrere Tage 15 Grad und mehr misst, packt die Menschen in der Regel die kalte Lust. Und das war 2022 schon im März der Fall.

Wenn alles normal läuft und die Nachfrage nach den Sommerferien wieder hochgeht, bleibt das Glacé-Start-up auf steilem Weg nach oben. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wenn es auch in den kommenden Jahren so oder ähnlich bleibt, dann stösst das Kalte-Lust-Team am jetzigen Standort spätestens 2026 an die Grenzen. «Wir sind dabei, die Anforderungen an einen neuen Produktionsstandort zu definieren», verrät Darko Bosnjak.

Eine neue Glacémanufaktur muss schon bald her, der Platz wird knapp

Wohin die Reise gehen soll, ist für die drei Gründer klar: Die Leute wollen nicht mehr einfach einkaufen, sie wollen erleben. Und die Kalte Lust möchte gerne eine Glacé-Gesamt-Erlebnis bieten, eine Glacé-Manufaktur, wo nicht nur produziert wird, sondern auch Workshops durchgeführt werden. Langfristige Vision der Gründer ist es, eine moderne Manufaktur aufzubauen, eine Farm 4.0, wo alles Hand in Hand geht, Natur, Mensch, Tier und Produkt im Einklang sind. Alles nach wirtschaftlichen Prinzipien, ohne auf Gewinnmaximierung aus zu sein.

Ein Ort wie das Attisholz wäre ideal für die neue Manufaktur von Kalte Lust, finden die Gründer. Oliver Menge

Oder in einem nicht mehr betriebenen Industrieareal, ähnlich wie das Attisholz im Osten Solothurns. «Eine alte Fabrik wäre schon auch sehr interessant», sagt etwa Dominique Mattenberger. Sie schliessen gleichzeitig aber aus, sich irgendwo in Oensingen in der Nähe eines Schlachthofs niederzulassen. Matternberger:

«An einem Ort, wo täglich Tausende Tiere geschlachtet werden, da passen wir nicht hin. Das ist nicht die Lebensmittelproduktion, die unserer Generation vorschwebt.»

Mattenberger, Bosnjak und Stähli sind allesamt ausgebildete Köche mit Erfahrung in Sterne- und Gault-Millau-Küchen. Als sie anfingen, taten sie dies mit dem Ziel, nicht irgendeine Glacé zu machen, sondern die beste. Geschmacklich und idealistisch. Beste Zutaten und zugleich klimaneutral, regional verwurzelt und national erfolgreich.

Nur das Beste ist gut genug für die Glacé-Kreationen von Kalte Lust

Kalte Lust wird definitiv in der Region bleiben, daran kann es keinen Zweifel geben. Denn auf etliche der jetzigen Lieferanten will man mit Sicherheit nicht verzichten, ihre Produkte sind zu essenziell und zugleich zu gut. Zum Beispiel die fett- und proteinhaltige Demeter- oder Bio-Milch von Jersey-Kühen aus Madiswil im bernischen Oberaargau oder aus dem luzernischen Hofstatt. Alles, was in der Schweiz gedeiht, beziehen sie von hier.

So sehen Haskap-Beeren aus. Sie schmecken wie eine Mischung aus Brom- und Heidelbeere und werden auch Honigbeeren genannt. Bild: Boris Bürgisser (hellbühl, 16. Dezember 2020)

Bei Mango, Passionsfrucht oder Grapefruit ist das noch nicht möglich. Aber auch die wichtigste Zutat des jüngsten Glacé-Coups des Oltner Trios gedeiht in der Schweiz, die Haskap-Beere. So exotisch ihr Name auch klingt, sie wächst im luzernischen Buttisholz. Dort hat die Familie Joss vor einigen Jahren angefangen, die sibirische Beere zu kultivieren. Man nennt sie auch Honigbeere und sie ist antioxidativ, entzündungshemmend, reich an Vitamin C, A und E – kurz Superfood.

Aber im Gegensatz zu den meisten andern Superfood-Beeren, wie zum Beispiel den Goji-Beeren, schmecken sie nicht sauer, sondern süss. Und so gut, dass an der letztjährigen Gault-Millau-Garden-Party in Bad Ragaz alle begeistert waren. «Coop hat den Becher daraufhin gleich ins Sortiment aufgenommen», sagt Florian Stähli, Geschäftsführer der Kalte Lust AG.

Das Hotel-Resort Bürgenstock wollten sie unbedingt beliefern

Das Hotel-Resort Bürgenstock. Einer der wenigen Kunden, die vom Kalte-Lust-Team selbst akquiriert wurde. Pius Amrein

Es lief, wie so oft in den letzten Jahren, die Kunden kamen zu ihnen. Nur um ganz wenige Kunden haben sie sich selbst bemüht. Wie zum Beispiel das Bürgenstock Resort mit seinen Gourmet-Tempeln am Vierwaldstättersee in Luzern. Überhaupt sind sie in der Gastronomie und Hotellerie gut vertreten, machen rund 15 Prozent des Umsatzes in diesen Bereichen.

Aber während Corona haben sie verstärkt auch die Absatzkanäle diversifiziert, sind in den Einzelhandel gegangen, in moderne Dorf- und Hofläden. Zudem betreiben sie unterdessen zwei fixe Gelaterias in Olten und Zürich, wo im Winter Suppen verkauft werden, sowie einen fixen Container in Baden und einem mobilen, der auf Festivals (Openair St. Gallen, Royal Arena, etc.) zum Einsatz kommt.

Solche mobilen Glacé-Stände sind immer öfter im Einsatz für Kalte Lust. Valentin Hehli

Während der Glacé-Saison sind zudem mehrere Kalte-Lust-Glacé-Wägeli im Einsatz. An Firmenanlässen, Hochzeiten, Geburtstagsfesten. 12 Mitarbeitende beschäftigt das eiskalte Start-up unterdessen rund ums Jahr, in der Hochsaison, Ende Juni sind mehr als 40 Leute im Einsatz. Und die Schweiz kommt erst langsam auf den Geschmack ihrer Kreationen.

