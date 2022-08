Gewinnverdopplung Nachfrage für Corona-Impfstoffe stabil: Die Siegfried AG in Zofingen schreibt rekordhohe Halbjahreszahlen Die Siegfried AG schneidet im ersten Halbjahr so gut ab, dass der Konzern mit Sitz in Zofingen sogar seine Jahresprognosen für 2022 nach oben revidiert. Dies nach etlichen Rekorden im 2021. Jocelyn Daloz 18.08.2022, 12.40 Uhr

Standort Hameln der Siegfried AG – dort wird der Impfstoff abgefüllt. zVg

Zuversichtlich und zufrieden: So präsentieren sich CEO Wolfgang Wienand und CFO Reto Suter an der Video-Konferenz zu den Halbjahreszahlen der Siegfried AG. Sie haben guten Grund dazu: Der Netto-Gewinn der Pharma-Gruppe Siegfried beträgt im ersten Halbjahr 2022 65,2 Millionen Franken. Das ist mehr als zweimal soviel wie im Vorjahr und entspricht zwei Drittel des letztjährigen Jahresgewinnes.

Dabei war 2021 bereits ein Rekordjahr: Noch nie in der Firmengeschichte schrieb Siegfried 95 Millionen Gewinn. In den vergangenen Jahren erreichte das Unternehmen, unter anderem beflügelt durch Verträge mit Biontech zum Abfüllen von Corona-Impfstoffe und der Übernahme von Novartis-Produktionsstätten in Spanien, zum ersten Mal eine Milliarde Umsatz.

Siegfried korrigiert ihre Ziele nach oben

Für diese erste Hälfte des Jahres 2022 ist der Umsatz bereits um 25,7 Prozent auf 586,7 Millionen Franken gestiegen. Das Unternehmen mit Sitz in Zofingen gibt diesen Donnerstag in seiner Medienmitteilung einen EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen usw.) von 130 Millionen Franken mit einer Marge von 22,2 Prozent an.

Dr. Wolfgang Wienand ist Chef vom Chemiekonzern Siegfried in Zofingen. Britta Gut

Der Konzern sieht sich in seinem Wachstumstrend bestätigt: Er hat seine Prognosen «trotz des schwierigen Umfelds» nach oben angepasst und erwartet ein Wachstum von über 15 Prozent für das Jahr 2022 mit einer EBITDA-Marge auf gleicher Höhe wie im ersten Halbjahr. Das Wirtschaftsmagazin «Finanz und Wirtschaft» relativiert zwar die guten Halbjahresergebnisse: Schliesslich sei das Geschäft in der ersten Hälfte von 2021 durch die Cyber-Attacke im Frühling stark beeinträchtigt gewesen. Trotzdem übertreffe die Siegfried die Erwartungen von Analysten, schreibt das Finanzblatt weiter.

Trotz gewaltiger Hürden der Weltwirtschaft

Dabei waren die Herausforderungen gewaltig: der starke Franken, die Inflation, Lieferengpässe. Die Siegfried AG habe gut durch diese Krisen navigieren können, sagt CEO Wolfgang Wienand. Das Unternehmen habe schon früh begonnnen, seine Lager zu füllen, um weniger von Lieferungen abhängig zu sein.

Nachfrage für Corona-Impfstoffe stabil - doch für wie lange noch?

Das Unternehmen konnte in sämtlichen Sparten seiner Aktivitäten wachsen: sowohl im Bereich Drug Products (Tabletten und sterile Abfüllungen) sowie Drug Substances (Wirksubstanzen und Zwischenprodukte). Die Nachfrage blieb ungebrochen, selbst bei Corona-Impfstoffe. Diese füllt Siegfried in ihrem Werk in Hamels (Deutschland) im Auftrag von Biontech und Novovax ab. Genauere Angaben zum dank Corona-Impfstoffe erzielter Umsatz liefert das Unternehmen nicht. Der Vertrag für Biontech soll aber Einkommen im Bereich von hohen zweistelligen Millionenwerte generieren.

Auf Nachfrage von Aktionären und der Presse geben Wienand und Suter nicht preis, wie es um den Vertrag mit Biontech steht: Diese laufen nämlich Ende 2022 ab. Wolfgang Wienand begründet das dadurch, dass noch Unsicherheit herrscht: «Ich gehe davon aus, dass es 2023 weiterhin Imfpkampagnen geben wird.» Der Ausmass der Bestellungen und des Bedarf der Gesundheitsbehörden sei aber noch nicht bekannt.

Von der Inflation profitiert

Der Umsatz der Siegfried wurde nicht nur organisch erzielt: Zwar versichern CEO und CFO, dass das Unternehmen in allen Bereichen mehr Aufträge erzielte, gab aber auch zu, dass die Inflation sich positiv auf das Firmeneinkommen auswirkte. Welcher Faktor ausschlaggebender war, erläutert Siegfried nicht weiter.

Energiekrise im Winter

Siegfried zeigt sich als Pharma-Unternehmen, dessen Produktionsstätte viel Energie benötigen und zum Teil lebenswichtige Medikamente herstellen, besorgt über die aktuelle Energiekrise. Der Konzern sei überall dabei, so viel Energie wie möglich zu sparen. Auch sollen alternative Energiequellen wo möglich die Abhängigkeit zum Gas reduzieren. Sich komplett davon loszulösen sei allerdings nicht möglich: Deshalb sei Siegfried mit allen Behörden (in der Schweiz wie im Ausland) im Gespräch, um als systemrelevant eingestuft zu werden: Somit könnten die Fabriken der Siegfried priorisiert werden, sollte es zu Gasmangel kommen.