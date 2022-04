Aargauer Unternehmer fordern tiefere Steuern – die Gründe

Steuervorlage Die Gewinnsteuer muss runter, fordern Aargauer Unternehmen: Wieso das so wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Wie viel sparen Aargauer Unternehmen, wenn die Steuervorlage am 15. Mai angenommen wird? Und wie bitte soll der Staat dann mehr einnehmen? Wir haben uns umgehört. In der Wirtschaft und bei der Steuerbehörde. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Das Pharmaunternehmen Siegfried in Zofingen.

Es geht um viel. Das wird schnell klar, wenn man mit Aargauer Unternehmern über die am 15. Mai zur Abstimmung kommende Steuervorlage diskutiert. Viel Geld in erster Linie, was niemand von sich aus sagt, aber auch niemand verheimlicht.

Auch wenn die Vorlage eigentlich nur eine scheinbar kleine Anpassung vorsieht: So soll der Gewinnsteuersatz für Unternehmen mit einem Reingewinn über 250'000 Franken bis 2024 von 18,6 auf 15,1 Prozent gesenkt werden. Das entspricht einer Senkung von knapp über 1 Prozent jährlich.

Daniel Schudel ist Steueramtsvorsteher Kanton Aargau, 4. November 2021. Alex Spichale

Auf den ersten Blick bedeutet das, dass nur ein kleiner Teil der derzeit rund 30'000 Unternehmen im Kanton in den Genuss der Steuerreduktion käme. Auf den zweiten Blick betrifft es diejenigen Unternehmen, die mit über 100'000 Arbeitsplätzen mehr als einen Drittel im ganzen Kanton anbieten. Nämlich all jene, die mehr als 250'000 Franken Reingewinn machen.

Der Kanton geht davon aus, dass dies derzeit rund 2300 Unternehmen betrifft, wie Daniel Schudel, Leiter des kantonalen Steueramts sagt. Weniger als jedes zehnte Unternehmen profitiert also direkt von der Steuerreduktion.

Da es aber um die finanzkräftigsten Steuerzahler des Kantons geht, schätzt der Kanton, dass sich der Steuerausfall bis 2024 auf rund 125 Millionen Franken beläuft (84 Millionen beim Kanton, 39 bei den Gemeinden). Wobei die Gemeinden vom Kanton mit Kompensationszahlungen von insgesamt 71 Millionen Franken entschädigt werden.

Kann die Siegfried AG einen Millionenbetrag einsparen?

Aber was würde Steuerreduktion für ein einzelnes Unternehmen bedeuten? Beginnen wir bei einem der Schwergewichte der Aargauer Wirtschaft: der Siegfried AG aus Zofingen, börsenkotierter Chemiezulieferer mit einem Umsatz von rund 1,1 Milliarden Franken im vergangenen Jahr, einem ausgewiesenen Reingewinn von 95 Millionen Franken.

Die Milchbüchleinrechnung scheint einfach: Wenn sich der Steuersatz von 18,6 auf 15,1 Prozent reduziert, würde der Steuerbetrag von 17,7 auf 14,3 Millionen fallen, eine Einsparung von fast 3,5 Millionen Franken (rund 20 Prozent).

Peter Gehler ist VR-Vizepräsident der Siegfried AG, eines der wirtschaftlichen Schwergewichte im Aargau. Bruno Kissling

«Halt, stopp, so funktioniert das nicht», sagt Peter Gehler, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Siegfried. Die 95 Millionen kämen aus der Konzernbilanz, die Steuern aber würden bei den einzelnen Gesellschaften erhoben. Man zahle nicht nur im Aargau Steuern, sondern auch im Wallis, in Deutschland, Spanien, Frankreich, den USA und an weiteren Orten. Geht es um einen Millionenbetrag? Gehler:

«Ich habe das mit unserem Finanzchef angeschaut. Die Zahl ist kaum seriös zu prognostizieren und zudem machen wir diese Zahlen nicht publik.»

Zahlen sind Geschäftsgeheimnis, ob beim Grosskonzern oder beim KMU. Yannick Berner ist Geschäftsleitungsmitglied der Urma AG und FDP-Grossrat. Das Familienunternehmen aus Rupperswil beschäftigt in der Schweiz rund 100 Mitarbeitende, dazu kommen rund 30 im Ausland. Produziert werden die Urma-Präzisionswerkzeuge im Aargau, aber rund 95 Prozent werden ins Ausland geliefert.

Unter anderem solche Präzisionswerkzeuge stellt die Urma AG in Rupperswil . Chris Iseli

Kein Unternehmer auffindbar, der sich öffentlich gegen die Vorlage stellt

Berner sagt, sie würden als Firma von der Annahme der Steuervorlage profitieren. In welchem Ausmass kann und will er nicht sagen. Berner: «Für uns als KMU wäre dies auf jeden Fall eine Chance am Standort Aargau wettbewerbsfähig zu bleiben.»

Die allermeisten Unternehmen sind nicht direkt betroffen von der Steuersenkung. Benjamin Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes und SVP-Nationalrat, geht davon aus, dass von den rund 11000 Gewerbeverbandsmitgliedern rund 1 bis 2 Prozent von der Steuerreduktion profitieren würden.

Benjamin Giezendanner, Gewerbeverbandspräsident, SVP-Politiker und Unternehmer. Chris Iseli

Trotzdem kennt er persönlich keinen einzigen Unternehmer, der gegen die Vorlage ist. Auch auf Anfrage bei den politischen Gegnern der Steuervorlage, war kein Unternehmer auffindbar, der sich öffentlich gegen die Vorlage stellen wollte.

Wie man Gewinne ganz legal optimieren kann

Giezendanners eigenes Unternehmen ist knapp unter der Grenze von 250'000 Franken Reingewinn und profitiert nicht. Man könne die Sache mit dem Reingewinn aber auch ein bisschen steuern, so Giezendanner. Mit legalen Mitteln, selbstverständlich. Mit Abschreibungen, Materialbestellungen und Lagervergrösserungen können wenigstens teilweise Gewinne in weniger ertragsreiche Jahre verschoben und so Steuern gespart werden.

Der Anreiz zur Gewinnverlagerung wäre bei Annahme der Steuervorlage deutlich geringer. Und das ist zugleich einer der viel beschworenen dynamischen Effekte. Diese sollen nämlich dazu führen, dass Steuerausfälle über die Zeit mehr als nur aufgehoben werden. Davon geht der Kanton aus.

Bis 2030 rechnet Daniel Schudel damit, dass die Steuerausfälle aufgrund des tieferen Steuersatzes 90 Millionen betrügen und durch dynamische Effekte von rund 100 Millionen überkompensiert würden. Die dynamischen Effekte seien eigentlich drei Effekte, so Schudel: «Es kommt zu weniger Wegzügen, zu mehr Zuzügen und Gewinnverlagerungen zugunsten des Aargaus.» In kleinerer Ausprägung, wie von Giezendanner geschildert, sind sie ziemlich verbreitet.

Gehler: «Das Steuerranking ist ein grösseres PR-Desaster»

Im grösseren Stil können das insbesondere Konzerne wie Siegfried betreiben. «Weltweit tätige Firmen haben die Möglichkeit zu steuern, wo Aufwände und Erträge anfallen. Da meidet man steuerlich nicht attraktive Orte so gut wie möglich», erklärt Siegfried-Verwaltungsrat Peter Gehler.

Steueramtsvorsteher Schudel konkretisiert: «Ein grosser Teil des internationalen Handels findet innerhalb von Konzernen statt. Mit Verrechnungspreisen für Güter- und Dienstleistungstransfers können so innert Stunden Millionenbeträge verlagert werden.» Für Steuerabteilungen sei eine deutliche Senkung der Steuern, wie jetzt im Aargau geplant, ein starker Anreiz wirtschaftliche Aktivitäten neu zu verteilen. Schudel erhofft sich mit am meisten auf dieser Ebene, der Gewinnverlagerung.

Für alle gefragten Unternehmer ist klar, dass der Kanton dringend handeln muss. Man sei vor der Unternehmenssteuerreform III, also vor 2020 steuerlich deutlich attraktiver gewesen als heute, sagt etwa Peter Gehler. Unterdessen belege der Aargau den drittletzten Rang im interkantonalen Vergleich (siehe Tabelle).

«Das ist nicht sonderlich attraktiv und ein grösseres PR-Desaster», sagt Gehler, der sich mit dem Pharmapark Siegfried stark mit der Ansiedlung von Unternehmen beschäftigt. Die Frage nach den Steuern sei stets unter den Top3-Kriterien, gerade bei Start-ups mit grossem Wachstumspotenzial.

Giezendanner: «Bleiben die Grossen, haben die KMU schon gewonnen»

Und Yannick Berner sagt: «Wir streben weiteres Wachstum an. Bei einem Firmenausbau rückt neben anderen Kriterien jeweils auch der Steuerfuss als zentraler Standortfaktor in den Fokus. Für ein international tätiges Unternehmen wäre beispielsweise der Nachbarkanton Solothurn ebenfalls attraktiv. Dieser verfügt über mehr Landreserven und einen tieferen Steuersatz.»

Weit wichtiger sei aber, dass man Steuerersparnisse wieder investiere, so Berner. In die Erneuerung der Anlagen, die Attraktivität der Arbeitsplätze, neue Produkte – alles zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze in der Schweiz und letztlich im Aargau. Davon profitieren auch Tausende von KMU, die nicht direkt von der Steuerreform betroffen sind. «Wenn die Grossen hierbleiben, haben die Gewerbler schon einmal gewonnen. Denn viele haben wichtige Zulieferfunktionen», sagt Giezendanner.

Ein Nein an der Urne würde den Aargau kurz- bis mittelfristig deutlich zurückwerfen, ist Peter Gehler überzeugt. Die meisten Kantone hätten die Steuern längst gesenkt. Wie viele Firmen in dieser Zeit dem Aargau den Rücken kehren würden, ist reine Spekulation. Zurück kämen sie kaum mehr, das sei der springende Punkt. Aber weder Siegfried noch die Urma oder Giezendanner haben vor, dem Aargau den Rücken zu kehren. Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung.

Argumente des Befürworters und der Gegnerin

Pro: Beat Bechtold, Direktor der Handelskammer: «Langfristig nimmt der Kanton mehr Steuern ein»

Beat Bechtold. Britta Gut

Unternehmen stehen in permanentem Wettbewerb mit anderen Unternehmen und müssen sich deshalb ständig weiterentwickeln. Dabei sind die Unternehmen nicht reaktiv, sondern sie agieren – im besten Fall strategisch auf veränderte Rahmenbedingungen. Die geplante Steuergesetzrevision wird zu Verhaltensanpassungen führen und die strategischen Entscheidungen der Unternehmen beeinflussen.

Die Unternehmen verhalten sich dabei im Grundsatz gleich wie Privatpersonen: Wenn weitere Arbeit nicht dazu führt, dass am Ende des Tages mehr Geld im Portemonnaie übrig bleibt, wird auf den zusätzlichen Arbeitseinsatz verzichtet.

Durch die stufenweise Anpassung des Gewinnsteuersatzes erhalten Unternehmen mehr Handlungsmöglichkeiten in ihren Geschäftstätigkeiten. Sie können die steuerlichen Einsparungen investieren und bleiben dadurch konkurrenzfähig: Konkret werden neue, leistungsfähigere Maschinen gekauft oder Abteilungen mit zusätzlichem Personal erweitert.

Durch diese ermöglichten Zusatzinvestitionen gewinnen einerseits die Arbeitnehmenden, da neue Stellen geschaffen werden. Andererseits profitieren auch die lokalen KMU, welche Vorprodukte oder Maschinen liefern können oder bei Erweiterungsarbeiten berücksichtigt werden.

Dank zusätzlichen Investitionen kann ein Unternehmen mehr Gewinn erarbeiten, der wiederum steuerpflichtig ist. In der Summe resultieren damit höhere Steuereinnahmen, die durch strategische Verhaltensanpassungen der Unternehmen ausgelöst werden – auch bekannt als dynamische Effekte. Diese dynamischen Effekte werden noch verstärkt, da Gewinnverschiebungen in aktuell steuergünstigere Kantone uninteressanter werden.

Ebenso wird der Kanton Aargau für Neuansiedlungen von steuerzahlenden und arbeitsplatzschaffenden Unternehmen attraktiver. Allfällige reformbedingt tiefere Steuereinnahmen pro Kopf werden somit mittelfristig mehr als kompensiert. Damit ist die Steuergesetzrevision eine nachhaltige Investition in den Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau und verdient die volle Unterstützung.

Contra, Selina Egger, Geschäftsführerin Arbeit Aargau: «Es drohen gewaltige Steuerausfälle»

Selina Egger. Britta Gut

Mit dieser Steuergesetzrevision verbaut sich der Kanton jeglichen Handlungsspielraum und setzt alles auf eine Karte. Das Eintreffen der dynamischen Effekte ist reines Glaskugellesen, denn ob tatsächlich zahlreiche Firmen zuziehen werden, ist völlig unklar.

Ausserdem wird die Unternehmensgewinnsteuersenkung im besten aller Fälle erst im Jahr 2030 zu 20 Millionen Franken zusätzlichen Einnahmen führen. Bis dahin ist der Kanton Aargau aber mit Steuerausfällen von bis zu zwei Milliarden Franken konfrontiert. Entsprechend vermag der allfällige Nutzen dieser Vorlage die verursachten Kosten in keiner Weise zu rechtfertigen.

Die Befürworter:innen der Steuergesetzrevision betonen gerne, dass der Wirtschaftsstandort Aargau gefördert und die interkantonale Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden müssen. Diese Argumente sind viel zu einseitig gedacht, denn die ausserfiskalischen Vorteile dürfen nicht unterschätzt werden. Wir verfügen beispielsweise über eine gute Erreichbarkeit, genügend Produktionsflächen und innovationsfördernde Institutionen.

Entsprechend müsste der Kanton in diesem Bereich weitere Investitionen tätigen, indem bspw. griffige Massnahmen gegen den Fachkräftemangel, für eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gegen Jugendarbeitslosigkeit ergriffen werden. Damit würden bessere Rahmenbedingungen für alle geschaffen, für die Unternehmen und die Arbeitnehmenden.

Vielmehr lässt sich feststellen, dass die bisherigen Steuererleichterungen primär zu desaströsen Sparmassnahmen geführt haben, bspw. im Gesundheitswesen und im Bildungssystem, aber auch bei den Strafverfolgungsbehörden. Die Arbeitnehmenden befinden sich zurzeit aufgrund der steigenden Teuerung ohnehin in einer prekären Lage.

Mit dieser Steuergesetzrevision droht nun eine Erhöhung der Gemeindesteuer und ein weiterer Abbau im Service Public, was höhere Gebühren und weniger Leistungen für alle bedeutet. Da dies die Situation der Arbeitnehmenden zusätzlich enorm belasten wird, sagt ArbeitAargau entschieden Nein zum Aargauer Steuer-Bschiss.

