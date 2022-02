Spitäler und Heime setzen weiterhin auf Maske und Zertifikat

Gesundheitswesen «Wir lockern die Besuchsregeln, wenn die Fallzahlen deutlich gesunken sind»: Wie es in Aargauer Spitälern und Heimen weitergeht Masken- und Zertifikatspflicht gehören in den Aargauer Heimen und Spitälern noch länger zum Alltag, auch wenn sie andernorts fallen. Die Verantwortlichen in den Pflegeheimen mahnen zur Vorsicht – und Infektiologe Christoph Fux sagt, wie das Kantonsspital Aarau die Lockerungen angehen wird. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Die Mitarbeitenden in den Spitälern werden auch dann noch Maske tragen müssen, wenn im öffentlichen Verkehr keine Maskenpflicht mehr gilt. Keystone

Der Bundesrat will die Coronamassnahmen rasch lockern. Letzte Woche hat er zwei Varianten in die Anhörung geschickt. Die Kantone haben bis am Mittwoch Zeit, sich zu den Vorschlägen zu äussern. Der Bundesrat entscheidet am 16. Februar, wie es weitergeht. Bei der ersten Variante würden alle Coronamassnahmen fallen – auch die Masken- und Zertifikatspflicht. Bei Variante 2 würden die Massnahmen in zwei Schritten gelockert.

Auch wenn die Maske im Alltag schon bald passé sein könnte, in den Pflegeheimen und Spitälern dürfte sie noch etwas länger dazugehören. Christoph Fux, Infektiologe am Kantonsspital Aarau (KSA), sagt:

«Wir werden die Besuchsregeln zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten erst lockern, wenn die Fallzahlen deutlich gesunken sind.»

Die Regeln im Spital würden dann schrittweise angepasst. Zuerst würden pro Patient wieder mehr als zwei definierte Besuchspersonen zugelassen und das KSA-Restaurant wäre auch für Externe wieder zugänglich, so Fux.

Nicht alle Besucherinnen und Besucher halten sich an die Maskenpflicht

Die Maskenpflicht und 3G-Regel für Besucherinnen und Besucher machten aus spitalhygienischer Sicht Sinn, sagt Fux. «Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass sich in den Patientenzimmern nicht alle Besucherinnen und Besucher an die Maskenpflicht halten.» Indem nur Geimpfte, Genesene und Getestete zu Besuch kommen dürfen, könne die Sicherheit besser gewährleistet werden.

Der Aargauer Heimverband Vaka begrüsst die angekündigten Lockerungen. Testen und Maske tragen bleibt aber auch in den Pflegeheimen wichtig. Sandra Ardizzone

Dass der Bundesrat die Massnahmen lockern will, begrüsst Ursula Baumann. Sie ist Geschäftsführerin des Alterszentrums Suhrhard in Buchs und Vizepräsidentin Pflegeinstitutionen beim Gesundheitsverband Vaka. Sie sagt:

«Es gibt keinen Grund zu warten. Wir wissen heute, dass die Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht.»

Das sei ein wesentlicher Unterschied zum Dezember, als die Delta-Variante das Infektionsgeschehen dominiert habe. Für Ursula Baumann ist aber klar, dass es im Gesundheitswesen weitere Massnahmen brauchen wird. Im Alterszentrum Suhrhard werde die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitende noch länger gelten. Auch das repetitive Testen für die Mitarbeitenden werde weitergeführt und bei Symptomen werde ebenfalls konsequent getestet. «Damit haben wir in den letzten zwei Jahren gute Erfahrungen gemacht. Die Abläufe sind eingespielt», sagt Baumann.

Zertifikatsregeln würden gelockert

Da im Suhrhard der öffentlich zugängliche Bereich und der Wohnbereich klar getrennt seien, werde man im Erdgeschoss, wo sich auch das Restaurant befindet, nur die Bundesmassnahmen umsetzen. Das heisst: Fällt die Zertifikatspflicht für Restaurants, gilt auch im Restaurant des Alterszentrums keine Zertifikatspflicht mehr.

Ursula Baumann, Geschäftsleiterin Alterszentrum Suhrhard, Buchs. Sandra Ardizzone

Es sei wichtig, allen Bewohnerinnen und Bewohnern – unabhängig von ihrem Impfstatus – Begegnungen zu ermöglichen, sagt Ursula Baumann.

«Es darf nicht sein, dass betagte Menschen stärker eingeschränkt werden als der Rest der Bevölkerung.»

Im Wohnbereich werde aber wie bisher die 2G-Regel gelten, sagt sie. Sind Angehörige weder geimpft noch genesen, werde gemeinsam eine Lösung gefunden, um Besuche trotzdem zu ermöglichen.

Natürlich gebe es auch Bewohnerinnen und Bewohner, denen es angesichts der in Aussicht gestellten Lockerungen mulmig sei, sagt Ursula Baumann. «Sie können sich aber mit FFP2-Masken gut schützen.» Allgemein werde nun die Eigenverantwortung wieder wichtiger. «Wir können den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht vorschreiben, dass sie im öffentlichen Verkehr eine Maske tragen, wenn die Maskenpflicht fällt – aber wir empfehlen es ihnen und geben auch Masken ab.»

Trotz Lockerungen vorsichtig bleiben

Etwas zurückhaltender äussert sich Urs Schenker, Geschäftsführer des Pflegeheims Sennhof in Vordemwald. Er sagt: «Wir müssen trotz Lockerungen vorsichtig bleiben.» Als Bergsteiger weiss er: «Beim Abstieg passieren mehr Fehler als beim Aufstieg.» Das gelte auch in Bezug auf die Massnahmen, sagt Schenker.

«Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht übertreiben und zu locker werden im Umgang mit dem Virus.»

Urs Schenker, Geschäftsführer Pflegeheim Sennhof, Vordemwald. Fabio Baranzini

Das habe nichts mit Angst zu tun, sondern sei einfach vorsichtig. Gerade die Maske schütze sehr gut vor einer Ansteckung, sagt Urs Schenker. Auch er rechnet damit, dass Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitende im Pflegeheim weiterhin Maske tragen werden. Er könnte sich auch eine 3G-Regel für Besucherinnen und Besucher weiterhin vorstellen – auch wenn die Zertifikatspflicht an anderen Orten abgeschafft würde.

Heimleiter fordert klare kantonale Vorgaben

Damit kein Wildwuchs entsteht und nicht jedes Heim seine eigenen Regeln aufstellen kann, fordert Urs Schenker klare Vorgaben des Kantons. «Es wäre falsch, solche Entscheide einfach den Heimen zu überlassen», findet er. Für die Heime sei es einfacher, eine Maskenpflicht durchzusetzen, wenn der Kanton diese verfüge. «Sonst passiert es schnell, dass die Heime gegeneinander ausgespielt werden, weil an einem Ort strengere Regeln gelten als am anderen.»

Das beurteilt Ursula Baumann etwas anders. Der Gesundheitsverband Vaka werde sicherlich Empfehlungen abgeben. Aber gegen strikte Vorschriften wehre sich der Verband, weil die Ausgangslage, beispielsweise die Raumaufteilung, in jedem Pflegeheim etwas anders sei. «Die Regeln werden deshalb wohl nicht in jedem Heim gleich sein.»

Das Personal ist die Achillesferse

Mit dem Aufrechterhalten gewisser Schutzmassnahmen sollen nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner so gut wie möglich vor dem Coronavirus geschützt werden. In der aktuellen Situation sei die Personalsituation der vulnerabelste Punkt für die Gesundheitsinstitutionen, sagt Ursula Baumann. Auch Urs Schenker sagt:

«Anders als die SBB können wir nicht Verbindungen ausfallen lassen, wenn sich zu viele Mitarbeitende gleichzeitig anstecken und nicht arbeiten können.»

Er geht zwar davon aus, dass sich wegen der ansteckenden Omikron-Variante fast alle einmal infizieren werden, besser sei aber, wenn dies gestaffelt geschehe. Schutzmassnahmen könnten da helfen.

Mehr Risiken für gefährdete Personen

Am KSA rechnet Infektiologe Christoph Fux ebenfalls mit einem Anstieg der Coronafälle und entsprechend auch mehr Personalausfällen, sobald die Massnahmen gelockert oder ganz aufgehoben werden.

Wenn die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr oder in den Läden fällt, werde die Belastung für die Risikopersonen ohne genügenden Impfschutz grösser. «Bereiche ohne Maske werden für sie zur Risikozone aufgrund der mit Omikron häufigeren Aerosole, welche Infizierte ohne Maske ungehindert verbreiten», sagt Fux.

Wer sich dann im überfüllten Zug vor einer Ansteckung schützen möchte, solle lieber eine FFP2-Maske verwenden. Auch im Restaurant steige das Ansteckungsrisiko ohne Zertifikatspflicht:

«Den 80. Geburtstag würde ich im Restaurant im separaten Säli feiern.»

Fux hofft, dass sich Personen mit Symptomen auch dann noch auf das Coronavirus testen lassen, wenn keine Schutzmassnahmen mehr gelten. Für ungeimpfte Risikopersonen, Immunsupprimierte oder alte Menschen sei es besonders wichtig, sich testen zu lassen.

Infusion mit Antikörpern reduziert das Risiko für einen schweren Verlauf

«Für sie kommt in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn eine Antikörpertherapie in Frage, sofern sie nicht über genügend schützende Antikörper verfügen», so Fux. Im Aargau werden solche Infusionen mit Coronavirus-Antikörpern an den beiden Kantonsspitälern in Aarau und Baden und an der Hirslanden Klinik Aarau verabreicht.

Die Patientinnen und Patienten können sich von ihrem betreuenden Arzt überweisen lassen, wenn sie gemäss Kriterien des Bundesamts für Gesundheit zur Risikogruppe gehören und ungenügend immunisiert sind. Fux sagt, man habe damit gute Erfahrungen gemacht. Studien zeigten, dass das Risiko für Hospitalisation oder Tod bei der Delta-Variante nach einer Antikörpertherapie um über 80 Prozent zurückging. Entsprechende Zahlen für Omikron lägen leider noch nicht vor.

Eine Alternative zur Impfung ist die Antikörpertherapie aber nicht. Nur schon aus Kostengründen. Eine solche Infusion kostet über 2000 Franken – die Impfung einen Bruchteil dieses Betrages. Für Personen, die aufgrund des hohen Alters oder einer Immunsuppression ungenügend auf die Impfung ansprechen, sei es aber eine gute Therapie, welche zudem bald durch eine Alternative in Tablettenform ergänzt werde, sagt Fux. Alle anderen dürfen sich laut dem Infektiologen «ohne weiteres auf den hohen Impfschutz vor einer schweren Erkrankung verlassen».

