Corona: KSA verkürzt Isolation für Mitarbeitende auf drei Tage

Pandemie Zu viele Covid-Ausfälle: Kantonsspital Aarau verkürzt Isolation für Mitarbeitende auf drei Tage Am Kantonsspital Aarau (KSA) fallen 150 Mitarbeitende wegen Covid aus. Wer nur «ein Kratzen im Hals» hat, soll ab dem vierten Tag wieder arbeiten. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, versucht das Spital zudem, Ehemalige mit einer Rückkehrprämie zu locken.

Ehemalige Mitarbeitende, die ans Kantonsspital Aarau zurückkehren, erhalten eine Prämie von bis zu 5000 Franken. Claudio Thoma

In der Schweiz stecken sich immer noch täglich Zehntausende mit dem Coronavirus an. Das Virus ist überall. Das spüren auch die Spitäler. «Die Zahl gleichzeitig mit Covid-19 infizierter Mitarbeitenden hat 100 überschritten», schreibt Infektiologe Christoph Fux in einer internen Meldung an die Mitarbeitenden des Kantonsspitals Aarau (KSA) und des Spitals Zofingen, welche der AZ vorliegt.

Weil auch die Hospitalisationen zunehmen, werde die Belastung des Einzelnen grösser. Deshalb habe das Covid-19-Kernteam in Rücksprache mit dem CEO und dem Kantonsarzt entschieden, die Isolationsdauer für infizierte Mitarbeitende von fünf auf drei Tage zu reduzieren, heisst es in der Mitarbeitenden-Info weiter. «Mitarbeitende, welche keine oder kaum Symptome haben, dürfen ab dem 4. Tag nach Symptombeginn oder positivem Test wieder arbeiten.»

Trotz Kratzen im Hals zur Arbeit

Spitalpersonal mit «wenig Reizhusten, Kratzen im Hals oder verstopfter Nase» soll also trotz positiven Tests nach drei Tagen in der Isolation wieder arbeiten. Zur Verhinderung weiterer Ansteckungen müssen die Mitarbeitenden während sieben Tagen eine FFP2-Maske tragen sowie Pausen und die Zeit beim Mittagessen alleine verbringen.

Damit, schreibt Christoph Fux weiter, schützten die Mitarbeitenden ihre Umgebung trotz der verkürzten Isolationsdauer besser als die zahlreichen unerkannt positiven Angestellten, welche die Pausen ohne Schutzmassnahmen mit ihren Kolleginnen und Kollegen verbringen.

Auch am KSB fehlen rund 100 Mitarbeitende

Dem Kantonsspital Baden (KSB) machen krankheitsbedingte Ausfälle ebenfalls zu schaffen. Aktuell fehlen laut Mediensprecher Omar Gisler rund 100 Mitarbeitende wegen Covid oder sonstigen Krankheiten. «In der Rubrik ‹Verfügbarkeit Personal› haben wir Ende letzter Woche den Status von ‹ausreichend› auf ‹schlecht› gesetzt, sowohl bei der Pflege als auch bei der Ärzteschaft», sagt Gisler.

Trotzdem sei es bisher gelungen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, ohne dass kranke Mitarbeitende eingesetzt werden mussten. «Wir hoffen auf eine baldige Trendwende, denn der aktuelle Modus Operandi ist sehr kräftezehrend, zumal die Arbeitsbelastung seit Wochen sehr hoch ist», sagt Gisler weiter.

KSA lockt Ehemalige mit 5000-Franken-Prämie

Die Verkürzung der Isolation auf drei Tage hilft zwar, krankheitsbedingte Personalausfälle zu entschärfen. Längerfristig haben Spitäler und auch Pflegeheime aber ein grösseres Problem: Ihnen mangelt es grundsätzlich an Personal. Die Pandemie hat den Fachkräftemangel noch verschärft. Es kam zu vielen Kündigungen. Bereits Ende 2021 sagte Sergio Baumann, damaliger Interims-CEO des KSA, in den vergangenen Wochen hätten rund 20 Pflegefachkräfte ihre Tätigkeit aufgegeben.

Das KSA versucht aktuell, ehemalige Mitarbeitende zurückzuholen. Der Brief der HR-Abteilung liegt der AZ vor. Darin wird zunächst ausgeführt, was sich am Spital in den letzten drei Jahren trotz der Coronakrise getan hat. So sei etwa ein Laufbahnmodell umgesetzt worden oder ein Lean-Konzept, das den Arbeitsalltag der Pflege besser strukturiert und den Pflegenden mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten gibt.

«Konnten wir Ihr Interesse wecken?», heisst es im letzten Absatz des Schreibens und es folgt die Info, man erhalte bei einer «erfolgreichen Wiederanstellung eine Rückkehrprämie von bis zu 5000 Franken».

Rückkehrprämie als eine von vielen Massnahmen

Die Rückkehrprämie kam bei den Mitarbeitenden, die dem KSA treu geblieben sind, nicht gut an. Das legt zumindest ein Eintrag in der Mitarbeitenden-App «Beekeeper» nahe, welcher der AZ vorliegt. Karsten Boden, Direktor des Departements Pflege und MTTD, schreibt: «Ich verstehe die vielen Reaktionen, welche ein gewisses Unverständnis, Hilflosigkeit oder manchmal auch stärkere Emotionen auslösen.»

Die Rückkehrprämie sei eine von vielen Massnahmen im Bereich Rekrutierung, versichert er. Eine Mitarbeiterin überzeugt das nicht. Sie kommentiert:

«Schade, dass sich im Moment (oder schon länger) alles nur um die Rekrutierung von Personal dreht und nicht darum, weshalb so viel Personal wegläuft.»

Die KSA-Medienstelle verteidigt auf Anfrage die Rekrutierungsmassnahme. Ehemalige würden die betriebsinternen Prozesse sowie die Unternehmenskultur bereits kennen. Das führe zu einer kürzeren Einarbeitungszeit, was die Kolleginnen und Kollegen rascher entlaste.

KSA hofft auf 10 bis 20 Rückkehrerinnen und Rückkehrer

Aktuell sei man mit fünf ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt. Komme es zu einem unbefristeten Wiedereintritt, betrage die Prämie 5000 Franken bei einem 100-Prozent-Pensum. Die Prämie werde sechs Monate nach dem Wiedereintritt ausbezahlt.

Wenn es gelinge, rund 10 bis 20 Personen wiederzugewinnen, wäre dies für alle eine Entlastung, hält die Medienstelle weiter fest. Mitarbeitende müssten dann bei Ausfällen weniger einspringen und hätten dadurch eine entsprechend längere Erholungszeit.

Anders als das KSA setzt das KSB bei der Rekrutierung nicht auf Rückkehrprämien. «Die Erfahrung aus anderen Branchen zeigt, dass solche Prämien oder andere finanzielle Anreize für Stellenbesetzungen nicht zielführend und nachhaltig sind», sagt KSB-Sprecher Omar Gisler.

