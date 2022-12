Finanzprobleme: Jetzt schlägt auch das Kantonsspital Baden Alarm

Gesundheitswesen Kantonsspitäler in Finanznot: Auch die Verantwortlichen in Baden schlagen Alarm Nach dem Kantonsspital Aarau (KSA), das 240 Millionen Franken vom Kanton benötigt, ruft auch das Kantonsspital Baden (KSB) nach Unterstützung der öffentlichen Hand. Spitaltarife und Abgeltungen für nicht kostendeckende Leistungen müssten erhöht werden, sonst sei das Renditeziel nicht erreichbar, warnen die KSB-Verantwortlichen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Im Notfallzentrum des Kantonsspitals Baden wurden im Jahr 2022 so viele Patienten wie noch nie behandelt – trotzdem fällt die Rendite schlecht aus. Karl-Heinz Hug / zVg

In den letzten Tagen beherrschten die massiven Finanzprobleme des Kantonsspitals Aarau (KSA) die Schlagzeilen. Das grösste Spital im Aargau braucht eine Finanzspritze von 240 Millionen Franken, sonst müsste die Bilanz deponiert werden. Noch am selben Tag, als das KSA beim Regierungsrat das Unterstützungsgesuch einreichte, teilte das Kantonsspital Baden mit, eine Wertberichtigung wie in Aarau sei am KSB nicht nötig.