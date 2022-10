Engpass: Aargauer Spitäler verhängen häufiger Aufnahmestopps

Gesundheitswesen Fehlendes Personal: Kantonsspitäler müssen Notfallstationen häufiger abmelden Die Rettungsdienste spüren den Personalmangel in den Aargauer Spitälern. Besonders bei der hochspezialisierten Medizin könne es schwierig sein, einen Behandlungsplatz zu finden, sagt Barbara Hürlimann, Gesundheitschefin beim Kanton. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Spitäler verhängen Ambulanzstopps, weil Personal fehlt. Claudio Thoma

«Die Suche nach freien Spitalbetten geht bereits jetzt los – ohne Covid-19 und ohne Grippe.» Das sagte Christoph Fux, Chef-Infektiologe am Kantonsspital Aarau (KSA), vor knapp zwei Wochen zur AZ. Das KSA habe Patienten an andere Spitäler verweisen müssen, weil die personellen Ressourcen fehlten, um weitere Patienten aufnehmen zu können.

Die Rettungsdienste spürten den Personalmangel in den Spitälern und die zunehmende Frequentierung der Notfallstationen «schon seit einiger Zeit», sagt Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit beim Kanton. Es komme «immer häufiger» vor, dass die Spitäler ihre Notfallstationen wegen nicht mehr vorhandener Kapazitäten abmeldeten, sagt Hürlimann.

Solche Aufnahmestopps seien schon vor der Pandemie verhängt worden. «Aber die Situation wurde durch Corona verstärkt.» Die beiden Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) sind laut Hürlimann «wesentlich stärker betroffen» als die Regionalspitäler.

KSB-Notfall wird erst abgemeldet, wenn auch die Liegen im Gang belegt sind

Das KSB habe in den vergangenen Monaten an insgesamt drei Tagen vorübergehend einen Ambulanzstopp verhängen müssen, sagt Sprecher Omar Gisler auf Anfrage. Während des Ambulanzstopps, der in der Regel zwei Stunden dauert, werden Patientinnen und Patienten, die sich nicht in Lebensgefahr befinden, an andere Häuser verwiesen.

Gisler betont, für das KSB handle es sich dabei «um ein Novum». Er führt dies auch darauf zurück, «dass andere Institutionen aus Personalmangel ihre Kapazitäten nicht voll ausschöpfen können, was dazu führt, dass das KSB überproportional viele Notfallpatienten aufnehmen muss». Letztes Jahr wurden in Baden 75'367 Patientinnen und Patienten betreut. Dieses Jahr könnten es den Hochrechnungen zufolge rund 90'000 sein.

Ein Ambulanzstopp stelle am KSB die «Ultima Ratio» dar und werde erst dann verhängt, «wenn die Kapazitätsgrenzen definitiv überschritten sind». Das ist in Baden der Fall, wenn alle 35 Betten im Notfallzentrum voll sind und auch auf dem zusätzlichen Dutzend Behandlungsliegen in den Gängen Patientinnen und Patienten liegen.

Gesperrte Betten wirken sich auch auf den Notfall aus

Aber nicht nur die Kapazitäten im Notfallzentrum spielen im Zusammenhang mit dem Ambulanzstopp eine Rolle. Nach der Erstversorgung im Notfall brauche es auch auf den Bettenstationen genug Kapazitäten, um die Patienten weiter behandeln oder operieren zu können, sagt Gisler. Gesperrte Betten auf Bettenstationen wirken sich also ebenfalls auf die Kapazitäten im Notfall aus.

Am KSB sind laut Gisler keine Betten gesperrt. Anders am KSA: CEO Anton Schmid rechnet übers Jahr gesehen damit, dass im Schnitt zwischen 20 und 30 Betten nicht betrieben werden konnten, wie er im September gegenüber der AZ sagte.

Wie häufig das KSA in den letzten Monaten einen Aufnahmestopp verhängen musste, beantwortet die Medienstelle auf Anfrage nicht. Sprecherin Isabelle Wenzinger hält aber fest, es sei für die Rettung Aargau West «äusserst aufwendig für Patientinnen und Patienten, rasch einen adäquaten Platz in den umliegenden Spitälern zu finden».

Das sagt auch Barbara Hürlimann: Gerade in der hochspezialisierten Medizin könne es schwierig sein, einen Behandlungsplatz zu finden.

«Unter Umständen sind lange Transportwege erforderlich, welche die Rettungsmittel lange binden.»

Hat ein Spital einen Ambulanzstopp verhängt, fragt das Rettungsdienst-Team bei einem anderen Spital an. Bis ein passender Behandlungsplatz gefunden ist, werden die Patientinnen und Patienten durch den Rettungsdienst betreut und versorgt.

