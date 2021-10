Nur die Hälfte der Spitäler bildet genügend Pflegekräfte aus

Gesundheitsversorgung Nur die Hälfte der Aargauer Spitäler bildet genügend Pflegekräfte aus – wer die Vorgaben erfüllt und wer zu wenig tut Spitäler, Pflegeheime, Reha-Kliniken und Psychiatrien müssen seit 2016 einen Malus zahlen, wenn sie ihre Ausbildungspflicht nicht erfüllen. Seither wird zwar mehr Pflegepersonal ausgebildet, aber längst nicht alle Institutionen glänzen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

In den nächsten zehn Jahren erreichen im Aargau 914 Pflegefachpersonen das Pensionsalter. Gaetan Bally / Keystone

In der Schweiz fehlen Pflegefachkräfte. Bereits heute können offene Stellen oft erst nach einer gewissen Zeit besetzt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Pflegefachpersonen aus dem Beruf aussteigen oder in den nächsten Jahren pensioniert werden. Im Kanton Aargau erreichen in den nächsten zehn Jahren 914 Pflegekräfte das Pensionsalter. Das entspreche rund einem Sechstel aller aktuell beschäftigten Pflegefachpersonen in den Spitälern, hielt die Regierung im März 2020 in seiner Antwort auf einen Vorstoss von Mitte-Grossratsmitgliedern fest.