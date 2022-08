Aargau: Gesundheitspolitische Gesamtplanung geht in die Anhörung

Gesundheitspolitik Spitäler, Spitex, Pflegeheime, Rettungsdienste – das sind die wichtigsten Punkte von Gallatis Strategie Lange wurde sie erwartet, nun liegt sie endlich vor: die Gesundheitspolitische Gesamtplanung des Kantons. Die AZ zeigt, was im über 100-seitigen Papier steht, welche Punkte umstritten sein dürften und wie es jetzt weitergeht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 25.08.2022, 16.35 Uhr

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati schickt die Gesundheitspolitische Gesamtplanung in die Vernehmlassung: Er freut sich, dass der erste grosse Schritt gemacht ist. Severin Bigler

Es war ein grosser Tag. Am Donnerstagvormittag haben Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP) und Barbara Hürlimann, Leiterin der kantonalen Abteilung Gesundheit, in Aarau die Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) vorgestellt. Das Papier enthält die strategischen Ziele und Grundsätze im Gesundheitswesen. Es dient der Verwaltung und der Politik als Richtlinie und Planungsinstrument.

Die aktuelle Gesundheitspolitische Gesamtplanung stammt aus dem Jahr 2010. Eigentlich hätte sie schon viel früher überarbeitet werden sollen. Die damalige Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli (Grüne) hatte im Sommer 2015 die GGpl 2025 in die Anhörung geschickt. Allerdings wurde ihr Konzept von den bürgerlichen Parteien zerzaust. Der Regierungsrat beschloss danach, das Geschäft in die nächste Legislatur zu vertagen und so der Nachfolgerin von Hochuli die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen.

Regierungsrätin Franziska Roth hat in ihrer kurzen Amtszeit jedoch keine Gesundheitspolitische Gesamtplanung vorgelegt. Erst unter Nachfolger Jean-Pierre Gallati nahmen die Arbeiten am Strategiepapier wieder Fahrt auf, wurden aber von der Coronapandemie ausgebremst. Mehr als ein Jahr später, als ursprünglich geplant, liegt das über 100-seitige Dokument vor – und geht bis am 25. November in die Anhörung.

Er sei natürlich glücklich, dass der wichtige Zwischenschritt gemacht sei, und gespannt, was an Ideen, Kritik und Zustimmung zurückkomme, sagte Gallati. «Wir haben versucht, in den meisten Handlungsfeldern mehrheitsfähige Vorschläge zu machen.»

Im Anhörungsbericht werden die Ausgangslage, der Handlungsbedarf sowie die Megatrends im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel die demografische Entwicklung, der medizinisch-technische Fortschritt oder die höhere Mobilität, aufgezeigt.

Insgesamt enthält das Strategiepapier 25 Ziele und 81 Strategien, beispielsweise zum Rettungswesen, zum Fachkräftemangel, zur Spitallandschaft oder zur Langzeitpflege und Spitex-Versorgung. Das übergeordnete Ziel des Regierungsrates ist es, ein «bedarfsgerechtes, integriertes, digital vernetztes, qualitativ hochstehendes, innovatives und finanzierbares Gesundheitswesen für alle Altersgruppen» zu gewährleisten.

Aktuell würden in der Tendenz an zu vielen Standorten komplex-spezialisierte und vor allem hoch spezialisierte Leistungen erbracht, heisst es im Anhörungsbericht. In Zukunft sollen komplexe Fälle möglichst konzentriert in Aarau (KSA und Hirslanden) und Baden (KSB) behandelt werden. Leistungen der hoch spezialisierten Medizin, die mengenkritisch sind, sollen höchstens an einem Standort angeboten werden.

Die Regionalspitäler sollen die erweiterte ambulante und stationäre Grundversorgung in Wohnortnähe erbringen. Die Regierung spricht von interdisziplinären Regionalspitalzentren, deren Angebot durch Psychiatrie, Ernährungsberatung oder Apotheken ergänzt werden soll.

Gallati führte aus, die Regierung wolle an den bewährten Spitälern in den Regionen festhalten. Es könne sein, dass die Leistungsaufträge bei den komplexen Eingriffen vielleicht eingeschränkt würden. «Beim Basispaket aber selbstverständlich nicht.» Es sollen also alle Regionalspitäler auch in Zukunft über einen 24-Stunden-Notfallbetrieb verfügen.

Der Kanton ist Alleineigentümer der beiden Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) sowie der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG). Dabei nimmt er verschiedene Rollen und Aufgaben wahr, die teilweise miteinander in Konflikt stehen. Ziel des Regierungsrats ist es, diese Mehrfachrolle zu entflechten. Längerfristig strebt er zumindest eine Teilveräusserung seiner Spitäler an. Aktuell schreibt das Spitalgesetz vor, dass der Kanton mindestens 70 Prozent des Aktienkapitals halten muss.

Der Regierung schwebt vor, die rechtlichen Grundlagen so anzupassen, dass sie auch mehr als 30 Prozent ihrer Spitäler verkaufen kann. Je nach Anteil bräuchte es die Zustimmung des Grossen Rates oder eine Volksabstimmung. Gallati wies darauf hin, dass man bei einem Verkauf von 30 Prozent noch keine Rollenentflechtung habe, weil der Kanton dann immer noch Mehrheitsaktionär wäre.

Die (Teil-)Privatisierung der Kantonsspitäler ist im Aargau immer wieder Thema und hochumstritten. Politische Diskussionen sind also programmiert.

Damit die Versorgung in Zukunft sichergestellt ist, führe das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) eine Standort- und Potenzialanalyse durch, heisst es im Anhörungsbericht. Basierend auf dieser Analyse, sollen Einsatzgebiete in einem Bewerbungsverfahren an die Rettungsdienste vergeben werden.

Weiter möchte der Kanton die Sanitätsnotrufzentrale 144, die aktuell durch Mitarbeitende des KSA bedient wird, künftig selber betreiben. Wie heute schon will der Regierungsrat auch in Zukunft darauf verzichten, im bodengebundenen Rettungswesen Notärztinnen und Notärzte einzusetzen.

Der Fachkräftemangel ist ein zentrales Thema im Gesundheitswesen. Besonders ausgeprägt zeigt er sich bei den Hausärztinnen sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, will der Regierungsrat die kantonale Ausbildungsverpflichtung weiterführen und eine solche Verpflichtung auch im universitären Bereich, beispielsweise bei Assistenzärzten, prüfen.

Bei der Hausarztmedizin möchte die Regierung bestehende Projekte weiterführen beziehungsweise ausweiten und finanziell unterstützen. Bei der Notfallversorgung kommt den Spitälern und insbesondere den Regionalspitalzentren eine wichtige Rolle zu. Sie sollen dem Spital vorgelagerte hausärztliche Notfallpraxen einrichten.

Die Arbeitgeber im Gesundheitswesen wiederum könnten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder einer verbesserten Laufbahnplanung einen Beitrag dazu leisten, dass weniger Fachkräfte ihren Beruf auf den Nagel hängen, heisst es im Anhörungsbericht.

Der Regierungsrat will den Gemeinden bei der Tarifgestaltung mehr Kompetenzen und Freiheiten geben. Heute sei es so, dass der Kanton befehle und die Gemeinden bezahlten. In Zukunft soll es stärker in Richtung «Wer zahlt, befiehlt» gehen. Der Kanton würde nur eingreifen und Tarife festlegen, wenn es zu keiner Einigung kommt. Der Regierungsrat stellt sich vor, dass sich Gemeinden zu Versorgungsregionen zusammenschliessen und innerhalb ihrer Region mit Leistungserbringern Vereinbarungen abschliessen.

An der bisherigen Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden will der Regierungsrat nichts ändern. Die Gemeinden sollen weiterhin die Restkosten der Pflege übernehmen. Sollte auf nationaler Ebene die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen eingeführt werden, «würden wir den Versuch im Kanton auch unternehmen», sagte Gallati.

Erste Reaktionen der Parteien zeigen, dass die Organisation der Langzeit- und Spitex-Versorgung noch zu reden geben wird.

Barbara Hürlimann betonte, der Kanton werde bei allen Massnahmen darauf achten, dass das Gesundheitswesen finanzierbar bleibe. Einerseits sollen Massnahmen ergriffen werden, die explizit eine Kostendämpfung zum Ziel haben. Hürlimann sagte, der Kanton werde zum Beispiel darauf achten, dass nur Leistungserbringer zugelassen werden, die es auch brauche, und dass so viele Eingriffe wie möglich ambulant durchgeführt werden.

Andererseits erwähnte sie Massnahmen, die indirekt zur Kostendämpfung beitragen. Da geht es beispielsweise darum, das Gesundheitswesen so aufzustellen, dass fehlerhafte oder unnötige Behandlungen verhindert werden – oder um Investitionen in die Gesundheitsförderung und Prävention.

Aufgrund der Rückmeldungen aus der Vernehmlassung erarbeitet der Regierungsrat eine Vorlage an den Grossen Rat, der die Gesundheitspolitische Gesamtplanung genehmigen muss. Nach der Genehmigung durch das Parlament will der Regierungsrat die Ziele und Strategien baldmöglichst umsetzen.

Einige Punkte lassen sich ohne grössere gesetzliche Anpassungen umsetzen, andere benötigen Gesetzesänderungen. Noch nächstes Jahr sollen das Pflege- und Gesundheitsgesetz teilrevidiert werden. Die Totalrevision des Spitalgesetzes will der Regierungsrat 2024 in Angriff nehmen.

