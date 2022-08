Parteien äussern erste Kritik an Gallatis Gesundheitsstrategie

Gesundheitspolitik Parteien freuen sich über Gallatis Gesundheitsstrategie, äussern aber bereits erste Kritik Am Donnerstag hat Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati die Gesundheitspolitische Gesamtplanung in die Anhörung geschickt. Die ersten Reaktionen der Parteien zeigen: Bei der Finanzierung der Heim- und Spitexkosten haben sie andere Pläne als die Regierung. Noemi Lea Landolt 26.08.2022, 05.00 Uhr

Viel Zeit hatten die Grossrätinnen und Grossräte nicht, um den Anhörungsbericht zur Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2030 zu lesen. Sie haben den Bericht erst am Mittwochabend erhalten. Am Donnerstagmorgen haben Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, das Strategiepapier an einer Medienkonferenz vorgestellt.

Im Detail werden sich die Parteien, Verbände und Interessensvertreter in den nächsten drei Monaten im Rahmen der Anhörung mit dem mehr als 100-seitigen Strategiepapier befassen.

Das Urteil von Severin Lüscher (Grüne), Präsident der Gesundheitskommission, fällt nach einer ersten Durchsicht des Anhörungsberichts positiv aus. Er sehe «zutreffende Analysen, erfreuliche Lösungsansätze und die Bereitschaft, heikle Punkte zu benennen».

Grünen-Grossrat Severin Lüscher ist Präsident der Gesundheitskommission. Britta Gut

Politisch brisant seien die Vorschläge zur Reorganisation und Finanzierung der Langzeitpflege und Spitex oder auch die mögliche Teilveräusserung der Kantonsspitäler. Lüscher freut sich auf «spannende und ergiebige Diskussionen» in den nächsten Monaten.

Die Kommission werde bis Ende November Beteiligte und Betroffene, vor allem auf Verbandsebene anhören, um deren Erwartungen, Einschätzungen und Einwände direkt abzuholen, kündigt Lüscher an.

Einheitliche Finanzierung als einziges Rezept gegen Fehlanreize

Andre Rotzetter (Die Mitte) war der einzige Grossrat, der am Donnerstag an der Medienkonferenz anwesend war. Er war in die Entstehung der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung involviert und hat im letzten Jahr an verschiedenen Online-Sitzungen teilgenommen. «Ich stelle fest, dass ich im Bericht sehr viele Inputs wieder finde», sagt er. Das Strategiepapier sei eine «sehr gute Auslegeordnung».

Mitte-Grossrat Andre Rotzetter ist Spartenpräsident Pflegeinstitutionen beim Gesundheitsverband Vaka. Alex Spichale

Dass der Regierungsrat die Finanzierung der Heim- und Spitexkosten weiterhin den Gemeinden überlassen will, stört Rotzetter aber. Das heutige Finanzierungssystem habe den Nachteil, dass es sich für die Gemeinden finanziell lohnt, Pflegeheime mit Bewohnern zu füllen, die auf wenig Pflege angewiesen sind, anstatt diese zu Hause durch die Spitex betreuen zu lassen. «Die Fehlanreize bringt man nur weg, wenn auch die Pflege durch den Kanton finanziert wird», sagt Rotzetter. Es genüge nicht, den Gemeinden mehr Kompetenzen zu geben.

So wie der Mitte-Grossrat sieht es auch die FDP. Der Regierungsrat habe es verpasst, in der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung eine einheitliche Finanzierung und Steuerung der verschiedenen Gesundheitsleistungen (Spital, Pflege, Ergänzungsleistungen) festzulegen, schreibt die Partei. Die Freisinnigen wollen sich für eine Korrektur in diesem Bereich einsetzen.

GLP und SP befürchten Flickenteppich

Beim Thema Langzeitpflege und Spitex wurde auch Kathie Wiederkehr, Co-Präsidentin des Fachausschusses Gesundheit und Soziales der SP Aargau, hellhörig. Es mache ihr Bauchweh, dass die Gemeinden mehr Autonomie erhalten sollen, sagte sie im Anschluss an die Medienkonferenz. «Gemeindeautonomie kann zu grossen Unterschieden führen und mich würde interessieren, wie der Kanton einen Minimalstandard gewährleisten will.» Sie finde es gut, wenn Gemeinden bestimmen dürfen, aber es brauche klare Vorgaben.

Auch die GLP befürchtet einen «Flickenteppich», wenn die Tarifhoheit für Pflegeheime und Spitex bei den Gemeinden liegt. «Dieser Ansatz ist weder effizient, noch schafft er eine Verbesserung in der Qualität», heisst es in der Mitteilung der Grünliberalen.

(Teil-)Verkauf der Kantonsspitäler kommt unterschiedlich an

Kritisch beurteilt die GLP auch eine Teilveräusserung der Kantonsspitäler. Diese stehe für die Partei nicht im Vordergrund. Das Kostenproblem im Gesundheitswesen hänge nicht mit der Eigentümerschaft, sondern mit Fehlanreizen zusammen. Auch die EVP lehnt eine Teilprivatisierung der Kantonsspitäler ab. Sie wünscht sich stattdessen eine bessere Kooperation.

Ganz anders sieht das die FDP, die schon lange eine Entflechtung der Mehrfachrolle des Kantons fordert. Sie ist erfreut, dass die Thematik «endlich konkret angegangen wird». Die geplante Teilveräusserung sei «ein erster Schritt in die richtige Richtung».

SVP kündigt an Kosten-Nutzen im Blick zu halten

SVP-Gesundheitspolitiker Clemens Hochreuter hofft, dass die Gesundheitspolitische Gesamtplan dieses Mal mehrheitsfähig ist und «einige wichtige Pflöcke eingeschlagen werden können». Die SVP werde sich generell bei allen Strategien und Zielen die Frage stellen, ob sie wettbewerbsorientiert sind, Preis-Nutzen-Überlegungen standhalten, die Qualität sicherstellen oder sinnvolle Digitalisierung unterstützt wird.