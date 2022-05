Gesundheitskosten Grosse Unterschiede: In Kaiseraugst ist die Spitex viel teurer als in Spreitenbach Der Kanton legt erstmals die Vollkosten der Spitex-Organisationen mit einer Leistungsvereinbarung offen. Bei der Spitex Region Aargau Ost kostet eine Stunde 90.80 Franken. In Kaiseraugst sind es 138.40 Franken. Je höher die Kosten, desto tiefer muss der Steuerzahler in die Tasche greifen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Dank Hilfe der Spitex können pflegebedürftige Menschen länger zuhause leben oder früher aus dem Spital entlassen werden. zvg

Wer im Alter, nach einem Unfall oder bei einer Krankheit zuhause durch die Spitex gepflegt wird, muss sich mit maximal 15.35 Franken pro Tag an den tatsächlich anfallenden Kosten beteiligen. Für Kinder und Jugendliche wird keine Patientenbeteiligung erhoben.

Die Krankenkassen richten je nach Leistung unterschiedliche Tarife aus. Für die Grundpflege gibt es 52.60 Franken pro Stunde, für Untersuchung und Behandlung 63 Franken, für Abklärung und Beratung 76.90 Franken.

Für jene Kosten, die weder durch die Beträge der Krankenversicherer noch durch die Patientenbeteiligung gedeckt sind – die sogenannten Restkosten –, müssen die Gemeinden beziehungsweise die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufkommen. Die finanziellen Details regeln die Gemeinden mit «ihren» Spitex-Organisationen in Leistungsvereinbarungen.

Kanton legt Vollkosten von 39 Spitex-Organisationen offen

Eine Auswertung des Kantons weist nun erstmals die Vollkosten pro verrechneter Stunde von 39 Spitex-Organisation im Aargau aus. Die Unterschiede zwischen den Organisationen sind gross (siehe Tabelle). Bei der Spitex Kaiseraugst zum Beispiel belaufen sich die Vollkosten pro verrechneter Stunde im Durchschnitt auf 138.40 Franken. Das sind fast 48 Franken oder rund 34,5 Prozent mehr als bei der Spitex Region Aargau Ost in Spreitenbach.

Der Durchschnitt setzt sich aus den Kosten der drei Kategorien Abklärung und Beratung, Untersuchung und Behandlung sowie Grundpflege zusammen. Dabei wird auch die Zahl verrechneter Stunden in den Kategorien berücksichtigt.

Es gebe diverse Faktoren, die die Kostenstruktur der Spitex-Organisationen beeinflussten, teilt Barbara Hürlimann, Leiterin der kantonalen Abteilung Gesundheit, auf Anfrage der AZ mit. Dazu gehören beispielsweise die Betriebsgrösse oder der Spezialisierungsgrad. Auch jährliche Ausreisser oder Sonderfaktoren wie Covid-19 schlagen sich in den Kosten nieder.

Kanton will mit der Liste Transparenz schaffen

Trotzdem kommt die Abteilung Gesundheit zum Schluss, dass sich die einzelnen Organisationen unter Berücksichtigung dieser Faktoren durchaus miteinander vergleichen lassen. Zudem schaffe die Veröffentlichung der Vollkosten Transparenz in einem bis anhin «undurchschaubaren Bereich des Gesundheitswesens von öffentlichem Interesse», sagt Hürlimann.

Für die Gemeinden seien die Daten von «wesentlichem Interesse» in Bezug auf allfällige Neuverhandlungen von Leistungsvereinbarungen. Aber auch den Spitexbetrieben ermöglichten sie einen Vergleich mit anderen. Baldmöglichst will der Kanton auch die Daten der Spitexbetriebe ohne Leistungsvereinbarung sowie der Aargauer Pflegeheime veröffentlichen.

Gemeindeammänner-Vereinigung begrüsst Transparenz

Die Transparenz über die Kosten der Spitex-Organisationen kommt bei der kantonalen Gemeindeammänner-Vereinigung gut an. Geschäftsführer Martin Hitz sagt:

«Sie belegen, was wir schon lange vermutet haben – nämlich, dass es Unterschiede gibt.»

Gerade im Hinblick auf die Gesundheitspolitische Gesamtplanung, die im Moment überarbeitet wird, und bei der auch die heutige Organisation des Gesundheitswesens mit der Aufgabenzuordnung der Spitex hinterfragt werden soll, seien die Zahlen wertvoll, sagt Hitz.

Er geht allerdings nicht davon aus, dass eine Mehrheit der Aargauer Gemeinden nun alleine aufgrund der Zahlen über die Bücher geht und die bestehenden Leistungsvereinbarungen neu verhandelt.

Die Nähe zu Basel beeinflusst die Kosten

Das bestätigt eine Nachfrage bei der Gemeinde Kaiseraugst. Die Spitex Kaiseraugst ist die Organisation mit den höchsten Vollkosten pro verrechneter Stunde. Der zuständige Gemeinderat Hanspeter Meyer ist deswegen aber nicht alarmiert. Die Gemeinde habe seit 2021 ein besonderes Spitex-Modell, sagt er. Dieses orientiere sich an den durchschnittlichen Vollkosten über alle Spitex-Organisationen im Kanton - bei der Grundpflege waren das im Jahr 2020 knapp 107 Franken pro Stunde.

«Wir haben mit der Spitex vereinbart, dass sie uns 2021 Kosten verrechnen kann, die 18 Prozent höher sind als der kantonale Durchschnitt», sagt Hanspeter Meyer. Alles, was darüber liege, sei in der Verantwortung der Spitex. Dass der vereinbarte Wert fast 20 Prozent über dem kantonalen Durchschnitt liegt, sei unter anderem durch die Nähe von Kaiseraugst zu Basel begründet, erklärt Meyer. «Diese Nähe hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Lohnkosten. In Basel und Baselland sind die Löhne höher.»

Spitex Verband beurteilt Veröffentlichung skeptisch

Michael Ganz, Präsident des Spitex Verbands Aargau, beurteilt die Veröffentlichung der Zahlen durch den Kanton skeptisch. Er hätte sich gewünscht, dass der Kanton die Zahlen in Absprache mit dem Spitex Verband veröffentlicht und diese besser eingeordnet werden.

«Die Zahlen alleine sind wenig aussagekräftig, weil sie nichts über das Angebot einer Organisation aussagen.»

Die Diskussion über die Spitex-Kosten lasse sich auch nicht losgelöst vom restlichen Gesundheitswesen führen. «Letztlich ist die Pflege durch die Spitex für die öffentliche Hand günstiger und für die betroffenen Menschen angenehmer, als zum Beispiel ein längerer Spitalaufenthalt.»

Nur aufgrund der Zahlen eine Diskussion über die Spitex-Kosten zu führen, sei deshalb wenig hilfreich, findet Ganz. «Zumal es auch Gemeinden gibt, die sich eine gute Spitex leisten wollen, damit zum Beispiel ältere Menschen länger zuhause gepflegt werden können.» So könne eine Gemeinde Pflegeheim-Restkosten sparen.

Zahlen aus Aarburg lassen sich nicht vergleichen

In den Bemerkungen heisst es, bei einer Organisation seien die vorhandenen Daten «nicht im gewünschten Umfang valide und vertretbar» gewesen, deshalb erscheine sie nicht in der Tabelle. Es handelt sich dabei um die Spitex Lindenpark, die zum Alterszentrum Lindenhof in Oftringen gehört.

Die private Spitex hat unter anderem mit der Gemeinde Aarburg eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. 2017 hatte der Aarburger Gemeinderat den Leistungsvertrag mit der öffentlichen Spitex gekündigt und den Auftrag neu ausgeschrieben. Die Spitex Lindenhof erhielt den Zuschlag.

Nach einem Jahr mit dem neuen Spitex-Modell verkündete Sozialvorsteherin und SVP-Nationalrätin Martina Bircher, man habe die Kosten mehr als halbieren können. Umso spannender wäre gewesen, das Aarburger Modell mit anderen Spitex-Organisationen zu vergleichen.

Kostenrechnung «noch nicht plausibel»

Doch laut Barbara Hürlimann, Leiterin der kantonalen Abteilung Gesundheit, hat die Prüfung der Kostenrechnung ergeben, dass die Kostenaufteilung zwischen dem privaten Teil und dem Teil mit Leistungsvereinbarung «noch nicht plausibel ist». Dadurch seien die aktuell ausgewiesenen Vollkosten pro verrechneter Stunde nicht vergleichbar mit denjenigen der restlichen Spitex-Organisationen.

Die entsprechenden Abklärungen würden laufen, sagt Hürlimann weiter. «Für 2021 werden die Zahlen mitberücksichtigt werden können.»

Martina Bircher: «Klar unter dem kantonalen Benchmark»

Bircher bedauert, dass es «ihre» Spitex nicht in die Auswertung geschafft hat. Der Lindenhof habe die Zahlen pünktlich geliefert. «Der Kanton hat aber erst neun Monate später Rückfragen gestellt und jetzt hat es nicht mehr gereicht für die Auswertung. Das ist natürlich ärgerlich.»

Martina Bircher. Sozialvorsteherin von Aarburg. Andre Albrecht

Bircher liegen aber die Zahlen für 2021 vor, die der Lindenhof dem Kanton im März 2022 liefern musste. Gemäss diesen Zahlen belaufen sich die durchschnittlichen Vollkosten für eine Pflegestunde auf 96 Franken. «Wir bewegen uns im Vergleich also etwa im Bereich der günstigsten Spitex-Organisationen im Aargau – und klar unter dem kantonalen Benchmark», sagt Bircher.

Spitex Aarburg günstiger als Spitex Region Zofingen

Als Sozialvorsteherin von Aarburg interessiert sie sich natürlich vor allem dafür, wie «ihre» Spitex im Vergleich mit der fusionierten Spitex Region Zofingen abschneidet. «Der Vergleich zeigt, dass unser Modell rund 20 Prozent tiefere Vollkosten hat.»

Der Entscheid, mit der Spitex Lindenhof zu arbeiten, habe sich also finanziell gelohnt. «In den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 haben sich die Spitex-Kosten zwischen 180'000 und 250'000 eingependelt», sagt Bircher. «Vorher hatten wir Kosten von 500'000 Franken.»

Das ursprüngliche Ziel, die Kosten zu halbieren, hat die Gemeinde also erreicht. Und die Zufriedenheit in der Bevölkerung sei sehr gross, sagt Bircher. «Es fand kein Qualitätsabbau statt.»

Fixer Betrag pro Pflegestunde anstatt Defizitgarantie

Seit der Einführung des neuen Spitex-Modells übernehme die Gemeinde Aarburg keine Defizitgarantie mehr, sondern bezahle der Spitex Lindenhof einen fixen Betrag pro Pflegestunde. Das habe sich bewährt, sagt Bircher.

«Ich sage meinen Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden immer wieder, sie sollen von den Defizitgarantien wegkommen und endlich Offerten einholen.»

Dass der Kanton nun erstmals die Vollkosten offenlegt, begrüsst sie. «Einige werden sich jetzt hinter hohen Personalkosten verstecken, doch gerade das zürichorientierte Spreitenbach zeigt, dass es auch anders geht. Als Steuerzahler würde ich mich in einigen Gemeinden schon recht über den Tisch gezogen fühlen.» Sie hofft, dass die Zahlen zu einer politischen Diskussion über die Kosten führen und sich die Politik für mehr Wettbewerb einsetzt.

