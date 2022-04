Kanton Aargau empfiehlt Ukraine-Flüchtlinge die Covid-Impfung

Gesundheit Ukraine-Flüchtlinge im Aargau erhalten unkompliziert Zugang zur Covid-19-Impfung Die grosse Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer ist nicht gegen Covid-19 geimpft. Der Kanton empfiehlt allen, sich impfen zu lassen. Auch Tuberkulose könnte vermehrt ein Thema werden. Noemi Lea Landolt 08.04.2022, 05.00 Uhr

Auch Geflüchtete, die nicht krankenversichert sind, erhalten im Aargau Zugang zur Covid-19-Impfung. Britta Gut

In der Ukraine sind 65 Prozent der Bevölkerung nicht gegen Covid-19 geimpft. Sie alle haben – angesichts der immer noch hohen Fallzahlen in der Schweiz – ein grosses Risiko, sich anzustecken. Der Kanton hat die Gemeinden sowie das Betreuungspersonal in den kantonalen Unterkünften deshalb aufgefordert, Geflüchtete über das Impfangebot im Aargau zu informieren. Der Kanton empfehle den eintreffenden Personen die Covid-19-Impfung, teilt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mit.

Personen mit Schutzstatus S sind in der Schweiz krankenversichert. Jene, die sich noch nicht offiziell registriert haben, nicht. Doch auch diese Personen werden im Aargau geimpft. «Wer eine Covid-19-Impfung erhalten möchte, bekommt diese in einem der vier Impfzentren», verspricht das Gesundheitsdepartement.

KSA-Infektiologe Christoph Fux. Fabio Baranzini

Das bestätigt Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau (KSA):

«Wir sind kulant und weisen niemanden weg, wenn sie oder er eine Impfindikation erfüllt, aber keine Krankenkassenkarte vorweisen kann.»

Ein Impfangebot direkt beim Erstaufnahmezentrum Torfeld in Buchs sei nicht geplant und wäre laut Kanton auch nicht zielführend. Der grösste Teil der Ukraine-Flüchtlinge mit Schutzstatus S lebe in Gemeinde- oder Privatunterkünften.

Laut Fux ist es vor allem wichtig, dass sich ältere flüchtende Personen oder solche mit anderen Risikofaktoren impfen lassen. Angesichts der hohen Fallzahlen in der Schweiz mache er sich schon Sorgen, dass sich viele ungeimpfte Ukrainerinnen und Ukrainer anstecken.

Und nicht nur ungeimpfte: In der Ukraine werden laut Fux unterschiedliche Impfstoffe verabreicht. Darunter auch ein chinesischer Impfstoff, der im Gegensatz zu den beiden mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna gegen Omikron kaum wirksam ist. Personen, die mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft worden sind, empfiehlt Fux eine ergänzende mRNA-Impfung, was in Kombination eine sehr gute Wirkung habe.

Ukraine ist Tuberkulose-Gebiet

Die Fluchtbewegung aus der Ukraine rückt auch eine weitere Infektionskrankheit in den Fokus: Tuberkulose. In der Ukraine sei der Anteil von Personen hoch, die an mehrfachresistenter Tuberkulose erkrankt sind, hält das Gesundheitsdepartement fest. Bis jetzt seien dem Kantonalen Sozialdienst aber keine Tuberkulose-Fälle im Aargau im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen bekannt.

Laut Christoph Fux liegt das auch daran, dass aktuell eher gut situierte Menschen, darunter kaum Männer, aus der Ukraine flüchten, bei denen Tuberkulose weniger ein Thema sei. «Es ist aber wichtig, aufmerksam zu sein», sagt er.

Bei typischen Tuberkulose-Symptomen, wie chronischem Husten, Gewichtsverlust oder Nachtschweiss sollte eine ärztliche Abklärung stattfinden. «Wenn es tatsächlich Tuberkulose ist, ist es wichtig, die Leute zu isolieren, bis sie nicht mehr ansteckend sind», sagt Fux. Ein Todesurteil ist die Krankheit in der Schweiz nicht. Tuberkulose lasse sich mit Antibiotika gut behandeln.