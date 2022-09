Peter Wanner und Kathrin Kuhn über Aargauer Geschichte

Gespräch Gründung der Grünen oder Fusion der ABB: Das sind die Schlüsselmomente der Aargauer Zeitgeschichte Verleger Peter Wanner und alt Nationalrätin Kathrin Kuhn (Grüne) debattieren über Aargauer Geschichte und erzählen Anekdoten aus zwei Aargauer Politikleben. Andrea Marti 02.09.2022, 15.27 Uhr

Verleger Peter Wanner und alt Nationalrätin Kathrin Kuhn (Grüne) am Podiumsgespräch in Aarau. Henry Muchenberger

In der Aargauer Zeitgeschichte wimmelt es nur so von Schlüsselmomenten. So schien es zumindest am Spätsommeranlass des Zentrums für Demokratie Aarau, an dem neben zwei Historikern auch CH-Media-Verleger Peter Wanner (FDP) und alt Nationalrätin Kathrin Kuhn (Grüne) sprachen.

Historiker Titus Meier sagt dabei bereits bei der Vorstellung des 2,5 Kilo schweren Buchs «Zeitgeschichte Aargau» einen Satz, der sich im Laufe des Abends immer wieder bestätigte: «Die Gewichtung von Ereignissen und die Auswahl von Schlüsselmomenten hängt immer auch stark davon ab, wer sie aussucht.»

Historiker und FDP-Grossrat Titus Meier spricht über Aargauer Zeitgeschichte. Henry Muchenberger

So nannte Meier als Schlüsselmomente etwa die Abschaffung des Pflichtquorums an Gemeindeversammlungen, die Einführung des Frauenstimmrechts und die Umstellung der kantonalen Verwaltung von Schreibmaschinen auf Computer.

Historiker Fabian Saner erwähnte in seinem Referat ausserdem die erste Erscheinung der «Aargauer Zeitung» nach der Fusion des Aargauer und des «Badener Tagblatts», den Protest gegen die Pläne für ein Atomkraftwerk in Kaiseraugst und die Gründung der «Grünen Alternative» in den 1980er-Jahren, bei der unter anderem Kathrin Kuhn beteiligt war.

Kuhn und Wanner uneinig über Schlüsselmomente

Von Moderator Peter Buri danach gefragt, welches denn persönliche Schlüsselmomente seien, nannten Verleger Peter Wanner und alt Nationalrätin Kathrin Kuhn wiederum andere Ereignisse: Kuhn entschied sich für die Einführung des Frauenstimmrechts, welches für Wanner weniger prägend war, wie er sagte. Für ihn entscheidender seien die Proteste gegen das geplante Atomkraftwerk in Kaiseraugst gewesen, die nicht nur seine Redaktion, sondern auch Generationen, Familien und Bekanntenkreise gespaltet hätten.

Wanner: «Die BBC wurde verschachert, das war schlimm für den Aargau!»

Verleger Peter Wanner erinnert sich an die Fusion von BBC und Asea zu ABB. Henry Muchenberger

Aus Sicht Wanners gab es aber noch einen zweiten Schlüsselmoment in der jüngeren Aargauer Geschichte, namentlich die Fusion der ehemaligen BBC und Asea zur heutigen ABB. «Die BBC wurde damals verschachert. Das war schlimm, für den ganzen Aargau. Schon heute sind deutlich weniger Stellen in Baden als noch früher, und wer weiss, wie lange die noch bleiben», so Wanner.

Kuhn ihrerseits erzählte von der Gründung der Grünen Alternative, bei der sie beteiligt war. Diese Gründung, so Kuhn, sei nötig gewesen. «Wir konnten uns nicht einfach der SP anschliessen, denn die SP war anders bewegt als wir», so Kuhn. Selbst innerhalb der Grünen Bewegung habe es ausserdem in den ersten Jahren Uneinigkeiten gegeben. «Es gab zwei Strömungen – eine, die sich im institutionellen Betrieb einbringen wollte und eine, die quasi von aussen Druck aufbauen wollte. Die haben lange parallel zueinander existiert.»

Kuhn: «Habe alles gelesen, Trotzki, Lenin, Mao»

Alt Nationalrätin Kathrin Kuhn spricht über die Anfänge der Grünen. Henry Muchenberger

Dabei, erzählt Kuhn, habe sie sich selbst lange überlegt, wer bei den Grünen alles dabei sein sollte. «Ich habe alles möglich gelesen, Trotzki, Marx, sogar Mao. Das war am Anfang eine grosse Findung, wir wollten alle kennen und so entscheiden, wo wir uns als Grüne positionieren wollten.»

Das Lesen marxistischer Schriften verband Kuhn schliesslich wieder mit FDP-Verleger Wanner, der sich als junger Mann in ähnlichen Kreisen aufhielt – zumindest für eine gewisse Zeit. Während seines Studiums in Berlin habe es Proteste gegen einen Rektor gegeben, der sich als Altnazi herausgestellt hatte. «Da dachte ich mir: Ich bin doch nicht nach Berlin gekommen, um an einer Uni zu studieren, die von einem Altnazi geleitet wird!». So habe er sich den Studierenden angeschlossen, die protestierten – und begann ebenfalls Marx und Lenin zu lesen, bis er irgendwann fand: «Es wird mir zu marxistisch hier!» und aus Berlin zurückkehrte.

Lernt Politik aus der Geschichte? Verleger sagt ja, Politikerin widerspricht

Am Ende des Podiums ging es schliesslich noch um eine grosse Frage, die gerade in unsicheren Zeiten wohl viele umtreibt: Kann die Politik aus der Geschichte lernen?

Auch auf diese Frage hatten Wanner und Kuhn unterschiedliche Antworten: Nein, fand die Politikerin. Doch, sagte der Verleger. Wenn auch mit Einschränkung: «Die Politik kann aus der Geschichte lernen, aber es passiert immer spät, immer erst kurz vor der Katastrophe.»