Video: Im Seetal feiert man den Samichlaus etwas anders

Am 6. Dezember kommt der Samichlaus, das ist klar. In der Region Lenzburg-Seetal ist es mit den Kläusen aber etwas anders. Dort feiert man das Brauchtum jeweils am 2. Donnerstag des Dezembers. Statt des Samichlauses vertreiben angsteinflössende Gestalten böse Geister.

08.12.2022, 21.47 Uhr