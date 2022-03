Tempoexzesse Aargau: Zahlreiche Führerausweise abgenommen

Kontrollen Lärm und Tempoexzesse: Zahlreiche Führerausweise im Aargau abgenommen Bei Geschwindigkeitskontrollen auf Ausserortsstrecken und auf der Autobahn nahm die Kantonspolizei am Sonntag ein Dutzend Führerausweise auf der Stelle ab. 28.03.2022, 10.02 Uhr

Das sonnige Frühlingswochenende lockte zahlreiche Auto- und Motorradfahrer auf die Strassen. Deshalb führte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagnachmittag auf der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen sowie auf der Benkenstrasse oberhalb von Oberhof eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die beiden beliebten Bergstrecken sind an solchen Tagen stark vom Freizeitverkehr betroffen.

Lärmemissionen und Tempoexzesse

Dass Lärmemissionen und Tempoexzesse als unerwünschte Begleiterscheinungen damit einhergehen, bestätigten die gestrigen Laser- Kontrollen einmal mehr. An der Staffeleggstrasse erfasste die Kantonspolizei vier Motorradfahrer und einen Autofahrer, die anstelle der erlaubten 80 km/h mit Geschwindigkeiten zwischen 120 und 132 km/h unterwegs waren. Alle fünf Fahrer wurden sofort angehalten und verzeigt. Danach nahm ihnen die Polizei den Führerausweis auf der Stelle ab.

Das schöne Wetter lockte besonders die Raser. (Symbolbild) Getty Images

Einstweilen weiterfahren durften vier Motorrad- und ein Autofahrer, die mit Geschwindigkeiten zwischen 114 und 119 km/h gemessen worden waren. Auch ihnen droht der Führerausweisentzug durch das Strassenverkehrsamt.

Auch bei der Benkenstrecke zu schnell gefahren

Gleiches Bild bei der Laser-Messung auf der Benkenstrecke: Hier zog die Kantonspolizei drei Motorrad- und zwei Autofahrer aus dem Verkehr. Sie waren mit Geschwindigkeiten von 120, 121, 124 und gar 170 km/h erfasst worden. Zwei weitere Motorrad- und ein Autofahrer liess die Polizei weiterfahren, doch mit 116 und 117 km/h waren sie so schnell, dass auch ihnen der spätere Führerausweisentzug droht.

Den Party-Rückreiseverkehr im Fokus, hatte die Kantonspolizei bereits in der Nacht auf Sonntag auf der A1 im Birrfeld ein Radargerät eingesetzt. Auf diesem Abschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Dabei wurden gegen ein Uhr in kurzer Folge zwei Autos mit 149 und 154 km/h gemessen. Der Polizist am Messgerät meldete die Ergebnisse jeweils über Funk, worauf Patrouillen die Schnellfahrer abfingen und stoppten. Die Polizei verzeigte die beiden jungen Männer vor Ort und nahm ihnen den Führerausweis ab. (has)