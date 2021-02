Geschlossen Aargauer Jugendarbeiter hängen im Lockdown in der Luft: Sie wollen Jugendlichen helfen, können aber nicht Kein gemeinsames Sporttraining, Fernunterricht in der Schule und kaum Treffen mit Gleichaltrigen: Gerade für Jugendliche ist die Coronakrise eine schwierige Zeit. Der Dachverband der Jugendarbeit im Aargau hofft, dass die Jugendhäuser bald wieder öffnen dürfen. Katja Schlegel 23.02.2021, 05.00 Uhr

Derzeit nicht möglich: Party im Jugendkulturhaus Flösserplatz in Aarau - das Bild stammt von 2017, von der 30-Jahr-Feier der Institution.

Zvg / AAR

Am letzten Mittwoch wand Bundesrat Guy Parmelin den

Jugendlichen ein besonderes Kränzchen, lobte sie für ihren Einfallsreichtum, ihre Hartnäckigkeit und ihre Solidarität während der Coronakrise. Und er stellte Lockerungen in Aussicht: Galten für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bereits heute im Sport- und Kulturbereich gewisse Erleichterungen, will der Bundesrat die Altersgrenze nun auf 18 Jahre anheben und die erlaubten Sport- und Kulturangebote ausweiten.