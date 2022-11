Gerüchte Ist Möbel Hubacher in Rothrist bald Geschichte? Das sagt XXXLutz dazu Seit Wochen kursiert das Gerücht, dass das Möbelhaus Hubacher in Rothrist durch eine Pfister-Filiale ersetzt werden soll. Doch was ist wirklich dran? Frrok Boqaj, ZT Jetzt kommentieren 21.11.2022, 15.14 Uhr

Möbel Hubacher in Rothrist aus der Luft (aufgenommen im April 2018). Andi Leemann / Zofinger Tagblatt

Das Gerücht, dass das Möbelhaus Hubacher in Rothrist demnächst durch eine Pfister-Filiale ersetzt werden soll, kursiert schon seit einigen Wochen. Doch ist an dem Gerücht auch tatsächlich etwas dran? Der Möbelgigant XXXLutz, zu dem auch die beiden Schweizer Möbelhäuser gehören, äussert sich gegenüber dem Zofinger Tagblatt zurückhaltend: «Der Standort Rothrist mit unseren Möbelhäusern Möbel Hubacher und XXXLutz ist für uns von grosser Bedeutung, und wir prüfen aktuell verschiedene Optionen, wie wir diesen Standort stärken und ausbauen sowie zusätzliche Arbeitsplätze schaffen können.»

Weiter lässt das österreichische Möbelhaus schriftlich mitteilen, dass das Ziel sei, Rothrist noch stärker zum Möbel-Zentrum der Deutschschweiz werden zu lassen. In diesem Zusammenhang arbeite das Unternehmen an diversen Projekten für die kommenden Jahre. Zumindest kurzfristig seien jedoch keine Änderungen am Standort in Rothrist vorgesehen.

Das Familienunternehmen Möbel Hubacher wurde 1943 in Basel gegründet. 1982 erfolgte der Umzug nach Rothrist. Kontinuierlich wurden die Ausstellungsflächen des Möbelgeschäftes erweitert, wie das Unternehmen auf der Website schreibt. Heute werden die Möbel und Accessoires von Hubacher auf einer Fläche von 35’000 Quadratmetern präsentiert. 2015 wurde Möbel Hubacher von Pfister übernommen. Nachdem Pfister von XXXLutz übernommen wurde, gehört Möbel Hubacher nun ebenfalls zum österreichischen Möbelkonzern.

