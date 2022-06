Generationenwechsel Nachfolge von Hans Fahrländer: Heinrich-Zschokke-Gesellschaft wählt neuen Präsidenten Kürzlich fand in der «Blumenhalde» in Aarau, der von Heinrich Zschokke erbauten Villa am Hungerberg, die Jahresversammlung 2022 der gleichnamigen Gesellschaft statt. Sie stand ganz im Zeichen eines Generationenwechsels im Vorstand. 24.06.2022, 09.55 Uhr

Die Villa Blumenhalde war das Wohnhaus von Heinrich Zschokke. Hier fand die Jahresversammlung der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft statt. Britta Gut

An der Jahresversammlung in Aarau haben mehrere Personen ihren Rücktritt eingereicht, wie es in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Gesellschaft heisst. Demnach scheiden Hans Fahrländer (Publizist, Baden) als Präsident, Dominik Sauerländer (Historiker, Aarau), Andrea Voellmin (Leiterin Staatsarchiv und Kantonsbibliothek, Baden) und Katharina Willi (Juristin, Zollikon) aus der Gesellschaft aus.