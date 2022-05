Aargau: Industrie- und Handelskammer wirbt für Steuervorlage-Ja

Generalversammlung Markus Dieth weibelt bei der Industrie- und Handelskammer für die Steuervorlage – Präsidentin Wildi ebenfalls An der Generalversammlung der Aargauer Industrie- und Handelskammer standen die Coronakrise und der Krieg in der Ukraine im Fokus. Aber auch die bevorstehende Abstimmung zur Steuervorlage im Kanton Aargau, für die Regierungsrat Dieth warb. 06.05.2022, 16.07 Uhr

Marianne Wildi, Präsidentin der Aargauer Industrie- und Handelskammer. Britta Gut

Rund 400 Personen haben am 5. Mai an der Generalversammlung der Aargauer Industrie- und Handelskammer teilgenommen. Der Anlass fand nach zwei Jahren wieder einmal physisch statt – AIHK-Präsidentin Marianne Wildi durfte die Gäste im Trafo in Baden begrüssen.

Wirtschaftsstandort Aargau hat auch Verbesserungspotenzial

Ein Thema war deshalb – nach zweimaliger Durchführung in digitaler Form – die Coronakrise sowie auch der Krieg in der Ukraine. Marianne Wildi sagte, dass sich die Situation am Energie- und Rohstoffmarkt mit massiv höheren Preisen und unsicheren Lieferantenbeziehungen wohl nicht so schnell entspannen werde.

Wildi betonte aber auch: «Zwar erhält der Unternehmensstandort Aargau nach wie vor gute Noten, zum Beispiel bei der Verkehrslage. Gleichzeitig ist jedoch allen der Aufholbedarf bei den Unternehmensgewinnsteuern bekannt, wo der Aargau den drittletzten Rang belegt. Und gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, den Unternehmen im Kanton die richtigen Signale zu senden.»

Regierungsrat Dieth mit Grusswort und klarer Botschaft

Direktor Beat Bechtold erklärte, dass die Arbeit der AIHK geschätzt werde. So habe die Rechtsberatung im vergangenen Jahr 4300 Beratungen getätigt, und es wurden 19’513 Ursprungsbeglaubigungen ausgestellt. Im selben Zeitraum sei die AIHK um 125 auf fast 2000 Mitglieder gewachsen.

In seinem Grusswort kam auch Regierungsrat Markus Dieth auf die Abstimmung zum Steuergesetz zu sprechen. Er zeigte auf, wie sowohl natürliche Personen als auch Unternehmen profitieren. Zudem betonte er, dass die KMU als Zulieferer sowie die breite Bevölkerung durch attraktive Arbeitsplätze im Kanton ebenfalls zu den Gewinnern gehören. Wie die AIHK-Präsidentin Marianne Wildi warb auch der Regierungsrat für ein klares «Ja» zum Steuergesetz am 15. Mai 2022. (cri)