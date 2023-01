Weshalb General Electric das wertvollste Unternehmen der Welt war

Industrialisierung General Electric war das wichtigste Unternehmen des amerikanischen Kapitalismus – im Aargau erlebte es seinen Niedergang Kaum ein anderes Unternehmen ist derart stark mit der amerikanischen Industrialisierung verflochten wie General Electric. Wie gelangte der einst wertvollste Betrieb der Welt in den Aargau? Ein neues Buch gibt Einblick in Aufstieg und Fall des Weltkonzerns. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 12.01.2023, 18.43 Uhr

GE-Arbeiter laden ein J47-Düsentriebwerk in einen hermetisch verschliessbaren Container. Solche Triebwerke wurden an Flugzeugbauer und an die US Air Force verkauft, um an Kampfjets montiert zu werden. Schenectady Museum Association / Corbis Historical

Es war einst das wertvollste Unternehmen der Welt. Es war federführend in der elektrischen Revolution des späten 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert hat es die Entwicklung von Radio und von Düsentriebwerken massgeblich geprägt. Einer seiner ikonischsten CEO soll so einflussreich gewesen sein, dass ein Buchautor ihm vorwirft, den Kapitalismus kaputtgemacht zu haben. Ein weiteres titelt: «Power Failure: Aufstieg und Fall einer amerikanischen Ikone.»

General Electric. Von der kleinen Fabrik von Thomas Edison in Schenectady, New York, wurde es zum grössten Unternehmen der Welt – und ist jetzt im Niedergang, unter anderem in der Aargauer Industriehochburgen in Baden und Birr: Kaum eine andere Firma hat das 20. Jahrhundert wohl so geprägt wie GE. Und pünktlich mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts – wenige Tage nach dem Attentat auf das World Trade Center, begann dessen langer Niedergang, der 2021 mit der Aufspaltung von General Electric einen Tiefpunkt erreicht hat.

Der Aargau nimmt in diesem schmerzhaften Abgang des globalen Konglomerates einen speziellen Platz ein. Denn in mancher Hinsicht war die Übernahme von Alstom, einem französischen Turbinenhersteller mit 5300 Stellen im Kanton, der Schwanengesang von General Electric.

Wie verlief die 130-jährige Reise von GE? Weshalb war es mal das meist respektierte Unternehmen der Welt? Das kürzlich erschienene Buch «Power Failure» des bekannten Autors und Wall-Street-Journalisten William D. Cohan nimmt die Geschichte des Unternehmens auf und bringt Thesen hervor für dessen unaufhaltsamen Untergang.

Von Thomas Edison zum Radio

Thomas Alva Edison, vor seinem ersten Dynamo um 1880. Print Collector / Hulton Archive

General Electric ging 1892 aus der Fusion von Thomas Edisons «Edison General Electric Company» und der «Thomson-Houston Electric Company» hervor. Es war die Zeit, als industrielle Unternehmer und Ingenieure wie Edison und Nikola Tesla mit Patenten rivalisierten, um die beste Innovation auf den Markt zu bringen.

Die Glühbirne und die ersten Dynamos verdrängten allmählich die gasbetriebenen Stadtbeleuchtungen. General Electric wurde zu dieser Zeit zu einem national wichtigen Unternehmen in den USA und war stark in die Elektrifizierung der Städte und in deren Erschliessung durch elektrisch betriebene Trams involviert.

Erster Weltkrieg: Radios und Fernseher

General Electric hatte seit der Glühbirne praktisch jede grosse Innovation in den USA vorangetrieben. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten GE-Ingenieure die ersten Radio-Funksender und gewannen deshalb auch für das amerikanische Militär während des Ersten Weltkriegs an Bedeutung. Gleich nach dem Krieg, 1919, kaufte GE – unter anderem auf Druck von Präsident Wilson – die amerikanische Niederlassung einer englischen Radio-Firma auf und wurde dadurch zu einem weltweit führenden Akteur der Radio-Übertragung, bis es 1930 aufgrund der Anti-Trust-Gesetze ihre Tochtergesellschaft Radio Corporation of America abspalten musste. 1927 übertrugen General Electric-Ingenieure zum ersten Mal Fernsehbilder. Zur gleichen Zeit entwickelte GE auch die ersten Turbolader für die Flugindustrie.

Nachkriegszeit: GE wird zur Weltmacht

Der Aufstieg des industriellen Konglomerates schien nach dem Zweiten Weltkrieg unaufhaltsam zu sein. General Electric wurde einer der grössten und bekanntesten Verkäufer von elektrischen Haushaltsgeräten – von Radios über Kühlschränke bis hin zu Fernsehern – während seine Düsentriebwerke und Turbinen immer mehr Anwendung fanden, von der zivilen Aviatik zur Kernenergie. Das Unternehmen war auch in verschiedene Skandale verwickelt, so etwa in das Kartell der Verkäufer von elektrischen Geräten in den 1950er-Jahren.

Ein GE-Fernsehapparat im Jahr 1939. Schenectady Museum Association / Corbis Historical

Das Unternehmen wuchs dabei beständig. Zu dieser Zeit stiess ein junger Chemiker namens Jack Welch zur Firma. Er übernahm die relativ bescheidene Plastik-Abteilung von GE, arbeitete sich aber mit seinem Charisma, seinem rohen Führungsstil und seiner schier unendlichen Arbeitskraft zu einem der wichtigsten Manager des Unternehmens hoch.

Die Jack-Welch-Ära

Die 1980er- und 1990er-Jahre waren die Blütezeit von General Electric. Jack Welch übernahm 1981 den CEO-Posten. Unter seiner erbarmungslosen Führung entstand eine wahre Cash-Maschine. «Neutron Jack», wie er bald genannt wurde, rationalisierte ohne zu zögern Hunderttausende Arbeitsplätze weg und lancierte eine aggressive Übernahmepolitik. Die grösste und wohl bekannteste ist jene der Radio Corporation of America, die bis in den 1930er-Jahren GE gehörte. RCA verwaltete zahlreiche Sender, darunter NBC, den drittgrössten Fernsehsender in Amerika.

Der frühere General Electric CEO Jack Welch. Teru Iwasaki / AP

Jede der über hundert Sparten von GE wurde in der Welch-Ära ausgequetscht, um möglichst viel Rendite auszuschlagen. Der Wert von GE wuchs während 20 Jahren jährlich um 15 Prozent. Eine fast schon verdächtige Beständigkeit, die auch Investoren und Analysten teilweise beunruhigte. Man munkelte, dass GE seine Quartals- und Jahresziele vorrangig dank seines «earnings management» erreicht.

Das hiess: GE schöpfte aus dem praktisch unendlichen Pool an Geld aus seiner stetig expandierenden Finanzsparte GE Credit (später GE Capital) , um gute Zahlen zu präsentierten. GE Capital wuchs zu einem der grössten Finanzinstitute der Welt heran. Es stützte sich auf das AAA-Rating von GE, um billig Geld zu leihen und danach an Kunden weiter zu verleihen, die grosse Investitionen wie Gasturbinen nicht bar zahlen können.

9/11: Der Anfang vom Ende

Als Jack Welch 2001 das Zepter weitergab, war GE das wertvollste Unternehmen der Welt. Er wurde in der Finanzpresse als «Manager des Jahrhunderts» gefeiert. GE galt damals als Industrie- und Finanzimperium, beständig wie der amerikanische Dollar.

Doch kaum vier Tage nach der Machtübernahme seines Nachfolgers Jeff Immelt krachte eine «Boeing 767» in den Südturm des World Trade Centers. Bald darauf krachte ein zweites Flugzeug in den anderen Turm. Das Ereignis, das die ganze Welt auf den Kopf stellte, hatte unmittelbare Folgen für die Flugindustrie, wie die Schweiz mit dem Swissair-Grounding bestens weiss. Beide Flugzeuge hatten GE-Düsentriebwerke. Das World Trade Center 7 war gar durch die Versicherungsgesellschaft von GE Capital versichert. GE besass unzählige Flugzeuge – weil das Unternehmen über GE Capital Maschinen gleich selbst kaufte und an Kunden vermietete.

Zehn Tage nach 9/11 war der Wert des Unternehmens von 400 Milliarden auf 300 Milliarden Dollar gefallen. Das hatte nicht nur mit der Krise im Flugsektor zu tun: GE's zehn Milliarden Aktien waren überall verstreut. Investoren verkauften GE-Aktien, um ihre angeschlagenen Portfolios zu retten. Der Preis einer Aktie fiel schlagartig.

Eine Werbung für eine Konferenz über elektrische Geräte von GE. Schenectady Museum Association / Corbis Historical Studenten lernen über elektrische Ströme während ihrer Lehre bei der General Electric Fabrik in Lynn. Schenectady Museum Association / Corbis Historical Eine Ausstellung von General Electric an der St. Louis-Ausstellung 1904. Schenectady Museum Association / Corbis Historical Ein Computer-Zentrum mit General Electric 210-Computer im Jahr 1965. Denver Post Angehende ingenieure sitzen in einem 8500-PS-Motor von General Electric. Das elektrische Motor wird 1928 an Bord des S.S. Virgnia installiert - damals das grösste elektrisch betriebene Passagierschiff der Welt. Bettmann CINCINNATI - DECEMBER 8: An exterior view of the General Electric Jet Engine Plant is shown December 8, 2003 in Cincinnati, Ohio. Dubai's Emirates Airlines announced a three-billion-dollar engine order with the GE-PW Engine Alliance for its A-380 Airbus planes. (Photo by Mike Simons/Getty Images) Mike Simons / Getty Images North America

Der lange Fall

Immelt hätte realisieren sollen, dass sich die Welt für immer verändert hatte. Dass GE sich in der Folge auch hätte anpassen sollen. GE Capital, das zu Welchs Zeiten für bis zu 40 Prozent des Umsatzes aufkam, steckte in der Krise. Denn der Markt, aus welchem man Liquiditäten besorgte, um Investitionen zu tätigen, geriet in Rezession und GE Capital hatte, im Gegensatz zu einer Bank, wenig Eigenkapital. Seine industriellen Sparten konnten alleine niemals die ambitiösen Wachstumsziele der Welch-Ära erreichen, in einer Rezession schon gar nicht, gerade wenn grosse Kunden wie Airlines in der grössten Krise ihrer Geschichte steckten.

Auch sonst hatte sich die Welt verändert. Grosse Finanzskandale wie der Konkurs von Enron und WorldCom hatten die Wall Street erschüttert, wo man nun mehr Transparenz forderte. Riesige Konglomerate, die sich in alle Himmelsrichtungen diversifiziert hatten, erwiesen sich plötzlich als weniger standhaft als gedacht.

2017: Die Culp-Ära

GE gelang die Rückkehr an die Spitze nicht mehr. Jeff Immelt schaffte den angestrebten Kurswechsel nie. Zwar hielt sich das Unternehmen dank seiner schieren Grösse noch über mehrere Jahre standhaft, bis es ab der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre endgültig abstürzte. 2015 trennt es sich von seiner riesigen Finanzabteilung, GE Capital.

Im gleichen Jahr glaubte GE, mit der Übernahme der Energiesparte der französischen Alstom die Kehrtwende geschafft zu haben. Doch dieser Zehn-Milliarden-Deal erwies sich als schlechtes Kalkül, und die schmerzhafte Rationalisierung des Geschäftes führte zu Tausenden Entlassungen, unter anderem auch im Aargau.

Danach geriet GE eigentlich nur noch mit Negativschlagzeilen in die Medien. Der jüngste CEO Larry Culp, der 2018 nach dem gefeuerten John Flannery die Firma übernommen hatte, war vor allem für seine enorme Entlöhnung bekannt. Ein Analyst meinte gar: «Es ist klar, dass Larry Culp der einzige Gewinner der Unruhe ist, die nach seiner Übernahme im Oktober 2018 entstand.»

Wer ist am Fall von GE schuld?

Im Jahr 2021 verkündete GE seine Aufspaltung in drei Unternehmen. Ein erstes Spin-off, GE Healthcare, ist seit dem 4. Januar 2023 eigenständig. Im Jahr 2024 wird das Energiegeschäft als GE Vernova abgespalten, während GE Aviation sich auf das Fluggeschäft konzentriert.

Buchautor William D. Cohan stellt sich die Frage: Wer ist am Fall von GE schuld? Viele Finger zeigen auf Jeff Immelt, den Nachfolger von Jack Welch, der sich bis heute weigert, Fehler einzugestehen. Oder war es Jack Welch selber? Ein im Mai 2022 erschienenes Buch behauptet sogar, Welch habe den Kapitalismus als Ganzes zerstört. Welch hat nämlich eine Kultur gefördert, in der stetige Rendite, Quartal um Quartal, die einzige Messlatte für Erfolg war. Sein Businessstil habe sich in der ganzen Businesskultur durchgesetzt, mit verheerenden Folgen.

Für William Cohan überschätzt diese Analyse die Macht, die ein einzelner Unternehmer auf die Weltwirtschaft haben kann, völlig. Er räumt aber ein, dass Welch die Messlatte für seinen Nachfolger unmöglich hochlegte und dass seine Strategie dem Unternehmen langfristig geschadet haben könnte. GE investierte zu kurzsichtig, gerade in seiner Finanzsparte, und tat zu wenig dafür, sein industrielles Kapital zu schützen. Insbesondere der geplatzte Deal mit Honeywell, den Jack Welch zu Beginn der 2000er-Jahre wegen EU-Bedingungen nicht annehmen wollte, erwies sich für viele Insider als grosser Fehler.

Am Ende glaubt der Journalist, dass es vor allem die Überheblichkeit von GE war, die dessen Sturz hervorrief. Wie in einem epischen Drama. Die GE-Manager waren überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit des Unternehmens an der Börse niemals leiden könnte. Bis es passierte.

GE im Aargau: Wie zehn Milliarden Dollar und 3300 Schweizer Jobs verschwanden

Die Geschichte von GE in der Schweiz begann mit einem strahlenden Gesicht. John Flannery war begeistert. Er war einer der Architekten eines Zehn-Milliarden-Dollar-Deals. General Electric hatte im Herbst 2015 der französischen Alstom deren Energiesparte abgekauft. «Hochgradig strategisch» sei der Deal, sagte Flannery, er habe «exzellente Wachstumsperspektiven».

General-Electric-Logo an prominenter Stelle in Baden. Manuel Geisser

Flannery wurde später zum Chef von GE befördert. Im Wesentlichen hatte GE mit der Alstom-Übernahme sein Geschäft mit der Herstellung von Turbinen ausgebaut. Diese Turbinen produzieren Strom aus Erdgas, Öl und Kohle. Rund zehn Milliarden Dollar zahlte GE damals.

Als GE in der Schweiz anfing, bot man hierzulande noch 5300 Arbeitsplätze. Dann ging es Schlag auf Schlag. Im Januar 2016 folgte die erste grosse Sparrunde: Rund 1300 Stellen sollten in der Schweiz wegfallen. Im Dezember 2017 trat GE erneut an die Öffentlichkeit: Dieses Mal waren es 1400 Stellen.

Im Herbst 2018 musste GE den «hochgradig strategischen» Zehn-Milliarden-Deal auf null abschreiben. CEO Flannery war seinen Job los. Sein Abgang war GE in einer Mitteilung noch einen einzigen Satz wert.

Damit war klar: GE hatte eine kolossale Fehlinvestition getätigt. Die amerikanische Industrie-Ikone hatte den Trend hin zu erneuerbarer und dezentralisierter Energieherstellung schlicht verschlafen.

General Electrics baut ein temporäres Reservekraftwerk mit mobilen Anlagen in Birr. Die ersten Gasturbinen-Generatoreinheiten sind in Birr im November eingetroffen und installiert worden. Sandra Ardizzone / AGR

Im Juni 2019 trat GE erneut an die Öffentlichkeit. Erneut sollten 450 Arbeitsplätze verschwinden. GE gab sich dennoch optimistisch. Doch im Jahr 2020 kündigte der Konzern erneut eine Massenentlassung an. 500 Stellen. In der Schweiz arbeiten momentan noch 2000 Personen für General Electric.

GE prägt die jüngere Geschichte des Aargaus aber weiterhin mit den acht Gasturbinen eines Notkraftwerks, die das Unternehmen im Auftrag des Bundes gegen eine Strommangellage auf ihrem Areal in Birr aufstellt.

Bald heisst das dortige Unternehmen nicht mehr GE, mit der Aufteilung des Konglomerates in drei Teile wird das Turbinenbusiness fortan GE Vernova heissen – das Logo wird aber vorerst noch bleiben. Die 200 Mitarbeitenden von GE Healthcare gehören nun nicht mehr dazu. Damit bleiben künftig noch 1800 Mitarbeitende bei GE Schweiz. (nav/jod)

