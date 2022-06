Junge SVP Aargau lanciert Website für Genderstern-Meldungen

Gendersprache Jagd auf den Genderstern: Junge SVP Aargau schaltet Pranger-Website für Meldungen in staatlichen Dokumenten auf Gemäss einer Weisung des Regierungsrats sollen kantonale Institutionen auf die Verwendung des Gendersterns verzichten. Weil sich nicht alle daran halten, ruft die Junge SVP Aargau dazu auf, Verstösse auf einer neuen Website zu melden. Fabian Hägler 26.06.2022, 12.33 Uhr

Samuel Hasler (Junge SVP) kritisiert die Verwendung des Gendersterns in offiziellen Dokumenten von staatlichen Institutionen. Chris Iseli / AGR

Schüler*innen. Das steht in der Schulordnung der Alten Kantonsschule Aarau. Weil es sich bei der Schule um eine staatliche Institution handelt, ist der Genderstern in diesem Fall nicht zulässig. Der Regierungsrat verweist auf eine Regelung des Bundes, wonach die Verwendung in offiziellen Dokumenten nicht erlaubt sei. Er wies die Schule darauf hin – doch das reichte einigen Grossratsmitgliedern nicht.