Gendersprache Genderstern an Kanti in Aarau wieder aufgetaucht – Junge SVP appelliert an Grossen Rat, Schule beschwichtigt Im Januar hat der Regierungsrat die Kantonsschulen darauf aufmerksam gemacht, dass Gender-Sonderzeichen dort nichts verloren haben. Diese brauchen den Genderstern dennoch weiterhin, moniert die Junge SVP. Man nehme die Regeln ernst und setze sie um, sagt die Rektorin der Neuen Kanti Aarau. Eva Berger 30.03.2022, 15.31 Uhr

Die Diskussionen um gendergerechte Schreibweisen mittels Sonderzeichen an kantonalen Schulen reisst nicht ab. Seit Mittwochmorgen ist die Geschichte um ein Kapitel reicher. Samuel Hasler, Parteileitungsmitglied der Jungen SVP Aargau und Präsident der SVP Bezirk Aarau, veröffentlichte auf Twitter eine Mitteilung der Neuen Kanti Aarau an ihre «Schüler*innen». Absender war ein IT-Team der Schule. Erneut breche die Neue Kanti Aarau die Regeln und setze den politischen Genderstern ein, schrieb Hasler dazu. Und weiter: «Der Grosse Rat muss zwingend handeln und diesem Treiben ein Ende setzen!»

Ein paar Stunden später doppelte er nach und stellte auch noch die Hausordnung der Neuen Kanti Aarau auf Twitter. Dort ist ebenfalls mehrfach von «Schüler*innen» anstelle von «Schülerinnen und Schülern» die Rede.

Es war auch die Junge SVP, die im Januar ein Verbot des Gendersterns an kantonalen Schulen gefordert hatte. Allerdings gibt es ein solches bereits seit 17 Jahren, die Richtlinien für gendergerechte Schreibweisen auf der Verwaltung und in den kantonalen Schulen sehen keine Gender-Sonderzeichen vor. Auf diese Regeln machte der Regierungsrat die Schulen nach der Beschwerde der Jungen SVP aufmerksam.

Zwei Monate später ist er wieder da

Samuel Hasler ist empört. Die Junge SVP habe nach der Ermahnung der Regierung an die Schulen Hoffnung gehabt, dass die Zeichen jetzt auch tatsächlich nicht mehr auftauchen. «Aber nur zwei Monate später werden sie von der Schule trotzdem wieder gebraucht», sagt der Jungpolitiker.

Besonders stört ihn, dass der Regierungsrat das Problem nicht erkenne. Eine Motion der beiden EDU-Grossräte Rolf Haller und Martin Bossert sowie SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder für ein Genderstern-Verbot will die Regierung zwar entgegennehmen, gleichzeitig aber als erfüllt abschreiben. Das «Verbot» besteht bereits und der Regierungsrat setze dieses auch durch, schrieb dieser in der Antwort auf den Vorstoss vor einer knappen Woche. Offensichtlich entspreche dies nicht ganz den Begebenheiten, so Samuel Hasler. Die Junge SVP ruft darum den Grossen Rat dazu auf, den Vorstoss anzunehmen, und den Regierungsrat zu beauftragen, die Weisungen konsequent durchzusetzen.

In einer Medienmitteilung am Mittwochmittag bekräftigt die Junge SVP diese Forderung und schiebt nach: Die SP-Motion, «welche klar gegen das Schulgesetz verstösst», müsse abgelehnt werden. In der letzten Sitzung des Grossen Rats hatten die Sozialdemokraten eine Motion eingereicht, die den Schulen und der Verwaltung die Freiheit geben will, selber zu entscheiden, wie sie gendergerecht kommunizieren.

Die offiziellen Dokumente angepasst

Martina Kuhn, Rektorin der Neuen Kanti Aarau überraschen die Vorwürfe. Seit der Ermahnung durch den Kanton habe die Schule alle offiziellen Dokumente auf der Schulwebsite und in der internen Kommunikation angepasst, sagt sie auf Anfrage. Gendersterne, Doppelpunkte oder Bindestriche würden nicht gebraucht, so Kuhn. «Wir haben das natürlich ernst genommen, die Richtlinien sind klar und sie werden umgesetzt. Darum sind alle offiziellen Dokumente überprüft worden.»

Dass zwischendurch ein Genderstern wieder auftaucht, sei aber schwierig zu vermeiden, schliesslich kursierten an einer Schule mit der Grösse der Kanti Aarau relativ viele Dokumente. Anleitungen etwa, oder auch die Hausordnung, seien vielleicht noch nicht angepasst worden. «Das kann passieren. Aber an einer Schule hat man ja auch noch anderes zu tun», so Martina Kuhn.