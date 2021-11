Was tun bei Konflikten? Gemeinderäte holen sich Tipps von Profis

Gemeindetagung Skandale, Eklats, Überforderung: Was Aargauer Gemeinderäte tun müssen, um nicht zu scheitern Mehr als 250 Lokalpolitikerinnen und -politiker holten sich an der Gemeindetagung konkrete Tipps für eine gute Zusammenarbeit in den Gemeinderäten. Das Rezept: Eine offene Kommunikation, ehrliche Aussagen bei Fehlern, unpopuläre Entscheide gut erklären – und nach der Sitzung zusammen etwas trinken gehen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Gemeindetagung mit Yvonne Reichlin (Leiterin Gemeindeabteilung), Lukas Spirgi (Leutwil, jüngster Gemeindeammann), Alice Liechti-Wagner, Mediatorin und ehemalige Frau Gemeindeammann von Wölflinswil, Regierungsrat Dieter Egli, Marlène Koller, Gemeindeammann Untersiggenthal, und Martin Heiz (Reinach), amtsältester Gemeindeammann im Kanton. Alex Spichale

In anderthalb Monaten, am 1. Januar 2022, treten die neuen Gemeinderäte in allen Aargauer Gemeinden ihre Arbeit an. Die letzten freien Sitze werden am 28. November besetzt, die letzten Ammänner und Vizeammänner dann ebenfalls im zweiten Wahlgang bestimmt. Die neue Zusammensetzung der Gremien ist eine Herausforderung für die Gemeindepolitikerinnen und -politiker, aber auch im laufenden Betrieb, also während der vierjährigen Amtsperiode, kommt es in Aargauer Stadt- und Gemeinderäten immer wieder zu Konflikten.

Ressorts entzogen, ganzes Gremium abgewählt, Interna weitergegeben ...

Zuletzt gab es diverse Beispiele von Konflikten und Problemen in Aargauer Gemeinderäten. So in Gebenstorf: Dort wurden SVP-Gemeinderätin Cécile Anner vor einem Jahr alle Ressorts entzogen. Anner erhielt die Ressorts nach einer Beschwerde beim Kanton zurück, wurde im Juni dieses Jahres vollständig rehabilitiert – und am 26. September dennoch abgewählt.

In Hausen machte die Stimmbevölkerung dieses Jahr «tabula rasa»: Keines der bisherigen Gemeinderatsmitglieder wurde wiedergewählt, der Gemeinderat ist ab dem 1. Januar mit fünf Neuen besetzt.

In Mellingen trat SVP-Gemeinderat Roger Fessler zurück, nachdem publik geworden war, dass er unter einem Pseudonym interne Informationen den Medien zugespielt hatte.

In Laufenburg scheiterte der Versuch von André Maier (FDP) und Meinrad Schraner (SVP), im Gemeinderat die Führung zu übernehmen: Schraner, der Ammann werden wollte, wurde ganz aus dem Stadtrat abgewählt, Maier, der Vizeammann werden wollte, schaffte nur knapp den Einzug in den Stadtrat.

Tagung unter dem Motto «Gemeinderat als Erfolgsfaktor für Gemeinden»

Regierungsrat Dieter Egli ist als Innendirektor für die Aargauer Gemeinden zuständig. Alex Spichale

Wenn es zu solchen Problemen in Gemeinderäten kommt, muss oft der Kanton eingreifen. Gefragt ist dann das Innendepartement von Regierungsrat Dieter Egli. Dieser trat am Donnerstagabend in Aarau an der Gemeindetagung unter dem Titel «Der Gemeinderat als Erfolgsfaktor für die Gemeinden» auf. Für die gut 250 Teilnehmenden gab es an der rund zweistündigen Veranstaltung in mehreren Referaten und Videobeiträgen konkrete Tipps und Erfahrungsberichte – damit es eben nicht zu Fällen wie in Gebenstorf, Hausen, Laufenburg und Mellingen kommt.

Regierungsrat Egli sagte in seiner Begrüssung: «Wir widmen uns heute der Frage, wie der Gemeinderat zu einem richtigen Dream-Team werden kann, wenn er das noch nicht ist.» Egli verglich die Gemeinderäte im Aargau mit der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft – diese habe nicht immer das geliefert, was sie sich vorgenommen und nach aussen versprochen habe.

«Politik muss sich auch gut verkaufen»

Die Fussball-Nati habe sich für manche Turnier nicht qualifiziert, sei an Endrunden öfters früh gescheitert, aber habe trotzdem weiterhin offensiv und frech nach aussen kommuniziert, man sei bereit, Geschichte zu schreiben, sagte Egli. «Ganz nach dem Motto: Tue so, als könntest du es, bis du es dann tatsächlich kannst.» Dieses gesunde Selbstbewusstsein, dass sich beim starken Auftritt an der EM im Sommer bewahrheitet habe, prallt laut Egli auf die eher bescheidene und zurückhaltende Grundeinstellung in der Schweiz, die auch in der Politik oft zitiert werde:

«Liefere statt lafere, besser zuerst gute Arbeit machen und diese dann präsentieren, als schon im Voraus viel ankündigen.»

Egli hielt fest, gerade für Gemeinderatsmitglieder oder andere Exekutivpolitiker sei es wichtig, die richtige Balance zu finden und sich nicht ständig in Bescheidenheit zu üben: «Man muss sich auch gut verkaufen, im richtigen Moment den Mund aufmachen, entspannt bleiben, wenn etwas daneben geht, wieder aufstehen und es erneut versuchen.»

Die Bevölkerung habe die Gemeinderatsmitglieder als Gremium beauftragt und ermächtigt, die kommunale Politik zu gestalten und Entscheide zu treffen. Dies sei eine wichtige Aufgabe, und die Zusammenarbeit sei wohl im Gemeinderat etwas einfacher als in der Fussball-Nati: «Sie sind nur fünf Mitglieder, nicht elf, und Sie haben Ihre Wurzeln nicht in 20 verschiedenen Nationen», hielt Innendirektor Egli fest.

Jüngster Gemeindeammann Lukas Spirgi: «Der Worte sind genug gewechselt, nun müssen auch die Taten folgen»

Lukas Spirgi (Leutwil) ist mit seinen 25 Jahren der jüngste Gemeindeammann im Kanton. Alex Spichale

Nach dem Einstieg des Regierungsrats folgten vier weitere Referate, dazu wurden jeweils kurze Videostatements eingespielt. Lukas Spirgi (Leutwil), mit 25 Jahren jüngster Gemeindeammann im Aargau, hielt fest, dass man als Gemeinderat auch Entscheide fällen müsse, die nicht bei allen gut ankommen. «Aber wenn wir diese sachlich begründen und erklären können, so erreichen wir, dass eine Entscheidung zwar nicht von allen unterstützt, aber immerhin von allen verstanden wird.»

Innerhalb des Gemeinderats gehe es darum, durchaus hart in der Sache, aber immer anständig im Ton zu diskutieren, sagte Spirgi. «Man muss nicht nur gut argumentieren und seine Positionen vertreten, sondern auch gut zuhören können, sonst geht die Kompromissfähigkeit verloren.» Mit einer guten Debattenkultur könne der Gemeinderat ein Vorbild für politische Entscheidungsfindung im Dorf sein. Spirgi schloss mit einem Zitat von Goethe, das sein Verständnis von den Aufgaben des Gemeinderats auf den Punkt bringt: «Der Worte sind genug gewechselt, nun müssen auch die Taten folgen».

Nando Suter (Reitnau), mit 20 Jahren jüngster Gemeinderat des Kantons: «Was will ich als Gemeinderat bewirken?» Kanton Aargau

Die erfahrene Frau Gemeindeammann Marlène Koller: «Nichts unter dem Deckel halten, verschleiern oder abstreiten»

Marlène Koller, langjährige Frau Gemeindeammann in Untersiggenthal. Alexander Wagner

Nicht am Anfang, sondern am Ende ihrer Amtszeit als Gemeindeammann steht Marlène Koller. Sie trat nach 15 Jahren an der Spitze von Untersiggenthal im Sommer nicht zur Wiederwahl an. In ihrer politischen Karriere hat Koller viel Erfahrung gesammelt, in ihrem Referat kam sie unter anderem auf die Kommunikation des Gemeinderats zu sprechen. Es sei sehr wichtig, Arbeitsgruppen und Kommissionen immer auf dem aktuellsten Informationsstand zu halten, sagte sie. «Sonst hört man dann rasch den Satz: ‹Das haben wir nicht gewusst, was macht ihr da eigentlich›, und hat danach unnötige Schwierigkeiten.»

Bei der Kommunikation nach aussen hielt Koller fest:

«Man muss auch unliebsame Sachen sagen: Wenn etwas falsch gelaufen ist, darf man nicht versuchen, das unter dem Deckel zu halten, zu verschleiern oder gar noch abzustreiten.»

Es sei wie bei den Kindern, fuhr Kohler fort: «Ich habe ihnen immer gesagt: Seid ehrlich, es kommt sowieso aus.» Wenn man den Menschen Fehler oder Misserfolge erkläre, «verstehen sie das meistens und können es auch nachvollziehen, schliesslich machen alle Fehler.» Dies sei eine wichtige Voraussetzung, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, was bei Entscheiden über Sachgeschäfte sehr wichtig sei.

Kollers Leitspruch lautet hier: Vertrauen durch Redlichkeit. «Das bedeutet für mich mehr, als einfach nicht zu lügen. Redlichkeit heisst, zu etwas zu stehen, sich zu erklären – das hilft, wenn man mit einem Projekt an die Gmeind kommt, das eine Steuererhöhung mit sich bringt», sagte sie.

Stefan Bossard, Gemeindeammann Berikon: «Welche Handlungsspielräume hat eine Gemeinde noch?» Kanton Aargau

Amtsältester Ammann Martin Heiz: «Ich bin ein paar mal gestolpert, aber nie umgefallen»

Martin Heiz (Reinach), amtsältester Gemeindeammann im Aargau. Alex Spichale

Noch mehr Erfahrung als Koller hat Martin Heiz, der in Reinach nach 34 als Gemeindeammann per Ende 2021 aufhört. Heiz erzählte in einem launigen Rückblick zahlreiche Anekdoten aus seiner Amtszeit, berichtete aber auch sehr ernsthaft über seinen Einstieg in die Kommunalpolitik. Überraschend reichte damals der Reinacher Gemeindeammann seinen Rücktritt ein, «doch als der kantonale Innendirektor mich fragte, ob ich das Amt übernehmen wollte, sagte ich: Spinnst du?», erinnert sich Heiz.

Schliesslich entschied er sich doch zur Kandidatur, sagte aber: «Ich komme nur als Chef.» Tatsächlich setzte sich Heiz in einer Kampfwahl durch und leitete bald seine erste Sitzung als Gemeindeammann – mit vier anderen Gemeinderatsmitgliedern, die alle schon 12 bis 18 Jahre im Amt waren. Heiz sagt:

«Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, bin auf meinem Weg auch ein paar Mal gestolpert, aber nie umgefallen.»

Der neue Gemeindeammann hatte klare Vorstellungen, wie eine Sitzung zu laufen hatte, seinen Kollegen ging vieles zu schnell. Heiz sagt rückblickend, damals sei viel und lange geredet worden im Gemeinderat, er habe dann die Regel eingeführt, dass man nur noch mit Handzeichen reden dürfe. «So wie in der Schule, aber es hat funktioniert», erinnert er sich. Nach seiner ersten Amtsperiode verzichteten die übrigen vier Gemeinderäte in Reinach auf eine erneute Kandidatur – zwei andere Schlüsselpersonen, der Gemeindeschreiber und der Finanzverwalter, hielten Martin Heiz aber die Treue und sind inzwischen 36 Jahre lang in der Gemeinde tätig.

«Diskutieren ist besser als prozessieren»: Dies war der Leitspruch von Heiz bei Verhandlungen, wenn es zum Beispiel um Einsprachen gegen die Auszonung von Land ging. Ebenso klar ist aber sein Credo, wenn es um die Aufgaben eines Gemeindeammanns geht: «Zuhören, diskutieren, analysieren, entscheiden.» Mit einem Seitenblick auf Innendirektor Dieter Egli sagte Heiz: «Ich bin als Gemeindeammann gewählt zum Regieren, und das sind eigentlich auch die Regierungsräte.»

Peter Weber, Gemeindeammann Mettauertal: «Welche Stolpersteine habe ich im Amt angetroffen?» Kanton Aargau

Mediatorin Alice Liechti: «Es wird registriert, was Sie sagen, Sie sind Vorbilder, und zwar nonstop»

Alice Liechti-Wagner (Wölflinswil), Mediatorin und ehemalige Frau Gemeindeammann. Alex Spichale

Alice Liechti war einst Assistentin von Bundesrätin Doris Leuthard, Frau Gemeindeammann in Wölflinswil und ist heute Mediatorin. Sie gab den 250 Gemeinderatsmitgliedern an der Tagung eine lange Checkliste mit Punkten mit, die zu beachten sind, damit das Gremium gut funktioniert. Gleich zu Beginn ihres Referats hielt Liechti fest:

«Ich glaube nicht, dass Sie in Ihren Gemeinderäten ein Dream-Team werden. Das müssen Sie auch nicht, es wäre eine Überforderung.»

Es könne aber auch nicht sein, dass man ständig Teamkonflikte bearbeiten müsse, der Wille der Gemeinderatsmitglieder, ein gutes Team zu bilden, müsse als Voraussetzung vorhanden sein. Liechti hielt fest, dass man sich als Gemeinderat oder Gemeinderätin immer bewusst sein müsse, warum man kandidiert habe und welche Rolle man einnehme: «Sind Sie der Lückenbüsser, sind Sie wütend auf das aktuelle Gremium, kommen Sie im Auftrag einer Partei, oder würden Sie etwas einfach ganz anders anpacken?»

Sie betonte weiter, dass die Bevölkerung darauf achte, wie Gemeinderäte auftreten: «Es wird registriert, was Sie sagen, wie Sie es sagen, wie freundlich Sie sind, für wen Sie sich Zeit nehmen – Sie sind Vorbilder, und zwar nonstop», gab sie den Gemeinderatsmitgliedern im Saal mit. Und sie empfahl eindringlich: «Lassen Sie die Partei draussen, im Gemeinderat geht es um sachliche Lösungen im Interesse der Bevölkerung.»

Ammännerpräsident Patrick Gosteli: «Kollegialitätsprinzip und Vertrauen im Gremium sind sehr wichtig»

Patrick Gosteli, Gemeindeammann von Böttstein und Präsident der Aargauischen Gemeindeammänner-Vereinigung, sagte in einer Videobotschaft, gegenseitiges Vertrauen innerhalb des Gemeinderats sei ein wichtiges Element für den Teamerfolg. Zudem sollten die Stärken der einzelnen Ratsmitglieder erkannt und optimal eingesetzt werden.

Patrick Gosteli, Gemeindeammann Böttstein: «Wie wird der Gemeinderat zu einem Dream-Team?» Kanton Aargau

Gosteli betonte, man müsse unbedingt die Sachgeschäfte von der Person trennen: «Hart diskutieren an der Sitzung, aber im Anschluss daran zusammen etwas trinken gehen, das muss immer möglich sein». Wichtig sei es auch, Probleme sofort anzusprechen und nicht zu versuchen, diese totzuschweigen. Zentral ist für Gosteli das Kollegialitätsprinzip – also der Grundsatz, dass Mehrheitsentscheide im Gemeinderat nach aussen geschlossen vertreten werden.

Gemeinderats-Coach Marcel Muther: «Die meisten neuen Gemeinderäte sind sich gewohnt, selbstständig zu entscheiden»

Ebenfalls per Video wurden Aussagen von Marcel Muther eingespielt, der lange in Verwaltungen gearbeitet hat und heute Gemeinderäte coacht. Er gab zu bedenken, dass die meisten neuen Gemeinderatsmitglieder in der Privatwirtschaft eine Führungsposition innehaben. «Diese Leute sind sich gewohnt, selbstständig zu entscheiden, jetzt sollten sie in einem Fünfergremium eine Gemeinde führen und Mehrheiten finden» – das sei ungewohnt und könne zu Konflikten führen, sagte Muther.

Marcel Muther, Coach für Gemeinderäte: «Wie wird der Gemeinderat zu einem Dream-Team?» Kanton Aargau

Coach Muther stellt auch fest, dass die Personen, die sich für ein Gemeinderatsamt zur Verfügung stellen, heute dünnhäutiger seien als früher. «Man fühlt sich sofort persönlich betroffen, wenn Kritik aufkommt und verrennt sich, wenn dies nicht früh besprochen wird.»

Muther forderte die bisherigen Gemeinderatsmitglieder auf, den Neuen zu helfen, denn diese wüssten oft nicht, was auf sie zukomme und wie viel Zeit sie für das Amt investieren müssten. Schliesslich sprach der Coach ein Thema an, das schon vor der ersten Sitzung des neuen Gremiums zu Konflikten führen kann: «Wer neu dazu kommt, muss das Ressort übernehmen, das niemand mehr will.» Das müsse man im Vorfeld ansprechen, um einen schlechten Start zu vermeiden.