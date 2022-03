So wollen Parteien das 300-Millionen-Plus des Kantons verteilen

Geldsegen Kanton erzielt Überschuss von 314 Millionen: SVP verlangt Steuersenkung, Grüne fordern mehr Prämienverbilligung, Mitte will Reserven bilden Mit einem Plus von 314 Millionen Franken präsentiert der Kanton in der Rechnung 2021 einen riesigen Überschuss. Wie der Geldsegen verwendet werden soll, darin sind sich die Parteien nicht einig – eine erste Übersicht der Reaktionen. Fabian Hägler 18.03.2022, 13.07 Uhr

Regierungsrat Markus Dieth am Fernrohr: Die finanziellen Aussichten des Kantons sind nach dem 314-Millionen-Überschuss ausgezeichnet Bauernverband Aargau / ZVG

Zum fünften Mal in Folge schreibt der Kanton Aargau tiefschwarze Zahlen, für 2021 resultiert ein Plus von 314 Millionen Franken. Die Regierung will fast eine halbe Milliarde Franken Schulden abbauen und die für schwierige Zeiten gedachte Ausgleichsreserve um 60 Millionen Franken aufzustocken. Das kommt nicht bei allen Parteien gut an, wie die ersten Reaktionen auf den riesigen Überschuss des Kantons zeigen.