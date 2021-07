Aargauer Klimakompass wird von links und rechts kritisiert

Gegenwind Klimakompass wird von links und rechts kritisiert: SP und SVP lassen kein gutes Haar an der Strategie der Regierung Im Aargau wurden zuletzt das nationale CO2-Gesetz und das kantonale Energiegesetz abgelehnt – und auch die Klimastrategie der Regierung hat einen schweren Stand. Obwohl noch keine konkreten Massnahmen vorliegen, gibt es schon heftige Kritik von SP und SVP. Fabian Hägler 01.07.2021, 18.00 Uhr

Landammann Stephan Attiger (rechts) und Norbert Kräuchi, Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer, erläutern den Klimakompass. Alex Spichale

Es ist erst ein Klimakompass, also ein Dokument mit Handlungsfeldern, in denen der Aargau aktiv werden will – aber dieser erste Teil der kantonalen Klimastrategie, die am Donnerstag vorgestellt wurde, ist heftig umstritten.