70 Jahre Baden-Württemberg «Fremd gefühlt habe ich mich nur dann, wenn die Menschen ins Hochdeutsche gewechselt haben»: Eine im Aargau wohnende Württembergerin erzählt Sabine Wiedmann kommt aus Stuttgart und lebt seit fast 20 Jahren im Aargau. Zum 70. Geburtstag von Baden-Württemberg spricht die Politologin über den Rhein als Grenze und Verbindung der beiden Regionen, ihr Engagement in der Städtepartnerschaft von Aarau mit Reutlingen und die Unterschiede zwischen dem Schweizer Kanton und dem deutschen Bundesland.

Sabine Wiedmann ist Politologin und zog 1989 von Stuttgart in die Schweiz. Seit 2003 wohnt sie in Aarau. Valentin Hehli

Mehr als 60 Kilometer Grenze verlaufen – entlang des Rheins – zwischen dem Kanton Aargau und dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg, das am 25. April den 70. Geburtstag seines Bestehens nach dem Zweiten Weltkrieg feiert. Die Grenze trennt und verbindet die Schweiz und das Nachbarland Deutschland gleichermassen.

Sabine Wiedmann überquerte diese Grenze 1989 in Richtung der Schweiz – und kehrte bis heute nicht zurück. Die heute 65-jährige Politologin wuchs in der württembergischen Hauptstadt Stuttgart auf und studierte in Tübingen und Denver (USA).

Für eine Stelle bei den Vereinten Nationen (UN) zog sie damals nach Genf, wo sie auch ihren Ehemann, einen Fricktaler, kennen lernte. Danach wohnte und arbeitete Wiedmann während acht Jahren in der Stadt Zürich. Schliesslich zog sie 2003 nach Aarau, wo sie bis heute lebt. «Das Kleinstädtische in Aarau finde ich einfach schön», sagt sie.

Der Rhein als Grenze und Verbindung

Kontakte zu knüpfen, sei hier einfacher gewesen als in Genf und Zürich, wegen des überschaubaren Umfelds. Auch sei sie von der Bevölkerung gut aufgenommen worden, sagt Wiedmann, denn es sei leichter hier, sich einzubringen als in grossen Städten.

«Fremd gefühlt habe ich mich nur dann, wenn die Menschen ins Hochdeutsche gewechselt haben, als sie merkten, dass ich aus Deutschland komme», sagt Wiedmann, die einige Jahre in Aarau Stadtführerin war und bis zur Pensionierung bei Lingua Nova als Kursleiterin Deutschunterricht gab. Der schwäbische Dialekt werde wohl auch als etwas «von der anderen Seite» identifiziert, auch wenn die meisten Menschen hier sagen würden, dass es ihnen gefällt.

Baden-Württemberg, das sich geografisch gesehen tatsächlich auf der anderen Seite des Rheins befindet, ist jedoch auch auf vielfältige Weise mit dem Aargau verbunden. «Gerade im Südschwarzwald haben viele Menschen von hier Verwandte, die Verbindung ist traditionell eng», sagt Wiedmann. «Ich habe den Rhein nie wirklich als Grenze wahrgenommen, aber bevor ich in die Schweiz gekommen bin, wusste ich kaum etwas über sie», was auch aufzeige, dass der Fluss eben trotzdem eine Art Grenze darstelle.

In Süddeutschland sei beispielsweise die Einzigartigkeit des politischen Systems in der Schweiz und dessen Institutionen nicht bekannt, meint die Politologin. Gerade die direktdemokratischen Mitspracherechte in der Schweiz würden einen grossen Unterschied zum System der parlamentarischen Demokratie in Deutschland bezeichnen, die vergleichsweise weniger Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger zulasse, so Wiedemann. Unter anderem kennt Deutschland und damit auch Baden-Württemberg kein Initiativrecht.

«Das System in Deutschland ist hierarchischer»

Seit ihrer Heirat ist Wiedmann Schweizerin und darf hier abstimmen, auch über Sachvorlagen. «Ich habe das Abstimmen immer als eine grosse Bereicherung angesehen, genauso wie den Milizgedanken und die Eigeninitiative der Menschen hier, sich zu organisieren», sagt sie.

Die Politologin glaubt, dass diese Eigeninitiative auch daher rührt, dass die Mitbestimmungsrechte in der Schweiz grösser sind als in Deutschland. Gerade bei den Diskussionen rund um das Projekt «Stuttgart 21» der Deutschen Bahn – ein Verkehrs- und Städtebauprojekt zur Neuordnung des Eisenbahnknotens Stuttgart – habe sich das gezeigt. Die Pläne zu «Stuttgart 21» lösten in Baden-Württemberg massive Proteste aus.

Sabine Wiedmann empfindet das Abstimmen über Sachvorlagen in der Schweiz als Bereicherung. Valentin Hehli

«Die neue Durchmesserlinie in Zürich wurde fertiggestellt und der Durchgangsbahnhof in Zürich bereits 2014 eröffnet, während das Projekt in Stuttgart eine immer grössere Baustelle wird», sagt Wiedmann.

Tatsächlich wurde «Stuttgart 21» bereits 2010 initiiert. Inzwischen haben sich die Kosten verdoppelt und noch mindestens bis 2025 wird gebaut. «Das politische System in Deutschland ist hierarchischer als dasjenige in der Schweiz», sagt Wiedmann. Das habe sich insbesondere beim Umgang mit der Pandemie gezeigt, da in Deutschland fast alles über Verordnungen der Bundesregierung gelaufen sei.

Auf einer anderen Ebene aber mache sich die Schweiz langfristig keinen Gefallen, mit Bezug auf die Beziehungen zur EU. «Bleiben die Verhandlungen zum Rahmenabkommen in einer Sackgasse, verliert die Schweiz den Anschluss, zum Beispiel in der Forschung», sagt Wiedmann.

So oder so: «Die politischen und institutionellen Unterschiede sind ein wichtiger Grund, um sich auszutauschen», sagt sie. Auch die Demokratiekonferenzen, die zwischen dem Kanton Aargau und dem Bundesland Baden-Württemberg regelmässig durchgeführt werden, seien daher wichtig. Der Kanton Aargau organisiert und beteiligt sich an grenzübergreifenden Konferenzen zum Thema direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Die letzte Konferenz fand im Oktober 2021 in Aarau statt.

«Man versucht, voneinander zu lernen»

Auch Wiedmann selbst engagiert sich im grenzübergreifenden Austausch, denn sie ist Mitglied der Aarauer Kommission für die Städtepartnerschaft zwischen Aarau und der württembergischen Stadt Reutlingen, die am Fusse der Schwäbischen Alb liegt. Auch zahlreiche andere Gemeinden im Aargau, so wie Neuenhof mit Holzgerlingen oder Frick mit Frickingen, unterhalten Partnerschaften mit Gemeinden und Städten im angrenzenden Baden-Württemberg.

In Reutlingen wohnen rund 114'000 Menschen, Aarau ist im Vergleich dazu eine Kleinstadt. Baden-Württemberg hat, mit mehr als 11 Millionen Menschen, gar weit mehr Einwohner als die gesamte Schweiz. Einen Mentalitätsunterschied zwischen Menschen aus dem Aargau und dem süddeutschen Baden-Württemberg kann Wiedmann aber trotzdem nicht ausmachen, «allerhöchstens in feinen Nuancen», sagt sie. Man habe klar mehr Gemeinsamkeiten.

Die Partnerschaften indes hatten nach dem Zweiten Weltkrieg – vor allem auf der deutschen Seite – eine grosse Bedeutung, unter anderem als Mittel für eine Image-Politur. Diejenige zwischen Reutlingen und Aarau wurde 1986 formell besiegelt.

Regelmässige Begegnungen auf Vereinsebene, Konzerte, Projekte sowie ein langjähriger fachlicher Austausch der Feuerwehren sind Kennzeichen der Städtepartnerschaft. «Man versucht, voneinander zu lernen und die Erfahrungen und Probleme im Umgang mit der lokalen Sachpolitik auszutauschen. Das ist das Wichtigste bei den Partnerschaften», sagt Sabine Wiedmann.

