Baden-Württemberg kam durch Volksentscheid zustande

Geburtstag 70 Jahre Nachbarschaft zwischen dem Aargau und Baden-Württemberg – schon fast eine Liebesbeziehung Unser nördlicher Nachbar Baden-Württemberg feiert am 25. April den 70. Jahrestag seines Bestehens. Wir loten in einer heute beginnenden kleinen Serie in Gesprächen mit Politikern von hüben und drüben, mit Grenzgängerinnen und hierher Gezogenen die Beziehungen aus. Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Demokratiekonferenz auf dem Schloss Lenzburg mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann und Frau Landammann Susanne Hochuli im Jahr 2012 Andre Albrecht

Er ist ein gern und oft gesehener Gast im Aargau: Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident des Bundeslandes Baden-Württemberg. Geschuldet ist das beiderseitige Interesse natürlich auch den intensiven Wirtschaftsbeziehungen über die Landesgrenze hinweg, auf die wir in dieser heute startenden kleinen Serie zum Geburtstag des für den Aargau besonders wichtigen und gewichtigen Bundeslandes noch zu sprechen kommen werden. Das Bild oben zeigt Kretschmann mit der damaligen Regierungsrätin Susanne Hochuli bei einer Demokratiekonferenz zwischen dem Kanton Aargau und Baden-Württemberg im Jahr 2012 bei einem Besuch in Lenzburg.

Damals gingen die Wogen um den Fluglärm besonders hoch. Kretschmann sagte damals im Gespräch mit der AZ: «Wir sind noch sehr weit von einer Lösung entfernt. Für die Schweiz geht es um die Wirtschaftlichkeit eines enorm wichtigen Flughafens. Für uns geht es um die Interessen einer lärmgeplagten Bevölkerung. Diese Interessen bringt man nicht gleich zusammen. Die Schweiz muss sich in unsere Richtung bewegen. Wir sind an einer Verhandlungslösung interessiert. Es verhandelt aber der Bund und nicht Baden-Württemberg.»

Wie wir wissen, gibt es heute noch keine Lösung. Der damals in der Schweiz schweren Herzens ratifizierte Vertrag mit Deutschland verstaubt seither irgendwo in einer Schublade in Berlin.

Demokratiekonferenz zur Bürgerbeteiligung

Bei der eingangs erwähnten Demokratiekonferenz in Lenzburg ging es um Bürgerbeteiligung. Dies anlässlich der damaligen heftigen Proteste in Baden-Württemberg gegen den neuen Bahnhof «Stuttgart 21».

Demokratiekonferenz 2015 des Kantons Aargau und des Bundeslandes Baden-Wuerttemberg im Neuen Schloss in Stuttgart. Im Bild: Der Aargauer Landammann Urs Hofmann, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der damalige Grossratspräsident (und heutige Finanzdirektor) Markus Dieth vor dem Neuen Schloss. Sandra Ardizzone

Winfried Kretschmann hatte selbst dagegen gekämpft, hatte verloren und musste dann als Ministerpräsident helfen, das Projekt umzusetzen. Es folgten weitere Demokratiekonferenzen. Eins der Themen in der Folgekonferenz in Stuttgart war beispielsweise das E-Voting. Die bisher letzte Konferenz fand 2019 in Stuttgart zum Thema «Zukunftsfähigkeit der Demokratie» statt.

Gespräche über Mobilität, Hochrheinbahn und Tiefenlager

Bei einem weiteren physischen Besuch 2018 im Aargau – noch vor Corona – traf sich Kretschmann in Rheinfelden mit Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann.

Urs Hofmann (Regierungsrat) und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Kretschmann besuchte 2018 den Aargau - zuerst die SWD AG in Densbüren, danach ging der Konvoi nach Rheinfelden. Claudio Thoma

Kretschmann stellte viele Parallelen zwischen den Nachbarn fest: «Wir entwickeln uns in dieselbe Richtung», sagte er. Themen waren da auch die grenzüberschreitende Mobilität, die Elektrifizierung der Hochrheinbahn oder die Suche nach Standorten für ein Atommüll-Tiefenlager. «Es war ein Besuch unter Freunden», sagte Kretsch­mann. Gute Beziehungen mit den Schweizer Nachbarn zu haben, sei für ihn eine Herzenssache.

Virtuelles statt physisches Treffen während der Pandemie

Das empfindet man hier augenscheinlich ebenso, wie das Interview mit Thomas Pfisterer deutlich macht. Luftverkehr und AKW/Tiefenlagersuche (der Standortentscheid soll im Herbst fallen) sind wohl die schwierigsten Themen über die Grenze hinweg. Zu einem virtuellen Treffen auf höchster Ebene kam es übrigens im November 2020. Auch da ging es um die Grenze. Man war sich einig, diese in der zweiten Pandemiewelle offen zu lassen, was auch gelang.

Gemeinsam funktionierender Wirtschaftsraum als Ziel

Schon vor Jahren wurde mit der Hochrheinkommission ein Gremium für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen. Wichtigste Partner sind die baden-württembergischen Landkreise Waldshut und Lörrach, die Kantone Aargau, Zürich und Schaffhausen. Die Kommission umfasst das Gebiet vom Bodensee bis nach Basel. Präsidiert wird die Kommission derzeit vom Aargauer Baudirektor Stephan Attiger.

Was will die Kommission genau? Attiger: «Ziel ist ein gemeinsam funktionierender Wirtschaftsraum über Grenzen hinweg. Die beiden Regionen sind in vielerlei Hinsicht eng miteinander verbunden. Häufig werden gemeinsam und pragmatisch Lösungen entwickelt, bürgernah und vom genuinen Willen zur Kooperation motiviert.» Man arbeite in verschiedenen Gremien zusammen, «die unsere Regierungs- und Verwaltungsbehörden sowie auch unsere jeweiligen Parlamente auf regionaler Ebene verbinden», sagt Attiger.

25. April 1952: Aus drei mach eins Baden-Württemberg entstand als einziges deutsches Bundesland durch einen Volksentscheid. 1952 fusionierten die Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem einzigen Südweststaat. Ende 1951 hatten die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden können. Am 25. April 1952 gab dann der eben gewählte Ministerpräsident unmittelbar nach der Wahl die Vereinigung der drei bisherigen Länder bekannt.

62 Millionen Franken für grenzüberschreitende Projekte

Über das Interreg-Förderprogramm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein investieren die Schweiz und die Europäische Union (EU) in der neuen Förderperiode rund 62 Millionen Franken (60 Millionen Euro) für grenzüberschreitende Projekte. Hier engagiert sich auch der Kanton Aargau und hilft mit, «sichtbare Mehrwerte für seine Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft im Aargau» zu schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. So wurde zum Beispiel der ursprüngliche Rheinufer-Rundweg beider Rheinfelden auf die benachbarten Gemeinden ausgedehnt, mit ufernahen Massnahmen wie Sitz- und Spielmöglichkeiten und Aussichtsplattformen aufgewertet, und Wegverbindungen wurden ausgebaut.

Der Rundweg über die Eisenbrücke in Rheinfelden ist ein beliebter Sonntagsspaziergang. Patricia Hauri

