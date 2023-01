Die Schnellsten im Kanton: Die Aargauer Neujahrsbabys 2023

GEBURTEN Die Schnellsten im Kanton: Das sind die Aargauer Neujahrsbabys 2023 In der Neujahrsnacht durften sich Eltern, Hebammen und Ärzte im Kanton Aargau über neugeborene Babys freuen. Wir haben bei den Spitälern nachgefragt: Diese Neugeborenen kamen im neuen Jahr als erste auf die Welt. Mona Martin und Theepan Ratneswaran 01.01.2023, 15.50 Uhr

2022 war ein geburtenärmeres Jahr als noch 2021, welches Rekordwerte verzeichnet hatte. Gemäss den Prognosen folgen 2023 nun wieder mehr Geburten. Doch das Jahr hat erst begonnen. Wir zeigen ihnen die Babys, die im Aargau als erste ins Leben gestartet sind.

Josias erblickte im KSA Aarau um 00.42h als erstes Baby im neuen Jahr das Licht der Welt. Zvg / Kantonsspital Aarau

Josias erblickte im Kantonsspital Aarau (KSA) um 00.42 Uhr als erstes Baby im neuen Jahr das Licht der Welt. Er ist 3500 Gramm schwer und 49 Zentimeter lang.

Im KSA Aarau kamen 2022 2086 Kinder zur Welt, 133 davon im Geburtshaus KSA Nordstern. Genau 1000 davon waren Mädchen, 1086 Knaben. Es gab 49 Zwillingsgeburten und 2 Drillingsgeburten.

Das erste Baby des Jahres im KSB – ein Mädchen namens Nuria. Zvg / Kantonsspital Baden

In der ruhigen Neujahrsnacht auf der Geburtsabteilung des Kantonsspital Baden (KSB) kam das erste Baby des Jahres – ein Mädchen namens Nuria – am 1. Januar 2023 um 01:25 Uhr auf die Welt. Es sei eine ausserordentlich schnelle Geburt gewesen: Nach kaum einer halben Stunde im Spital, konnte die Mutter Nuria bereits in ihre Arme schliessen. «Ein paar Mal pressen, das war’s», beschrieb die bei der Geburt anwesende Hebamme das Ereignis gemäss Mitteilung des Spitals.

Das zweite Baby des neuen Jahres – ein Knabe namens Paul – kam knapp acht Stunden später um 9:14 Uhr auf die Welt. Das letzte Baby des alten Jahres wiederum erblickte in der Silvesternacht um 21:41 Uhr das Licht der Welt. Im Jahr 2022 verzeichnete das KSB insgesamt 1672 Geburten. Dies entspreche dem langjährigen Mittelwert, nachdem das KSB im Jahr 2021 mit 1841 Geburten ein Rekordjahr verzeichnet hatte. Somit bestätige sich der Trend, wonach auf intensive Geburtsjahre eine Baisse folgt – und umgekehrt.

Im Jahr 2021 konnte sich die diensthabende Hebamme nicht über ein Neujahrsbaby in Leuggern freuen. 2022 war es anders. Um Punkt 7 Uhr in der Früh erblickte damals Levi das Licht der Welt.

Der gute Lauf geht nun weiter. Leuggern vermeldet, dass das Neujahrsbaby um 09.34 Uhr auf die Welt kam.

Das erste an Neujahr im Spital Muri geborene Baby heisst Marjan. Zvg / Spital Muri

Das erste am Neujahrstag geborene Baby im Spital Muri heisst Marjan. Der Junge kam am 1. Januar 2023 um 01.44 Uhr zur Welt, ist 53 Zentimeter gross und wiegt 3’630 Gramm, berichtet das Spital Muri. 2022 wurden im Spital Muri 630 Babys geboren, 311 Mädchen und 319 Buben. Das waren zwar weniger als noch im Rekordjahr 2021 aber das liege im schweizweiten Trend.