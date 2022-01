Die Ersten im Jahr 2022: Neujahrsbabys im Kanton Aargau

Geburten Die Schnellsten im Kanton: Das sind die Aargauer Neujahrsbabys 2022 In der Neujahrsnacht durften sich Eltern, Hebammen und Ärzte im Kanton Aargau über neugeborene Babys freuen. Alessandro Crippa 01.01.2022, 16.35 Uhr

Gleich an drei Orten sind für das vergangene Jahr Geburtenrekorde vermeldet worden: In der Hirslanden Klinik in Aarau haben 2021 insgesamt 825 Babys das Licht der Welt erblickt. Und auch das Kantonsspital in Baden verzeichnet einen Geburtenrekord mit 1841 Babys innerhalb eines Jahres. Noch mehr Babys kamen nur im Kantonsspital in Aarau zur Welt. Dort waren es gar 2390 Kinder, was ebenfalls einem deutlichen neuen Rekord entspricht.