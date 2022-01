Gastronomie Wir suchen das beste Cor­don bleu im Aargau – und so wollen wir es finden Das Cor­don bleu ist ein echter Klassiker, und jeder weiss, wo es das beste gibt. Um dem besten Cor­don bleu im Aargau auf die Spur zu kommen, sind wir auf die Hilfe unserer Leserinnen und Leser angewiesen – schreiben Sie uns Ihren Favoriten. Jetzt kommentieren 28.01.2022, 15.00 Uhr

Haben Sie einen Cor­don bleu Tipp? Lassen Sie es uns wissen! Manuela Jans-Koch

Läuft Ihnen auch nur schon beim Gedanken an ein saftiges Cor­don bleu das Wasser im Mund zusammen? Haben Sie einen Tipp, wo es das knusprigste, ein einzigartiges oder das Cor­don bleu mit dem besten Käse gibt? Wir suchen in unseren fünf Verbreitungsregionen (Aarau, Baden, Brugg, Freiamt, Fricktal) jeweils das Restaurant aus, das von unseren Leserinnen und Lesern am meisten genannt wird, und schicken unseren Reporter zum Testessen vorbei.