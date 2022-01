Gastronomie Weniger Gäste wegen Zertifikatspflicht: Aargauer Gastronom entsendet Mitarbeitende in die Lenzerheide Wegen der Pandemie fehlen in vielen Restaurants und Beizen im Aargau Gäste. Gleichzeitig sei der Zugang zur Kurzarbeit erschwert worden, kritisiert der Gastro-Verband. Deshalb werden Arbeitskräfte in die Berge abgegeben und einfacherer Zugang zu Kurzarbeit gefordert. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Personalmangel wegen Omikron: In der Lenzerheide ist man froh über die Hilfe aus dem Aargau. Johannes Fredheim

Während den Restaurants in den Bergen das Personal wegen Omikron ausgeht, wissen viele Gastronomen im Aargau nicht, wie sie ihre Mitarbeitenden einsetzen sollen, weil es kaum Geschäftsreisende gibt, die meisten im Homeoffice arbeiten und folglich die Gäste ausbleiben. Heiner Kuster, Inhaber des Hotel-Restaurants Stalden in Berikon und Vorstandsmitglied von Gastro Aargau, hat eben eine seiner Mitarbeitenden mit deren Einverständnis zu einem befreundeten Gastronomen in die Lenzerheide geschickt. Obwohl es im Sommer 2021 gut lief, sagt er:

Heiner Kuster, Inhaber Hotel Restaurant Stalden in Berikon. Pascal Bruhin

«Wir waren im vergangenen Jahr immer noch nicht viel höher als bei 50 Prozent der Umsätze, die wir vor Corona machten.»

Das die Umsätze noch immer lahmen, liege auch an der Einführung der Zertifikatspflicht Mitte September, so Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau. Denn: «Jede Einschränkung hat zur Folge, dass wir in irgendeiner Form Gäste verlieren.» Das belegen Umfragen des nationalen Branchenverbandes Gastro Suisse. Seit der Zertifikatspflicht seien die Umsätze im Gastro-Sektor um fast einen Drittel zurückgegangen im Vergleich zu den Monaten vor den Zertifikatsauflagen. Fast 70 Prozent der Betriebe arbeiteten derzeit defizitär, zitiert Kuster aus der Umfrage.

Schrauben angezogen bei der Kurzarbeit: Mit diesen Folgen

Während die Einschränkungen die Gastronomen erneut hart treffen, wurde der Zugang zu staatlicher Unterstützung erschwert. Vor allem der Zugang zur Kurzarbeit. Bruno Lustenberger sagt: «Die Eingabe für Kurzarbeit ist so komplex und aufwendig geworden, dass es vielen schlicht verleidet ist.» Selbst Treuhänder seien teils überfordert. Kuster präzisiert, er müsse für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein Formular ausdrucken, auf dem für jeden Tag festgehalten ist, wie viel sie oder er tatsächlich gearbeitet hat und wie viel die Soll-Zeit betragen hätte.

Diese Politik verfehlt ihre Wirkung nicht. Während im Oktober vor einem Jahr bereits wieder über 60'000 Ausfallstunden über Kurzarbeit abgerechnet wurden, sanken sie 2021 stetig und im Oktober wurden noch knapp 20'000 Ausfallstunden abgerechnet. Mehr als 400 Betriebe bezogen im Herbst vor einem Jahr Kurzarbeitsentschädigung, im Oktober 2021 waren es noch knapp 100.

Schon 40'000 Arbeitnehmende haben Gastronomie den Rücken gekehrt

Während nur knapp jeder zehnte Betrieb Kurzarbeitsentschädigungen erhielt, gaben zugleich bei einer Umfrage von Gastro Suisse rund 40 Prozent der Betriebe an, sie hätten Kurzarbeitsgelder beantragt. Severin Hohler, Leiter Wirtschaftspolitik beim nationalen Branchenverband, sagt:

«Seit September wurden viele Gesuche nicht mehr bewilligt, obwohl es offensichtlich erneut eine erhöhte Notwendigkeit gäbe.»

Bruno Lustenberger, Präsident GastroAargau. Severin Bigler

Dafür verantwortlich ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das die Schrauben im Herbst 2021 angezogen hat. Fast zeitgleich wie die Zugangsbeschränkungen in Kraft traten. Lustenberger sagt: «Unsere Branche hat unterdessen schon rund 40'000 Leute verloren, die in andere Branchen gewechselt haben. Sie haben uns den Rücken gekehrt, weil wir einfach nicht die Unterstützung haben wie andere Branchen.»

Irgendwie passe es auch ins Bild, dass dann eine Virologin im «Blick» sage, man solle Beizen meiden, weil man sich dort sowieso anstecke, findet sein Vorstandskollege Kuster. «Als würde man sich bei uns eher anstecken als im öffentlichen Verkehr oder in den Schulen», ärgert er sich.

Aargau regierte schneller als die meisten Kantone

So kritisch sich beide geben, wenn es um die Rolle des Staates in dieser Krise geht, so einhellig positiv tönt es, wenn sie über das Agieren der kantonalen Behörden sprechen. Kuster lobt, dass der Aargau bei den Härtefallgeldern schneller reagiert habe, als die meisten anderen Kantone. «Auch der Kanton ist im Krisenmodus, die krampfen wirklich. Ich kriege selbst an Samstagen und an Sonntagen Mails von den Behörden.»

In gewissen Kantonen hätten die Unternehmen mehr Gelder bekommen, aber nur ganz wenige hätten so zügig gearbeitet wie der Aargau. «In der Krise ist es mehr wert, schnell Geld zu bekommen, auch wenn man allenfalls ein bisschen weniger kriegt», sagt Kuster. Er habe gerade letzte Woche von vier Betrieben Anrufe bekommen, die wissen wollten, wie lange es noch dauert. Aber er könne beruhigen: «Der Kanton Aargau handelt schnell.»

Am 12. November sassen die Vertreter von Gastro Aargau mit Regierungsrat Dieter Egli zusammen, um bei den Härtefallgeldern vorwärtszumachen. Am 20. Januar findet das nächste Treffen statt. Ab dem 1. Februar bis zum 28. Februar können Gastronomen und alle anderen betroffenen Branchen ihre Gesuche einreichen und Härtefallgelder für die zweite Jahreshälfte 2021 beantragen.

Als Grundlage zur Beurteilung werden die Mehrwertsteuerabrechnungen herbeigezogen, wie das vom Verband vorgeschlagen wurde. Und die Gelder dienen zur Deckung der Fixkosten. Wobei die Zahlungen gegen oben auf maximal 30 Prozent des Umsatzes von 2018/19 beschränkt sind.

