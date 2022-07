Gastronomie: Den Beizen im Aargau fehlt das Personal

TeleM1

Gastronomie Mehr Ruhetage als geplant: Den Beizen im Aargau fehlt das Personal – auch am Hallwilersee Die Gastroszene steht nach der Pandemie vor dem nächsten grossen Problem: Sie hat mit einem starken Personalmangel zu kämpfen. Aus diesem Grund bleiben Restaurants vermehrt geschlossen. 19.07.2022, 08.13 Uhr

Der Hallwilersee ist eines der beliebtesten Tourismusziele im Aargau – besonders bei den aktuellen Temperaturen. Trotzdem sind die Tische im Restaurant Seehotel in Beinwil am See leer. Aufgrund des Personalmangels muss Willy Nyffenegger, Direktor Seehotel Hallwil, sein Restaurant während der Hochsaison an zwei Tagen pro Woche schliessen. «In erster Linie war es eine Entlastung der Mitarbeiter. Es war eine Abwägung: Verheizen wir noch mehr Mitarbeiter oder können wir sie behalten und bei Laune halten», erklärt er gegenüber Tele M1.

Während der Pandemie haben sich viele Fachkräfte umorientiert, aber der Nachschub blieb aus. Ein Problem, mit dem die Branche schon länger kämpft. «Grössere Betriebe, die jetzt vor allem in einem touristischen Hotspot sind, haben zum Teil einen rechten Mangel an Mitarbeitern», so Claudia Rüttimann von GastroAargau.

Das bekommt nun auch Willy Nyffenegger in seinem Restaurant zu spüren. Vor der Pandemie gab es in seinem Restaurant lediglich einen Ruhetag. Er ist überzeugt davon, dass sich der zweite geschlossene Tag pro Woche auch im Umsatz bemerkbar machen wird. Um die Einbussen möglichst zu reduzieren, bietet Nyfenegger den Besuchern eine Mindestverpflegung mit Self-Service an. (ArgoviaToday / gue)