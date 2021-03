Gastronomie «Herrlich!» Aargauer Büezer dürfen wieder im Warmen essen – für viele kommt das allerdings zu spät Der Gasthof zum Schützen in Aarau gehört zu den 15 Restaurants im Aargau, die als «Büezer-Beiz» über Mittag öffnen. Die Arbeiter freuen sich über die warme Mahlzeit – auch wenn sie die wirklich harten Zeiten schon hinter sich haben. Zara Zatti 03.03.2021, 18.31 Uhr

Warnwesten und Arbeitskittel sind im Schützen jetzt viel gesehen. Britta Gut

In Aarau sind es milde zwölf Grad und es ist trocken. Die wirklich harten Tage auf der Baustelle sind vorbei, das Mittagessen lässt sich wieder einigermassen angenehm im Freien konsumieren. Die Freude bei den Arbeitern, die sich heute Mittag im Gasthof zum Schützen in Aarau eingefunden haben, ist dennoch gross.

Seit Dienstag ist der Familienbetrieb eine sogenannte «Büezer-Beiz», das heisst sie darf von 11.30 bis 14 Uhr für Berufsleute, die im Freien arbeiten, öffnen. Das entschied das Bundesamt für Gesundheit (BAG) letzte Woche, nachdem Nationalrätin Monika Rüegger (SVP, OW) eine entsprechende Petition mit über 50'000 Unterschriften eingereicht hatte.

An diesem Mittwoch haben sich sechs «Büezer» für den Mittagstisch im Gasthof zum Schützen angemeldet. Dafür brauchten sie eine Bestätigung vom Vorgesetzten und mussten vor Ort ein Formular mit ihren Kontaktdaten ausfüllen – rein kommt nur, wer draussen arbeitet.

Pappbehälter anstatt Teller. Britta Gut

Zwei Malerkollegen sitzen einzeln an einem Tisch, die weisse Farbe auf ihrem Arbeitskittel erinnert an die neue Funktion des Gasthofs. Wollen sie sich unterhalten, müssen sie etwas lauter reden, um sich zu verstehen: Die Vorschriften vom BAG lassen pro Tisch nur einen Gast zu.

Doch die beiden sind froh, endlich wieder eine warme Mahlzeit in einem geheizten Innenraum geniessen zu können: «Es ist herrlich.» Wie für die meisten Bauarbeiter waren es vor allem die Minustemperaturen in den Wintermonaten, die ihnen zu schaffen machten:

«Manchmal fuhr ich mit dem Auto einfach in der Gegend herum. Das war die einzige Möglichkeit, mich in der Mittagspause etwas aufwärmen zu können.»

Wirtin Manuela Schmid Schneider freut sich über die neuen Gäste. Britta Gut

Auf der Mittagskarte stehen heute sautierte Spinatgnocchi und Kalbsgeschnetzeltes an Champignonsauce. Anders als sonst kommt das Essen in Wegwerfgeschirr auf den Tisch.

Für Mitinhaberin Manuela Schmid Schneider war schnell klar, dass sie vorübergehend eine «Büezer-Beiz» werden wollen: «Für uns war es keine grosse Umstellung, wir bieten schon lange Take-away und einen Lieferdienst nach Hause an.» Ein Mehraufwand ist die «Neueröffnung» für den Schützen also nicht: Das Angebot bleibt das Gleiche und auch zusätzliche Mitarbeiter mussten sie nicht aufbieten.

Für viele andere Betriebe dürfte es sich allerdings nicht rentieren, extra für Büezer zu eröffnen: Wie der Präsident von Gastro Aargau am Dienstagabend gegenüber Tele M1 sagte, sei der Aufwand im Gegensatz zum Ertrag für viele zu gross:

«Es gab Zeiten, da hätten wir es definitiv besser brauchen können»

Der Betrieb im Schützen läuft seit der Pandemie auf Sparflamme: Anstatt der 30 Mitarbeiter in der Küche sind es momentan noch sechs Lehrlinge und zwei Köche am Tag. Auch die Servicemitarbeiter wurden reduziert. «Wir schauen, dass wir vor allem die Lernenden beschäftigen können», sagt Inhaberin Schmid Schneider. Seit Beginn der Pandemie musste der Betrieb 16 Mitarbeiter entlassen.

Für die Küchencrew bedeutet Corona vor allem eines: Langeweile. Vor Corona kochten sie für über 100 Gäste am Mittag, jetzt geht es in der Küche deutlich ruhiger zu und her: «Lag der Stresspegel vor Corona zu Spitzenzeiten bei zehn, ist er heute bei etwa eins», sagt Küchenchef René Rentsch.

Stimmen aus der Büezer-Beiz: Das sagen der Küchenchef, der Lernende und die Mitinhaberin. Zara Zatti/Britta Gut

Doch es habe auch Gutes: «Ich habe jetzt mehr Zeit, mich um die Lernenden zu kümmern, und auch sie können mehr Verantwortung übernehmen.» Waren vorher viele ausgebildete Köche anwesend, schmeissen jetzt die Lernenden zu grossen Teilen die Küche.

Dass sie seit zwei Tagen Arbeiter am Tisch bedienen, davon merken die Jungköche nicht viel. Anders sieht es bei Raphael Pierre aus, der im letzten Ausbildungsjahr zum Restaurationsfachmann ist: «Es ist schön, wieder einmal Gäste am Tisch bedienen zu können und wieder etwas Routine zu bekommen.» Ganz verlernt hat er den Service aber nicht – denn der Gasthof bewirtete auch während Corona immer ein paar Hotelgäste.

Service mal anders: Lehrling Raphael Pierre holt die Take-Away-Menus ab. Britta Gut

Zwei Meter voneinander entfernt sitzen zwei Arbeiter vom Mamo Verkehrsdienst in Unterentfelden, die neongelben Warnjacken hängen über ihren Stühlen. Auch für sie sind der Safranrisotto und die Kalbspiccata eine Wohltat. Aber: «Es gab Zeiten, da hätten wir es definitiv besser brauchen können.»

Abstand muss sein: Das Mittagessen darf man nur alleine geniessen. Britta Gut

Viele Arbeiter, die sich heute im Gasthof eingefunden haben, schätzen vor allem die kulinarische Abwechslung: «Irgendwann hat man das Eingeklemmte einfach gesehen», sagt ein junger Mann, der im Dekobau tätig ist.

15 von 16 Gesuchen für «Büezer-Beiz» bewilligt

Der Gasthof zum Schützen vermeldete am Montag auf Facebook, dass sie für Arbeiter öffnen dürfen. Manuela Schmid Schneider rechnet damit, dass die Anzahl der Gäste steigen wird, wenn es sich erst einmal rumgesprochen hat. Die Bewilligung vom Kanton erhielt das Restaurant schnell: «Am Freitagabend haben wir das Formular eingereicht und am Montag konnten wir öffnen.»

Der Gasthof Schützen ist nicht das einzige Restaurant im Kanton, das sich kurzerhand zur «Büezer-Beiz» umfunktioniert hat. Insgesamt 16 Gesuche erhielt das kantonale Departement für Gesundheit und Soziales, 15 davon wurden bis Dienstag bewilligt. Zusätzlich dazu haben drei Betriebe als Kantine für Lastwagenchauffeure wiedereröffnet.