Pandemie Gastro-Präsident Bruno Lustenberger: «Die Konkurswelle im Aargau wird jetzt langsam grösser» Die Reserven seien aufgebraucht oder die Betriebe verschuldet, so sehe es nach zwei Jahren Pandemie bei vielen Wirten aus, sagt Bruno Lustenberger. Dabei floss rund ein Viertel der Härtefallhilfen in die Gastronomie. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 27.04.2022, 11.55 Uhr

Der Präsident von Gastro Aargau, Bruno Lustenberger, fotografiert beim Kronenplatz vor der Altstadt Lenzburg anlässlich der Generalversammlung in der «Krone» in Lenzburg am 26. April 2022. Chris Iseli/AGR

Zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns und Bruno Lustenberger spricht rückblickend von der «schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg». Es waren Ausnahmejahre für alle, aber insbesondere die Gastronominnen und Gastronomen, das wird schnell klar, wenn man mit dem 57-Jährigen spricht. Lustenberger ist Präsident des kantonalen Branchenverbandes Gastro Aargau und stand damit oft im Zentrum des Orkans.

Gerade auch medial. Rund 260 Interviews hat er in den letzten zwei Jahren gegeben. Radio, TV, Zeitungen, Pressekonferenzen – alle wollten und mussten informiert werden. Vor allem und in erster Linie immer auch die Gastronomen. Mehr als 3600 Telefonanrufe sind beim Verband in den Krisenjahren eingegangen, wie Direktor Urs Kohler sagt. Und:

«Wir hatten gestandene Wirte am Telefon, die fast verzweifelten, weil sie weder ein noch aus wussten.»

Die Intensität sei gewaltig gewesen. Immer wieder wurden die Auflagen geändert. Man sei dauernd am Kommunizieren gewesen. Und zugleich habe man aufgrund der unsicheren Lage die Zahl der Stellen beim Verband von fünf auf zwei reduziert. Man wusste schlicht nicht, wohin die Reise führt und ob man die Leute überhaupt hätte finanzieren können.

Kaum mehr Reserven, wenn nicht sogar verschuldet

Was die zwei Jahre mit der Branche gemacht haben, lässt sich nur erahnen. Sicher sei, so Lustenberger, dass viele Wirtinnen und Wirte ihre Reserven aufgebraucht hätten oder jetzt gar verschuldet seien. Wie viele Coronakredite an Gastronomen ausgerichtet wurden, kann kaum beziffert werden. Sicher sei, «dass erst ein Bruchteil davon zurückbezahlt worden ist», sagt Lustenberger.

Wie hart es die Branche traf, zeigen auch die Zahlen, die Landstatthalter Jean-Pierre Gallati an der Generalversammlung von Gastro Aargau präsentierte. Rund 3000 Gesuche für Härtefallhilfen habe der Kanton erhalten, 237 Millionen Franken seien ausbezahlt worden. Allein 72,5 Millionen Franken in die Hotellerie und Gastronomie, die damit die am stärksten betroffene Branche war – klar vor den Reiseunternehmen, die rund 43 Millionen Franken erhielten.

Noch wichtiger als die Härtefallhilfen waren die Kurzarbeitsentschädigungen. In den vergangenen zwei Jahren habe der Kanton rund 600 Millionen Franken dafür ausgegeben, so Gallati. Mehr als ein Viertel der betroffenen Betriebe stammt aus der Gastro-Branche. Und selbst im März 2022 hatten noch rund 250 Gastronomie-Betriebe eine Kurzarbeitsbewilligung. Das ist zwar deutlich weniger als im März 2021 (da waren es 846 Betriebe), aber zugleich zeigt es, dass die Krise noch nicht ausgestanden ist.

Jetzt nehmen die Konkurse zu – mutmasslich

Bemerkenswert scheint, dass sich die Zahl der Gastronomie-Betriebe im Vergleich zu vor zehn Jahren praktisch unverändert bei rund 1660 bewegt. Lustenberger relativiert allerdings: «Viele Betriebe haben wieder aufgemacht, aber schon haben einige festgestellt, dass es nicht mehr geht. Die Konkurswelle wird jetzt langsam grösser.»

Mit Zahlen lässt sich das nicht belegen. Auf Anfrage heisst es beim Konkursamt, dass man keine branchenspezifische Zahlen erhebe. Es lasse sich nur feststellen, dass die Anzahl der Firmenkonkurse 2021 etwas höher war als 2020 und 2019 (da waren sie in etwa konstant) und kein ersichtlicher Zusammenhang mit der Pandemie bestehe.

Im Aargau fehlen Hunderte von Köchen und Restaurantfachleuten

Während erste Betriebe eingehen, zieht das Geschäft generell wieder an, seit die Einschränkungen aufgehoben wurden. Aber nicht überall im gleichen Masse. Gastro-Aargau-Direktor Kohler sagt: «Wir hatten schon vor Corona eine Tendenz, dass die Gastronomie im städtischen Umfeld besser funktionierte als auf dem Land. Diese Tendenz hat sich verstärkt.» Während Foodtrucks und Pop-ups boomen, haben traditionelle Beizen je länger, je mehr zu kämpfen.

Grossen Einfluss auf die Entwicklung des Geschäfts haben auch der Einbruch des Geschäftstourismus und das Aufkommen von Homeoffice. Es gebe Betriebe, die davon stark betroffen seien und deswegen kaum mehr rentabel wirtschaften könnten, sagt Kohler. Und:

«Viele Betriebe befinden sich in einer Phase der Neuorientierung. Das Virus ist zwar vorerst weg, aber das Personal ist knapp.»

Das ist ein Problem, mit dem fast alle Aargauer Betriebe zu kämpfen hätten. Als ob es demonstriert werden müsste, steht vor dem Hotel Krone in Lenzburg, wo die Generalversammlung des Gastroverbandes stattfand, ein Schild. Gesucht wird ein Chef de Partie und eine charmante Restaurantfachperson. Schweizweit fehlen der Branche rund 20'000 Fachkräfte, was zur Folge hat, dass einige Betriebe die Öffnungszeiten oder das Sortiment einschränken müssen.

Das Schild vor dem Hotel Krone in Lenzburg, mit dem der Betrieb einen kreativen Chef de Partie und eine charmante Restaurantfachperson sucht. Sébastian Lavoyer/ Aargauer Zeitung

Und im Aargau? «Uns fehlen derzeit Hunderte von Köchen und Restaurantfachleuten», sagt Gastro-Aargau-Präsident Lustenberger: Deshalb reagiere der Verband nun mit einer Bildungsoffensive. Man biete Kurse für Umsteiger und Einsteiger an, versuche, Leute für das Gastgewerbe zu gewinnen. Und zugleich die aktiven Gastronominnen und Gastronomen zu halten. Mit Gratis-Weiterbildungen. Zum Beispiel zum Chefkoch oder Berufsbildner. In der Hoffnung, dass irgendwann eine neue Normalität kommt und der Ausnahmezustand ein Ende findet.

Generalversammlung Zwei ganz besondere Auszeichnungen Im Rahmen der Generalversammlung von Gastro Aargau wurde Josef Stalder zum Ehrenmitglied ernannt. Heute ist Stalder Küchenchef im Kantonsspital Baden, zuvor war er in zahlreichen Luxushotels rund um den Globus tätig, Olympiasieger mit der Kochnati und Goldenem Koch (begehrteste Auszeichnung der Branche). Zudem engagiert er sich in der Ausbildung. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der 21-jährige Tom Walter, und zwar mit dem mit 1000 Franken dotierten und von der AKB gesponserten «Guet-gmacht-Priis». Damit wurde dieses Jahr zum vierten Mal eine Person ausgezeichnet, die Ausserordentliches geleistet hat. Für Jungkoch Walter ist es ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen, aber sehr hoffnungsvollen Karriere. (sel)

