Cordon-bleu: Die Aargauer Beizen im Test

Gastronomie Das beste Cordon bleu im Aargau? Wir testeten die Leser-Tipps – zwischen perfekter Kruste und ungeschmolzenem Käse Dominic Kobelt Es ist das wohl populärste Fleischgericht im Aargau. Über 670 Antworten gingen von Leserinnen und Lesern gingen bei der AZ ein auf die Frage: Wo bekommt man das beste Cordon bleu? Wir haben aus jeder Region das Restaurant mit den meisten Nennungen getestet, und wurden überrascht – positiv wie auch negativ. Dominic Kobelt 0 Kommentare 07.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Um es vorweg zu nehmen: Wir massen uns kein endgültiges Urteil an. Schliesslich konnten wir nur fünf Restaurants testen, und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Muss ein Cordon bleu aus Kalb- oder Schweinefleisch sein? Welches ist der richtige Käse? Und ist grösser immer besser?

Aus diesem Grund haben wir sieben Kriterien mit 0 bis 5 Sternen bewertet: der Geschmack, die Auswahl an verschiedenen Cordon-bleu-Variationen, die Beilagen, die Grösse, Preis/Leistung, das Ambiente und den Service (Bewertungsdetails in der Box am Ende des Artikels).

Alles anzeigen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Kalbs-Cordon-bleu ist hier zwischen 600 und 700 Gramm schwer, dasjenige mit Schweinefleisch sogar noch rund 100 Gramm mehr. Wir bestellen die Kalbsvariante, und staunen ab dem riesigen, gut gefüllten Teller. «Isst das auch jemand fertig?», möchten wir von der Bedienung wissen, als sie die Rechnung bringt. «Ja klar, ich», sagt sie, ohne eine Miene zu verziehen. Sie schaut in unsere verdatterten Gesichter, denn der zierlichen Frau hätten wir das nie zugetraut. Da beginnt sie zu lachen und meint: «Nein, mir ist das natürlich zu viel, und die meisten Gäste lassen sich den Rest einpacken.»

Das Ambiente wirkt in der Erle etwas bieder und altbacken, aber sauber und gepflegt. Immerhin steht ein Rösli auf dem Tisch. Auch das Brot im Plasticksäckli macht keinen anmächeligen Eindruck, schmeckt aber tadellos. Die Bedienung ist freundlich, bedient uns rasch und fragt auch nach, wie es uns schmeckt.

Das Cordon bleu ist geschmacklich ausgezeichnet. Die Panade ist knusprig, das Verhältnis zwischen dem saftigen Fleisch und dem würzigen Käse ausgeglichen. 42.50 Franken ist zwar auf den ersten Blick ein stolzer Preis für ein Nachtessen, allerdings ist der Brummer so gross, dass man die Reste am nächsten Tag im Ofen warm machen kann und davon ein zweites Mal satt wird. Mit Schweinefleisch kostet das Menu 38.50 Franken. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis reicht das allemal für fünf Sterne. Die Pommes frites sind knusprig, das Gemüse frisch und mit Knoblauch verfeinert. Dass wir bei den Beilagen trotzdem nur 3 Sterne vergeben haben, liegt einzig an der Auswahl.

Eine Auswahl an verschiedenen Variationen oder Beilagen stehen nicht auf der Karte. Wer in der Erle speist, bekommt den Klassiker: ein Cordon bleu – Kalbs- oder Schweinefleisch – mit Pommes und Gemüse. Geschmacklich gibt es hier gar nichts auszusetzen, und satt wird man in jedem Fall.

Alles anzeigen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In Boswil stehen nur Schweins-Cordon-bleu auf der Karte, dafür stehen neben dem Klassiker mit Schinken und Raclettekäse noch neun weitere Varianten wie Knobli, Chili oder Hawaii auf der Karte. Der Klassiker ist für günstige 26.50 Franken zu haben, die Variationen kosten bis zu 29 Franken. Als Beilagen bietet der «Löwen» Nudeln, Reis, Kroketten, Pommes frites oder Rösti an, dazu gibt es frisches Gemüse, optional kann man auch noch Pilzrahmsauce, Pfefferrahmsauce oder Paprikasauce dazu bestellen.

Geschmacklich kann das Fleisch überzeugen, die Panade ist rundherum goldbraun und knusprig, das Fleisch sehr saftig. Ein besonderer Genuss ist dieses Cordon bleu für Käseliebhaber, am Raclettekäse hat der Koch nicht gespart. Als Beilage wählen wir Nüdeli, die sind gut, aber nicht aussergewöhnlich.

Es ist nicht das grösste Cordon bleu im Test, aber satt wird man allemal, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Die Bedienung ist freundlich und bedient uns schnell und selbst der Chef persönlich kommt am Tisch vorbei und fragt, wie es uns schmeckt.

Ein paar Punkte Abzug gibt's einzig beim Ambiente, der «Löwen» ist eine Raucherbeiz – nicht der richtige Ort, um mit seiner Liebsten den Hochzeitstag zu feiern, dafür authentisch und bodenständig. Eine Beiz mit Dartautomaten und dunklen Holztischen halt.

Alles anzeigen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mit über 70 Empfehlungen wurde der «Frohsinn» in Seon mit Abstand am häufigsten von unseren Facebook-Usern genannt. Genau wie in der «Erle» setzt man hier auf Grösse: Das Cordon bleu ist in etwa so lang wie ein Unterarm, die Beilage kommt in einer separaten Schüssel.

Beim Aufschneiden folgt dann aber eine Enttäuschung: Der Käse ist noch nicht überall geschmolzen. Dafür ist die Panade etwas zu dunkel geraten – da hat der Koch wohl beim Anbraten die Temperatur zu hoch eingestellt. Das trübt das Geschmackserlebnis, obwohl das Fleisch durchaus gut schmeckt. Als Beilagen sind Gemüse, Pommes frites, Kroketten und Butternudeln erhältlich. Die Nüdeli sind gut, die Pommes frites dürften noch etwas knuspriger sein.

Ganze 15 Variationen sind im «Frohsinn» erhältlich, darunter auch aussergewöhnliche wie «Schinken und Spargelspitzen». Wer es ganz exotisch mag, probiert das «Palm Beach»: Es ist mit Rohschinken und Banane gefüllt, nappiert mit einer Currysauce.

Wir werden rasch bedient und müssen auch nicht lange auf unser Essen warten, die Bedienung ist auch hier sehr freundlich. Das Ambiente bewegt sich zwischen modern und rustikal. Mit 46.50 Franken ist das Kalbs-Cordon-bleu noch etwas teurer als in der «Erle», bewegt sich aber immer noch in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alles anzeigen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wer hier speisen möchte, sollte besser reservieren. Als wir an einem gewöhnlichen Donnerstagabend unser Cordon bleu bestellen, ist das Restaurant praktisch bis auf den letzten Platz besetzt. Und bald wissen wir auch wieso.

Wir werden rasch bedient, der Kachelofen und die Holztische vermitteln ein heimeliges Gefühl. Weil wir in den letzten Tagen genug Pommes und Nüdeli gegessen haben, entscheiden wir uns diesmal für die Variante Fitnessteller, zum Fleisch gibt es über ein halbes Dutzend verschiedener Salate. Sie werden an verschiedenen, hausgemachten Saucen serviert. Zur Auswahl stehen auf der Karte auch die Klassiker Pommes frites, hausgemachte Nüdeli oder Kroketten.

Zum eigentlichen Star des Abends: Das Cordon bleu im «Rössli» hat eine äusserst schmackhafte, knusprige Kruste – perfekt. Das Geheimnis liegt wohl im Paniermehl, das im Gasthof selber produziert wird, da im Kachelofen auch Brot gebacken wird. Auch das Fleisch schmeckt hervorragend und ist saftig. Einzig vom Käse, der wunderbar würzig schmeckt und zum Fleisch passt, dürfte es nach dem Geschmack des Testessers noch etwas mehr vertragen – aber das ist Kritik auf ganz hohem Niveau.

Vielleicht werden einige Gäste auch die Kalbsvariante vermissen. Dafür gibt es nebst dem Cordon bleu «hundsgwöhnlech» noch zehn weitere Variationen, etwa nach «Aargauer Art», mit Dörrzwetschgen, oder «Tschau Sepp» mit Knoblauch. Für die Variationen bezahlt der Gast 32 Franken, fürs «hundsgwöhnlech» 31 Franken.

Alles anzeigen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das «Bahnhöfli» sieht genau so aus, wie man sich ein Restaurant mit diesem Namen vorstellt. Beizenambiente, in den Schaukästen stehen Modelle von Eisenbahnwaggons und auf dem Tisch nebst der Osterdekoration eine Duftkerze. Das Restaurant machte einen sauberen und aufgeräumten Eindruck, die Bedienung ist freundlich und äusserst schnell. Es vergeht keine Minute, bis sie die Speisekarte bringt und auch das Essen ist rasch auf dem Tisch.

Gleich auf der ersten Seite der Speisekarte werden sechs verschiedene Varianten für 32 Franken aufgelistet, weiter hinten findet sich das normale Schweins-Cordon-bleu mit Pommes und Gemüse für 31 Franken, das Kalbs-Cordon-bleu nach Jägerart gefüllt mit Speck, Pilzen, Schinken und Käse wird für 41 Franken angeboten.

Nach dem ersten Aufschneiden macht sich dann aber Enttäuschung breit. Genau wie in der «Erle» Fislisbach läuft der Käse nicht heraus. Noch etwas besser zu sehen in der Nahaufnahme: Die einzelnen Schichten an Raclettekäse sind noch zu erkennen. Schade, denn ansonsten ist auch hier das Fleisch gut, das Gemüse und die Pommes schmecken lecker. Bei den Beilagen reicht es wegen der kleinen Auswahl aber auch nur für 2,5 Punkte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So haben wir bewertet Bewertet wurden die sieben Kriterien Geschmack, Auswahl, Grösse, Preis/Leistung, Beilagen, Ambiente, Service. Die Gesamtpunktzahl lässt nicht unbedingt eine Rangierung zu – volle Punktzahl bei der Grösse bedeutet lediglich, dass das Fleisch sehr gross ist, 800 Gramm ist für manchen aber vielleicht auch zu viel des Guten. Für jedes Kriterium haben wir zwischen 0 und 5 Sternen verteilt. Geschmack Wie schmeckt das Fleisch? Passt der Käse dazu? Ist der Käse geschmolzen? Auswahl Gibt es Kalbs- und Schweins-Cordon-bleu? Wie viele verschiedene Füllungen werden angeboten? Grösse Je grösser, desto mehr Punkte. Preis/Leistung Wie viel Cordon bleu gibt es fürs Geld? Beilagen Gibt es verschiedene Beilagen zur Auswahl? Sind diese frisch und gut zubereitet? Ambiente Fühlt man sich im Restaurant wohl? Ist es sauber? Service Wird der Gast rasch bedient? Ist die Bedienung freundlich und aufmerksam?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen