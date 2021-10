Die Aargauer Köchin Nora P. (Name geändert) prangert schlechte Arbeitsbedingungen in der Gastrobranche an. Bruno Lustenberger von Gastro Aargau und Unia-Vertreterin Véronique Polito ordnen ihre Aussagen in einen grösseren Kontext ein.

Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr