Covid: Rechtliche Kritik an Schulschliessungen - Lorenz Langer

Gastkommentar Schulschliessungen sind nicht verfassungskonform, wenn vorher nicht konsequent getestet wurde Der Aargauer Regierungsrat schliesst die Volksschule wegen der Pandemie schon eine Woche vor Weihnachten. Rechtsdozent Lorenz Langer vom Zentrum für Demokratie setzt sich mit diesem Entscheid in seinem Gastkommentar kritisch auseinander. Lorenz Langer

In der Corona-Pandemie gibt es kaum unumstrittene Massnahmen. Nur in einem Punkt waren sich alle einig: Erneute Schulschliessungen darf es nicht geben. Und doch schickt nun unter anderen auch der Kanton Aargau die Schülerinnen und Schüler bald wieder nach Hause. Der Begriff «Schulschliessung» wird zwar tunlichst vermieden. So teilt der Regierungsrat mit, dass der Schulunterricht «bereits am 17. Dezember endet» (auch im Kanton Bern ist von «vorgezogenen Winterferien» die Rede). Aber diese euphemistische Terminologie ändert nichts an der Tatsache, dass nun der Präsenzunterricht wieder flächendeckend eingestellt wird.

Klassenzimmer als petenzieller Coronaherd

Ist ein solcher Eingriff in den Anspruch auf Grundschulunterricht verhältnismässig? Verhältnismässigkeit setzt unter anderem voraus, dass es keine gleich wirksame, aber mildere Massnahme gibt. Was dabei immer wieder vergessen geht: Existiert eine solche mildere Massnahme, ist sie nicht bloss hypothetische Alternative, sondern muss umgesetzt werden.

Repetitive Pooltests als Alternative zu Schulschliessungen

Hätte es eine solche Alternative gegeben – oder wäre sie prospektiv für den (hoffentlich plangemässen) Schulstart im neuen Jahr ins Auge zu fassen? Der Regierungsrat kündigt eine umfassende Maskenpflicht an den Schulen an; unerwähnt bleiben repetitive Pooltests. Der Bundesrat wollte solche Tests bereits verbindlich anordnen, doch lehnten die meisten Kantone den Vorschlag ab. Dies galt auch für den Aargau, der zwar seit Oktober den Schulen das Testen empfiehlt, aber nicht vorschreibt. Erst ab drei positiven Fällen in einer Klasse ist ein Pooltest (aber noch keine Quarantäne) obligatorisch.

Es ist sinnvoll, dass man disruptive Quarantänen (die ja auch zeitlich und persönlich begrenzte Schulschliessungen sind) vermeidet. Aber ein solches laxes Regime war offensichtlich nicht effektiv genug. Wieso nun nicht doch repetitive Tests verbindlich einführen, um Übertragungsketten frühzeitig zu unterbrechen?

Eingriffe wie Lausekontrolle ohne viel Aufhebenss

Dagegen werden zwei Argumente vorgebracht. Zum einen mangle es an Kapazitäten. Ohne Zweifel sind solche Tests eine grosse logistische Herausforderung, die aber in anderen Kantonen gemeistert wird; dank der anstehenden Schulschliessung bestünde jetzt auch Zeit zur Vorbereitung. Der zweite Einwand betrifft die teilweise geringe Beteiligung von Schulkindern an den Pooltests. Sollte die Teilnahme freiwillig bleiben? Auch ein Spucktest ist ein Eingriff in die Privatsphäre und die persönliche Freiheit. Aber dieser Eingriff ist gering. Und – man kann es offenbar nicht zu oft wiederholen – ein gerechtfertigter Grundrechtseingriff ist keine Grundrechtsverletzung.

Die Rechtfertigungsgründe liegen auf der Hand. Der Staat ist zum Schutz der öffentlichen Gesundheit verpflichtet, erst recht gegenüber Schulkindern. Auch ist wiederholtes Testen ein milderer Eingriff als Schulschliessungen. Schliesslich können die Tests ihren Zweck nur erfüllen, wenn die Teilnahme obligatorisch ist.

Vergleichbare Eingriffe finden an der Schule bereits ohne viel Aufhebens statt. So führen die Aargauer Schulen regelmässig prophylaktische Untersuchungen zum Läusebefall durch. Dafür ist kein Dispens vorgesehen. Niemand protestiert, obwohl die Lauskontrolle physischen Kontakt bedingt und ein Lausbefall immer noch stigmatisierend wirken kann. Zugleich sind die potentiellen gesundheitlichen Konsequenzen unvergleichlich geringer – noch nie gab es «frühere Schulferien» wegen Läusebefalls.

Das Fazit fällt eindeutig aus. Wurde vorgängig nicht konsequent getestet, so sind Schulschliessung künftig kaum verfassungskonform. Daran ändert auch ein «bedarfsgerechtes Betreuungsgebot» nichts, wie es nun bis zum 23. Dezember besteht. Wenn die Kinder aufgrund der Infektionsgefahr nicht in die Schule dürfen – wer will sie dann in eine Betreuung schicken, wo die Umstände die konsequente Umsetzung der Hygienevorschriften gewiss nicht erleichtern?

Der Autor ist Assistenzprofessor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie Aarau

