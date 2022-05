So leben diese vier Ukrainerinnen bei ihrer Gastfamilie in Möhlin

Gastfamilie «Es ist, als wäre sie meine ältere Schwester» – seit bald drei Monaten leben vier Ukrainerinnen bei ihrer Gastfamilie in Möhlin Im März hat die Familie Mahrer eine aus Kiew geflüchtete Mutter und ihre drei Töchter bei sich aufgenommen. Die vier Ukrainerinnen sind immer noch bei Mahrers in Möhlin. Was sind die Faktoren, damit eine solche Wohngemeinschaft funktioniert? Hans-Caspar Kellenberger 5 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Karin und Simon Mahrer (im Hintergrund), Jrina mit Baby Kira und ihren älteren Töchtern Anastasiia und Angelina (stehend) hier im Garten der Mahrers in Möhlin. Sandra Ardizzone

Simon Mahrer hatte es bereits im März vorausgesehen. Auf die Frage, wie lange die vier Frauen aus der Ukraine bei ihm und seiner Frau Karin bleiben werden, antwortete er: «Zwischen einigen Wochen und einem Jahr ist alles möglich.» Nun leben Jrina (37) sowie ihre Töchter Anastasiia (17), Angelina (12) und Kira (7 Monate) bereits zweieinhalb Monate bei den Mahrers in Möhlin.

Für die vier Ukrainerinnen war die Odyssee von Kiew bis in die Schweiz und nach Möhlin nicht die erste Flucht. Schon 2014 mussten sie wegen des damaligen russischen Angriffs aus der Region Luhansk in der Ostukraine flüchten. Die Mutter hatte bei der Ankunft in der Schweiz nur noch die Kleider, die sie am Leib trug.

Die Gäste sind angekommen

Beim neuerlichen Besuch der AZ wird schnell klar, dass sich die Gastfamilie und ihre Gäste eingelebt, ja gar eingespielt haben. Man hilft sich gegenseitig. Die Einkäufe machen die Mahrers und ihre neuen Mitbewohnerinnen aus der Ukraine abwechslungsweise. Sie gucken, was die Mahrers im Kühlschrank haben. Dann suchen sie das jeweilige Lebensmittel im örtlichen Coop. Die ältere Tochter Anastasiia hat den Schweizer Käse für sich entdeckt. Auch besucht sie die Schule in der Ukraine wieder – zumindest virtuell. Sie ist im Abschlussschuljahr in Kiew, die Lektionen finden mehrmals pro Woche per Zoom statt.

Die 17-jährige Anastasiia besucht die Schule in Kiew per Zoom. Sie ist gerade im Abschlussjahr. Sandra Ardizzone

Die Jüngere, Angelina, besucht den regionalen Integrationskurs an der Steinli-Schule in Möhlin und kann immer besser Deutsch. Am liebsten aber mag sie Mathematik. Auch hat sie Freunde gefunden in der Schule. «Als sie einmal erst rund eine Stunde nach Schulschluss nach Hause kam, wussten wir, dass sie angekommen ist», sagt Simon Mahrer lachend.

Auch Mutter Jrina ist guter Dinge. «Mir geht es ausgezeichnet. Wir wurden hier aufgenommen, als wären wir Verwandte», sagt die 37-Jährige. Sie besucht zweimal pro Woche, jeweils am Dienstag und am Donnerstag, einen Deutschkurs. Während dieser Stunden hütet Karin Mahrer Baby Kira.

Mittlerweile habe sie sich an das Leben in der Schweiz gewöhnt. «Gewöhnungsbedürftig war unter anderem, dass die Menschen auf der Strasse plötzlich alle grüssen», sagt Jrina lachend mit Kira auf dem Arm, die gerade mit der Rassel spielt. Auch sei die Abfalltrennung hier in der Schweiz gewöhnungsbedürftig gewesen, denn diese gibt es in dieser Form in der Ukraine nicht.

Zeit als entscheidender Faktor

Aber alles das scheint ein Nebenschauplatz zu sein, denn die Mahrers unterstützen die dreifache Mutter in jeder Situation. Sie sagt: «Es ist, als wäre Karin meine ältere Schwester.» Auf die Zukunft und die eigenen Pläne angesprochen, wird Jrina aber plötzlich still und nachdenklich. «Ich habe im Moment keine Pläne», sagt sie. Klar, denn die Familie aus der Ukraine hat gerade erst damit begonnen, sich hier einzuleben und zurechtzufinden.

Das Zusammenleben als gegenseitige Bereicherung. Die Ukrainerin Jrina mit Karin Mahrer, die Jrinas Baby Kira trägt, im Wohnzimmer. Sandra Ardizzone

Simon und Karin Mahrer erleben ihre Unterstützung für ihre neuen Mitbewohnerinnen selbst als Bereicherung, was wohl auch dazu beiträgt, dass diese Wohngemeinschaft funktioniert und ein spürbares «Miteinander» – und nicht nur ein «Nebeneinander» – bewirkt. Eine WG funktioniert nicht von allein. «Jeder hat seinen Rückzugsort, seine Ruheoase», sagt Karin Mahrer. «Wir haben das Privileg, ein grosses Haus zu haben, das macht es natürlich einfacher», sagt sie weiter.

«Ich habe die Zeit dafür. Ich denke, wenn ich nur schon 50 Prozent arbeiten würde, wäre es schwieriger.»

Zeit sei der entscheidende Faktor, auch in Bezug auf die Kommunikation miteinander, sagt Karin Mahrer weiter. Denn die Kommunikation braucht mehr Zeit, wenn man übersetzen muss. Deshalb ist sie dabei, Russisch zu lernen. Und sie versteht die Sprache immer besser, was auch beim AZ-Besuch klar wird, wenn sie zeitweise schneller ist als der Google-Übersetzer und mit den Kindern russisch spricht. «Wenn wir mit Baby Kira zum Arzt gehen, brauchen wir aber immer noch eine Dolmetscherin», räumt Karin Mahrer ein.

«Ein schöner Aufwand»

Natürlich komme es auch auf die Personen selbst an, die plötzlich miteinander leben. «Wir haben das Glück, dass wir uns sehr gut verstehen», sagt Karin Mahrer. Das wiederum sei nicht selbstverständlich. «Vielleicht sind wir uns ähnlich», sagt sie. Sie sei froh, dass Gastfamilie und Gäste auch den Haushalt gemeinsam erledigen, wie eine WG eben. So sei es denn auch ein «schöner Aufwand». Auch Simon Mahrer sagt: «Es ist super, wir sind eine WG auf Augenhöhe. Es gibt natürlich Regeln, aber wenn wir sie alle einhalten, klappt es auch für alle», sagt er.

«Sie passen zu uns, das macht es aus.»

Den Mahrers kommt weiter zugute, dass sie in Möhlin stark vernetzt sind. Jrinas jüngere Tochter Angelina geht auch mal mit einer der Töchter der Familie Mahrer mit dem Nachbarshund spazieren. Das Vertrauen zwischen Gästen und Gastfamilie hat sich merklich vertieft. In den kommenden Tagen sind die vier Ukrainerinnen erstmals allein im Haus. Und die Gastfamilie hat hierbei «überhaupt keine Bedenken», wie Simon Mahrer sagt.

Jrina ist mit ihren drei Töchtern aus Kiew geflohen. Sandra Ardizzone

Auch freut sich die Gastfamilie, inklusive der eigenen Kinder, wenn die Ukrainerinnen noch länger hier bei ihnen in Möhlin bleiben. «Momentan ist es für beide Seiten sehr schön», sagt Simon Mahrer. Wie es in Zukunft weitergeht, weiss aber auch er nicht.« Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg noch dauert», sagt er. «Und Jrina hat mir gesagt, dass sie will, dass ihre Kinder in Frieden aufwachsen können.»

Der Krieg hinterlässt auch seelische Wunden, die nicht von heute auf morgen verheilen. Simon Mahrer sagt: «Man kann da nicht einfach einen gebrochenen Arm reparieren, das ist ein langer Prozess.» Und bei diesem wollen die Mahrers ihre ukrainischen Gäste unterstützen. Dass die Mahrers Jrina und ihren Töchtern dabei helfen, veranlasste vor kurzem auch die 97-jährige Grossmutter von Jrina – die weiterhin in der Region Luhansk und damit im Kriegsgebiet wohnt –, sich bei der Gastfamilie zu bedanken, was die Mahrers sichtlich berührt hat.

