Gastbeitrag: Co-Präsident der SP Aargau zum Deutschbefehl

Gastbeitrag «Pädagogisch macht ein Verbot keinen Sinn»: Wie der Co-Präsident der SP Aargau als Kind einer Auswandererfamilie selber Deutsch lernte Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP Aargau, ist als Kind mit Serbokroatisch und Ungarisch als Muttersprachen aufgewachsen. Heute ist er Lehrer in Bremgarten und sagt, wie er im Kindergarten Deutsch lernte und was er vom Deutschbefehl an der Schule Reinach-Leimbach hält. Stefan Dietrich 17 Kommentare 16.11.2022, 05.00 Uhr

Stefan Dietrich wurde 2019 in der Schweiz eingebürgert, Deutsch hat er als Kind einer Auswandererfamilie aus Jugoslawien in Deutschland gelernt. Bild: Fabio Vonarburg

Meine Eltern wanderten in den 70er-Jahren aus Jugoslawien nach Westdeutschland aus. Geboren wurde ich in Franken, aufgewachsen bin ich im Nürnberger Raum. Zu Hause sprachen wir Ungarisch und Serbokroatisch. Da meine Eltern beide in Fabriken Wechselschicht arbeiten mussten, war ich ab meinem dritten Lebensjahr mit meiner Schwester im Kindergarten. In der Kita habe ich im Alter von drei Jahren begonnen Deutsch zu lernen. Ich bin mit drei doch sehr unterschiedlichen Sprachen aufgewachsen. «Richtig gesprochen» habe ich erst etwas verspätet.

Für mich war das Aufwachsen mit Menschen, die unterschiedliche Sprachen beherrschen, selbstverständlich, interessant und aus heutiger Sicht eine grosse Bereicherung. Miteinander wurde Deutsch gesprochen. In der Schule und in der Freizeit, im Fussball- beziehungsweise Basketballverein war es genauso. Serbokroatisch, Lesen und Schreiben habe ich eigenständig erlernt. Englisch, Französisch folgten in der Schule, Russisch kam später dazu.

Deutschbefehl ist gut gemeint, aber nicht zielführend

Heute bin ich Lehrer an der Sekundarschule Bremgarten und unterrichte dort Jugendliche mit unterschiedlicher Muttersprache. An unserer Schule gibt es keinen «Deutschbefehl» wie in Reinach – dieser ist aus meiner Sicht gut gemeint, aber nicht zielführend. Dem Informationsschreiben in Reinach kann man die durchaus berechtigten Sorgen der Schulleitung entnehmen. Sie sind ernst zu nehmen.

Das Schreiben lässt jedoch den Eindruck entstehen, als ob an der Kreisschule katastrophale Zustände herrschen würden und ein geordneter Unterricht aus heiterem Himmel nicht mehr möglich sei. Die plötzliche «Sofortmassnahme» und gut gemeinten Empfehlungen an die Eltern werfen Fragen auf. Offen ist zum Beispiel, welche bisherigen Massnahmen gegen den scheinbar «gravierenden Kompetenzverlust» bereits im Vorfeld getroffen wurden. Wurden die kantonalen Behörden informiert? Hatte man sich an die Expertinnen und Experten der Fachhochschulen gewandt?

Verbote und eine Deutschpflicht sind der falsche Weg

Pädagogisch macht ein Verbot keinen Sinn. Wer soll hier kontrollieren, und wie soll das Verbot durchgesetzt werden? Welche Sanktionen sind angemessen? Es ist unbedingt notwendig, auf bestehende Herausforderungen und allfällige Probleme hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren, aber Verbote und eine «Deutschpflicht» sind hierbei definitiv der falsche Weg. Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass das Beherrschen der Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache zentral ist. Die Erstsprache bildet den Grundstein für das Erlernen weiterer Sprachen.

Natürlich ist es wichtig, dass Deutsch gesprochen wird, in der Schule, im Unterricht und möglichst auch in der Freizeit. Sprachkenntnisse der jeweiligen Landessprache sind für den späteren beruflichen Werdegang entscheidend. Hier herrscht breiter Konsens. Aber sollen nun Lehrpersonen in den Pausen als «Sprachpolizistinnen und -polizisten» eingesetzt werden und Schülerinnen und Schüler für einen mutmasslichen «Verstoss» gegen die Sofortmassnahme, für die es mit grosser Wahrscheinlichkeit keinerlei Rechtsgrundlage gibt, «bestraft» werden?

17 Kommentare Alex Schneider vor einem Tag 29 Empfehlungen Identität Schweiz zerbröselt!Nur wer alt ist und hinsehen will kann erkennen, dass die verschiedenen Eigenarten der Schweizer Bevölkerung langsam aber stetig unter dem Druck der Internationalisierung zerbröseln. Hab mich schon in manchem Bahnhof gefragt, in welchem Land ich mich eigentlich befinde. 29 Empfehlungen Hans Leuchli vor einem Tag 17 Empfehlungen Jetzt behauptet dieser Mann glaubhaft, dass er in seiner frühen Jugend Ähnliches erlebt hat. Seine Erzählung ist interessant aber seine Erfahrungen sind 30 Jahre alt (schätze ich) und mit der heutigen Situation nicht vergleichbar, denn heute ist der Anteil Nichtdeutschsprachiger Kinder in Schweizer Schulen bestimmt um ein Vielfaches höher als zu seiner Zeit. Auch schließt er von seiner offensichtlichen Sprachbegabung darauf, dass eine solche allgemein vorhanden ist. Wir wissen, dem ist nicht so.Seine Vorschläge das Problem sozialwissenschaftlich anzugehen unter Beiziehung von Akademikern wird nicht zur Lösung beitragen sondern Kosten verursachen und ergebnislos im Uferlosen enden. Es entspricht aber der ideologischen Orientierung der SP Schweiz deren Mitglied er ist. Der Staat und die akademischen Brüder und Schwestern sollen es richten.Gebt doch der Schule Reinach die Chance ihren Lösungsansatz durchzuführen. Hier haben die Betroffenen die Initiative ergriffen und das ist gut so. 17 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen