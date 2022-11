Gastbeitrag Fahrlässige Gratulation aus dem Aargau nach Italien – Mia Jenni reagiert auf Christina Bachmann-Roth Die Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz gratuliert auf Twitter Giorgia Meloni zur Wahl als Premierministerin Italiens. Das war fahrlässig, sagt Mia Jenni, Juso-Mitglied und Einwohnerrätin von Obersiggenthal. Mia Jenni 01.11.2022, 05.00 Uhr

Giorgia Meloni wurde am 22. Oktober zur Premierministerin Italiens gewählt. Ihre Partei, die Fratelli d'Italia, gilt als rechstkonservativ und postfaschistisch. ap

Das Twitteruniversum dient oft als Raum, wo man sich über profane Begebenheiten freuen oder zuweilen auch seinem Ärger Luft machen kann. Es besteht ein lockererer Umgang mit Äusserungen - auch unter Politiker*innen, bei denen sonst jedes Wort in die Waagschale geworfen wird.

Aber, wie überall in einer demokratischen Gesellschaft, gibt es Dinge, die nicht unüberlegt und leichtsinnig in den Äther rausgeworfen werden sollten. Dazu gehört, einer faschistischen Premierministerin zu ihrem Wahlsieg zu gratulieren.

Doch genau das tat die Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz, Christina Bachmann-Roth. Sie beglückwünschte Giorgia Meloni zu ihrem Posten als Premierministerin Italiens und bekräftigte es, als diverse Twitteruser*innen sie auf die Ausrichtung Melonis aufmerksam machten.

Auch in dieser Zeitung bestätigte Bachmann-Roth die Gratulation mit der Begründung, aus gleichstellungspolitischer Sicht müsse man es feiern, wenn Frauen an die Macht kommen. Diese Haltung ist nicht nur leichtsinnig, sie ist brandgefährlich.

Meloni ist nicht einfach eine bürgerliche Politikerin und ihre Partei ist auch nicht eine harmlose Vereinigung von Bürger*innen. Meloni ist faschistisch, ihre Partei ist faschistisch. Das Logo der «Fratelli d’Italia» zeigt faschistisch konnotierte Flammen über Mussolinis Grab und die Partei ist in Rom bewusst in der Via della Scrofa 39 einquartiert. Hier hatte der Gründer des neofaschistischen Movimento Sociale und enger Vertrauter Mussolinis, Giorgio Almirante, einst den Parteisitz eingerichtet. Soweit zur Symbolik.

Aber auch inhaltlich ist Meloni nicht weit vom Duce entfernt. Das beginnt damit, dass sie die Nation über alles stellt und endet in ihrer Migrations- und Familienpolitik. Letztere ist genau das Gegenteil von Gleichstellungspolitik. Neu heisst das Familienministerium nämlich «Ministerium der Familie und der Geburtenrate».

Man muss nicht weit überlegen, um zu begreifen, dass damit die Geburtenrate der Italiener*innen gemeint ist und dass Meloni und ihre Partei damit eine völkisch-rassistische Unterscheidung der Menschen propagieren. Mehr noch, die Kinder müssen ja auch geboren werden und sollten nicht auf andere Art aufwachsen als in traditionellen Familienverhältnissen. Das sind miserable Vorzeichen für Abtreibungsrechte, Rechte für LGBTQIA+ und Rechte für Migrant*innen in Italien.

Es ist doch erstaunlich, dass die Präsidentin der Mitte-Frauen Schweiz über all diese Fakten hinwegsehen kann und ihr der Frontalangriff auf grundlegende Errungenschaften der Frauenbewegung egal sind, nur weil eine Frau an einer Staatsspitze steht.

Meloni unter diesen Umständen zu gratulieren ist fahrlässig. Es normalisiert ihre Haltungen und macht den Faschismus salonfähig. Das darf nicht passieren. Christina Bachmann-Roth steht in der Pflicht, diese Gratulation zurückzuziehen, ansonsten wird sie zur Steigbügelhalterin des Faschismus. Das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der rechtsextreme Parteien und faschistische Gruppierungen in ganz Europa erstarken. Wir müssen als demokratische Gesellschaft gemeinsam dagegenhalten.