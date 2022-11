Fussball WM - Steigt heute das grosse Fussballfest? Wir sind in Aarau und Baden unterwegs

Im 2. Gruppenspiel an der Fussball-WM in Katar trifft die Schweizer Nati auf Brasilien. Wir sind in Aarau und Baden unterwegs und fangen die Stimmung in den Public Viewings in Pubs und Bars ein.

Livia Häberling und Dominic Kobelt 28.11.2022, 16.59 Uhr