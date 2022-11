Fussball-WM 2022: Die Public Viewings im Aargau

Fussball-WM Im Fonduestübli oder in der Turnhalle – das sind die Public Viewings im Aargau Am 20. November startet die startet die Fussball-WM. Die Euphorie hält sich offenbar noch in Grenzen – nur wenige Veranstalter zeigen die Spiele auf Grossleinwand. Eine Übersicht. Dominic Kobelt 03.11.2022, 18.15 Uhr

Public Viewing im Biergarten bei Schnee? Die Winter-WM in Katar löst (noch) keine Euphoriewelle aus. Fotomontage AZ/ Bild: Severin Bigler

Wer sich mit Freunden treffen möchte, um die Fussball-WM zu schauen, hat in diesem Jahr weniger Möglichkeiten als in anderen Jahren. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die WM erstmals in den Wintermonaten ausgetragen wird.