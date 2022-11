So erlebten Aargauer Fussballfans das WM-Auftaktspiel

Fussball-WM «Die WM reisst mich nicht so mit – aber wenn die Schweiz spielt, bin ich nervös»: So erlebten Aargauer Fans das Auftaktspiel Die Schweiz traf am Donnerstagmorgen in ihrem ersten Spiel auf Kamerun und gewann mit 1:0. Wer verfolgt den Match trotz Kritik in einem Public Viewing – und wie viel Fan-Euphorie kommt auf? Eindrücke aus Boswil und Lenzburg. Dominic Kobelt und Livia Häberling Jetzt kommentieren 24.11.2022, 18.35 Uhr

Nur wenige Aargauer Lokale übertragen die WM-Spiele aus Katar: Das McArthurs Pub in Lenzburg gehört zu ihnen. Bild: Mathias Förster

Ausgebucht. Ausgebucht wären sie, würden sie für das erste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstag Reservationen entgegennehmen. Das hatte der Barkeeper des irischen McArthurs Pubs in Lenzburg Anfang Woche per Telefon zu Protokoll gegeben.

Tatsache oder Wunschdenken? Fakt ist jedenfalls, dass am Spieltag, 20 Minuten vor Anpfiff, die meisten Tische besetzt sind. Müsste man aus dem Publikum den Durchschnittsfan kreieren, folgendes Profil käme heraus:

Geschlecht: Männlich

Kleidung: Freizeitlook

Alter: 35+

Getränk: Bier oder Wasser

Begleitung: Kumpels

Geni Suter, ehemaliger Nati-B-Spieler aus Zug. Bild: Mathias Förster

Geni Suter passt da nur halbwegs rein. Der 52-Jährige sitzt alleine auf einem der petrolfarbenen Lederbänke, trinkt eine Cola und hält auf Fragen durchaus unerwartete Antworten bereit. Ob er selber Fussball spiele? Früher, ja, davon sechs Jahre in der Nationalliga B. Weshalb er sich entschieden habe, den Match im Pub zu schauen? Um Zeit totzuschlagen, er habe jemanden nach Lenzburg zum Arzt gefahren.

Boswil, 10.42 Uhr: Erst eine Bank ist besetzt

In Boswil ist wohl eines der grössten Public Viewings im Aargau. Vor dem «Chillout» hat Inhaber Peter Wyrsch ein grosses Zelt aufgestellt, an den Wänden hängen die Fahnen der teilnehmenden Nationen, und natürlich Dutzende Schweizer Fahnen und Schals. Auch erste Gäste sind hier, allerdings sind die meisten Tische noch nicht besetzt.

Das sagen Fans und der Betreiber des Public Viewings in Boswil zur WM und zum Auftaktspiel. Bild: Dominic Kobelt

«Wir füllen das Zelt», ist Wyrsch dennoch überzeugt und zeigt dem Reporter die Küche, in der Hochbetrieb herrscht. «Jetzt liefern wir Menus aus», erklärt er. Denn der Betrieb läuft neben der WM ganz normal weiter, Bankette werden ausgerichtet und die Gäste im Restaurant bedient. «Das ist unser Business, das WM-Zelt ist mehr ein Hobby – ohne die Unterstützung von Freunden und Familie wäre das nicht möglich», sagt Wyrsch.

Im WM-Zelt wird indes über die Aufstellung und vergangene Spiele diskutiert, einige Fans tragen Schals oder Trikots, viele sind aber in ihren Arbeitskleidern hier. Als es auf den Anpfiff zugeht, füllt sich das Zelt dann tatsächlich. Bauarbeiter, Kinder, Büroangestellte, Seniorinnen und Senioren – das Publikum ist gemischt. Bei Patrick Staub, einem langjährigen Fussballfan, steigt der Puls. «Diese WM reisst mich nicht so mit wie andere. Aber wenn die Schweiz spielt, dann bin ich schon nervös, das ist klar.»

Bei Anpfiff ist das Zelt in Boswil gut gefüllt. Bild: Dominic Kobelt

Lenzburg, 10.53 Uhr: «Ich habe Katar nicht aus dem Lostopf gezogen»

Auch in Lenzburg pirschen kurz vor Anpfiff noch zwei junge Männer nach einem Sitzplatz. In der Hand halten sie je ein Halbliterglas Bier. Oder wie sie es mit fröhlicher Nonchalance ausdrücken: «Krawallbrause.»

Ihre Namen möchten sie nicht in der Zeitung sehen, es könnte die Lehrperson mitlesen, die sie eigentlich zum Unterricht erwartet. Sie werden nicht die einzigen bleiben, die sich bei Stimmungsbildern wegducken oder zu Videos sagen: «Lieber ned ...»

Was die WM generell betrifft, fänden sie es dagegen schade, als TV-Zuschauer zu verzichten. Einer der beiden findet:

«Der Austragungsort ist ein Skandal, klar. Aber jetzt ist es zu spät für Protest. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich mir die Spiele ansehe oder nicht.»

Schliesslich sei er nicht derjenige gewesen, der Katar damals grinsend aus dem Lostopf gezogen habe. Anpfiff.

Boswil, 11.15 Uhr: Die Fans haben mehr erwartet

Die Stimmung ist gut, aber noch etwas nervös, das Spiel ist zerfahren. So richtig zu Begeistern mag der Match nicht. «Das Beste ist bis jetzt das Resultat», erklärt einer und spielt damit auf die Chancen von Kamerun an – der Aussenseiter hätte durchaus in Führung gehen können. In gewohnter Manier werden den Spielern Anweisungen zugerufen («spiel doch ab!», «schüss äntli!», «was isch denn das gsi?»).

«Eine zähe Angelegenheit», findet Kommentator Sascha Ruefer. Dem würde hier wohl niemand widersprechen. Kamerun mit einem Schuss Richtung Schweizer Tor, «Nein!»-Rufe hallen durch das Zelt, einige schlagen die Hände vors Gesicht. Dann eine gute Chance für die Schweiz. Nur Zentimeter fehlen. «Gut herausgespielt», findet einer der Fans. Die Hoffnung auf eine Schweizer Führung besteht nach wie vor.

Die Fans regen sich über eine verpasste Chance auf. Bild: Dominic Kobelt

Lenzburg, 11.18 Uhr: «Ja, schüüüssssss!»

Vier Bildschirme stehen im Pub. Bildschirme, die Szenen übertragen, die sich der durchschnittliche Fussballfan in der besten aller Welten anders wünscht. Erst recht, wenn er selber für den Dorfklub kickt und für sich ein gewisses Mass an Fachwissen in Anspruch nimmt.

Und weil nicht aus jedem Spezialisten ein Sascha Ruefer werden kann, teilen die anderen ihre Expertise eben nicht im Fernsehen, sondern davor: «Hey! Penalty! Penalty!!!» – «Ja, schüüüssssss!» Das Fazit der beiden Männer, nach 22 Spielminuten und je einem halben Liter «Krawallbrause» intus: «Nicht schlecht gespielt, aber auch nicht gut.»

Boswil, 11.44 Uhr: Käsehörnli zur Pause

Es geht auf die Pause zu. Die Gäste bestellen im WM-Zelt Käsehörnli, Schweinswürstli oder Bündner Gerstensuppe. Wir fragen bei den Fans, warum sie die WM schauen und wie sie Kritik an der diesjährigen Austragung sehen. «Ich schaue mir alle Spiel an», sagt etwa Jana Iuliano:

«Ob es jetzt in Katar ist oder an einem anderen Ort, ich liebe den Sport, ich liebe Fussball.»

Trotzdem sei diese WM natürlich anders. «Im Sommer waren wir in unseren Stammbeizli unterwegs, jetzt sei halt alles drinnen.» Dem kann sie aber auch etwas Gutes abgewinnen: «Im Winter läuft nicht so viel, jetzt gibt es etwas Abwechslung und eine andere Atmosphäre für die Spiele.»

Auch Michael Fischer hält nichts von der Kritik an der WM. «Hier geht es um den Sport und nicht um Politik. Vor zwölf Jahren, als Katar als Gastgeberland bestimmt wurde, da hätte man intervenieren müssen, aber jetzt ist es zu spät.» Er wolle die Schweiz unterstützen, sagt Fischer. «Hopp Schwiiz!»

Lenzburg, 11.55 Uhr: Mit dem Trikot provozieren

Zwei Schreiner in den Zwanzigern, die in Seon auf einer Baustelle arbeiten, haben sich gerade einen Burger mit Pommes gegönnt. Die Stimmung finden sie «für einen Mittag tipptopp». Sie gehören zur Minderheit, die heute im Fan-Trikot erschienen ist. Nicht nur im Pub, sondern gemäss eigenen Aussagen schon am Morgen auf der Baustelle.

Weshalb? Da grinsen sie: Weil sie «nicht ganz bei Trost» seien. Und auf der Baustelle «ein paar Italiener ärgern» wollen. Deren Squadra Azzurra hatte die Qualifikation verpasst. Als amtierender Europameister, notabene.

Boswil, 12.08 Uhr: Endlich die Führung

In der 48. Minute erlöst Breel Embolo die Fans und schiesst die Schweiz in Führung. Jubel ertönt im Zelt, doch er verebbt auch relativ schnell wieder. Die Freude ist da, aber man spürt, dass es Mittag ist und die meisten bald wieder zur Arbeit müssen – der Alkohol fliesst nicht in rauen Mengen. Zwar steht hier und dort ein Bier auf den Tischen, aber die meisten trinken Wasser oder Limonade.

Jubel über den 1:0-Sieg der Schweizer in Boswil. Bild: Dominic Kobelt

In der Folge ist das Spiel etwas zerfahren. Gegen Ende erklärt Sascha Ruefer, es gehe jetzt darum, die letzten 10 Minuten zu überstehen. «Was redet de, die müend no eis mache», findet ein Fan.

Lenzburg, 12.25 Uhr: «Use mit dem Schafseckel!»

Die Schweiz führt mit einem Tor, doch Ruefer tadelt: «Man lässt sich das Spieldiktat wieder entreissen.» Die Fans leiden hörbar mit. Als Ruben Vargas einmal nicht trifft, kommentiert einer der beiden Schulschwänzer: «Wer isch das gsi? De Vargas? So en Schafseckel! Use mit dem!»

Nach einem knappen Liter Bier und 60 Spielminuten liegt ein weiteres Bollwerk des guten Stils in Trümmern: Die Zeit der Namenswitze bricht an. «Hey nei, sorry!», ruft einer der beiden ungläubig, als derselbe Spieler scheinbar erneut eine Chance verpasst: «Was Vargas?!»

In Lenzburg trugen die meisten Fans keine Trikots oder Schals. Bild: Mathias Förster

Erneut werden Rufe der Ungläubigkeit laut («Neeein!»), werden Hände vor dem Gesicht gefaltet. Nachfrage bei den Jungs, ob sie mit der Aufstellung nicht zufrieden seien:



«Nein. Nie, wenn es nicht läuft.»

«Aber es läuft doch? Die Schweiz führt.»

«Wir wollen ein Torfestival sehen!»

Sie lachen. Und als der Schlusspfiff ertönt, klatschen sie sogar und johlen. Kurz aber heftig, wie der Rest des Publikums. Wenige Minuten später ist das McArthurs Pub in Lenzburg fast leer.

Boswil, 13.01 Uhr: Die Spielanalyse

Das Zelt leert sich nach dem Schlusspfiff blitzartig. Nur ein paar wenige Fans sitzen noch da und diskutieren. Im Winter sei es halt schon nicht das gleiche, finden sie, und es sei jetzt so eine komische Stimmung, halb Vorweihnacht, halb WM, aber nichts so richtig.

Und was meinen sie zum Match? Patrick Staub, der das Spiel gespannt verfolgt hat, ist mässig zufrieden: «Man hat den enormen Druck gespürt, ich hoffe, gegen Brasilien können sie jetzt lockerer aufspielen. Aber drei Punkte sind drei Punkte, das ist die Hauptsache.»

