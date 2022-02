Ernst Lämmli und das Stadion in der Kiesgrube Schafisheim

Fussball Ernst Lämmli wollte ein Stadion bauen und den FC Aarau im Torfeld Süd unterstützen – beides war ihm nicht vergönnt Ernst Lämmli war nicht nur der erfolgreichste Präsident des FC Aarau, sondern um die Jahrtausendwende auch treibende Kraft eines Stadionprojekts für seinen Verein in Schafisheim. Seither sind über 20 Jahre vergangen, doch über den Status von Modellen und Visualisierungen ist das neue Stadion des FCA nicht hinausgekommen. Fabian Hägler und Nadja Rohner Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

«Ich gehe davon aus, dass das neue Stadion kommt. Aber wahnsinnig sicher bin ich nicht.» Das sagte Ernst Lämmli, der am Samstag verstorbene Ex-Präsident des FC Aarau, im Jahr 2013 in einem Interview mit der AZ. Seine grössten Erfolge mit dem FCA feierte Lämmli im Brügglifeld. Doch dem Architekten war schon früh klar: Das alte Stadion genügt den Ansprüchen des FCA längerfristig nicht.

Um die Jahrtausendwende plante Lämmli zusammen mit Landbesitzer Peter Zubler deshalb einen Stadion-Neubau. Nicht auf der grünen Wiese, sondern in der Kiesgrube: in Schafisheim, nicht weit vom Ort entfernt, wo heute das grosse Coop-Verteilzentrum steht.

AZ-Fussballreporter Ruedi Kuhn erinnerte sich in einer Kolumne im Jahr 2019 an die Pläne. «Die Pressekonferenz ‹Stadion FC Aarau Vision 2002› im Jahr 1998 sollte eine neue Ära einläuten. Vertreter aus Politik und Sport trafen sich im vermeintlich neuen FCA-Zuhause in einer Kiesgrube in Schafisheim. Es gab Häppchen und Weisswein. Angestossen wurde auf den bevorstehenden Baubeginn einer Sportstätte.»

Halb in den Boden eingelassen, halb darüber: Modell des einst geplanten Stadions in Schafisheim.

Kuhn war damals mittendrin, geriet ins Schwärmen und sagte: «Welch idealer Standort für ein Fussballstadion!» Doch es sollte eine Vision bleiben. 20'000 Zuschauer hätte das Stadion fassen sollen, auf 30 Millionen Franken waren die Kosten berechnet. 250'000 Franken hatten die Initianten in die Planung investiert. Lämmli sagte 2013 rückblickend:

«Am Ende waren alle Bewilligungen da, auch vom Grossen Rat, auch diese Hürde hatten wir geschafft, der Siedlungsgürtel hätte umgezont werden können.»

Nur das geplante Einkaufszentrum wurde nicht bewilligt, dafür hätte die Möglichkeit bestanden, ein Casino zu integrieren. Die Voraussetzungen in Schafisheim wären ideal gewesen, sagte Lämmli. «Wir hatten mit den Busbetrieben Aarau gesprochen, sie hätten eine Linie zum Stadion eingerichtet und zudem hätten auch die SBB eine Haltestelle auf der Höhe Coop in Schafisheim bauen können.» Parkplätze wären laut Lämmli auch kein Problem gewesen, das Bauland war günstig.

Sie planten um die Jahrtausendwende das FCA-Stadion in der Kiesgrube: Peter Zubler (links), Grundstückbesitzer des möglichen Standortes in Schafisheim, und der ehemalige FCA-Präsident Ernst Lämmli. Rolf Jenni/ARC

Doch Ende 2001 kam das Aus: «Nichts wird es mit einer multifunktionalen Sportstätte in Schafisheim», schrieb die AZ. Die von den Visionären Ernst Lämmli, Ruedi Burger, Landbesitzer Peter Zubler, Heinz Bächinger und Daniel Plattner vor sieben Jahren lancierte Idee des Baus eines Fussballstadions scheiterte an der wirtschaftlichen Situation. Ernst Lämmli sagte später, die Finanzen seien zwar knapp gewesen, gescheitert sei das Stadionprojekt in Schafisheim aber «am Widerstand von ein paar wenigen im Verein».

Ein gewichtiges Problem war aber tatsächlich das Geld: «Die Finanzierung eines solchen Projekts ist illusorisch, weil das Land in der Kiesgrube weder in eine Zone für öffentliche Bauten noch in eine Gewerbezone umgewandelt werden kann», schrieb die AZ im November 2001, als das Projekt begraben wurde. Für mögliche Investoren gab es ohne die Möglichkeit, hier Einkaufszentren, Dienstleistungsbetriebe, Büros und Wohnungen bauen zu können, keinen genügenden Anreiz.

Mantelnutzung als Streitpunkt beim Stadionprojekt im Torfeld Süd

Genau um diese sogenannte Mantelnutzung des Stadions, die zur Finanzierung nötig ist, wird auch beim neuen Standort im Torfeld Süd seit Jahren gestritten. Nach dem Aus für das Projekt in Schafisheim soll in der Stadt Aarau die Mittellandarena gebaut werden. Ein Gestaltungsplan für das Gebiet wird erstellt, er umfasst das Stadion, ein grosses Shoppingcenter und Büros.

Visualisierung des Mittellandparks – das Stadion war im Torfeld Süd geplant, die Pläne mussten aber 2005 begraben werden ZVG

Der Aarauer Einwohnerrat heisst 2003 einen Kredit von 900’000 Franken für die Planung des Mittellandparkes deutlich gut. Das Aarauer Stimmvolk lehnt aber 2005 das 25-Millionen-Darlehen der Stadt für den Mittellandpark ab. Eine Umfrage ergibt, dass sich die Ablehnung primär gegen das Einkaufszentrum richtet.

Einkaufsfläche wird halbiert – dennoch gibt es 41 Einsprachen

Zwei Jahre später folgt der nächste Anlauf: Der Aarauer Einwohnerrat genehmigt im Juni 2007 einen Kredit von 1,6 Millionen Franken für ein Stadion mit Mantelnutzung im Torfeld Süd. Die Einkaufsfläche wird dabei gegenüber dem Mittellandpark halbiert. 2008 sagt das Aarauer Stimmvolk deutlich Ja zu einem Betrag von 17 Millionen Franken für ein neues FCA-Stadion. Bauherrin ist die private HRS AG, insgesamt kostet das Stadion 36 Millionen Franken.

Die Nutzungsplanung «Torfeld Süd» schafft im Jahr 2010 auch die letzte politische Hürde. In einer Referendumsabstimmung heisst das Volk die Spezialzone mit einer Ja-Mehrheit von 69,5 Prozent gut. Doch gegen Gestaltungsplan und Stadion-Baugesuch gehen insgesamt 41 Einsprachen ein, der Baustart ist damit blockiert.

Ein hartnäckiger Einsprecher zieht bis vor Bundesgericht

2011 weist die Kantonsregierung die Beschwerden ab und genehmigt sowohl die Spezialzone Torfeld Süd als auch den Gestaltungsplan. Mehrere Bewohner des Gönhard-Quartiers ziehen ihre Beschwerde ans kantonale Verwaltungsgericht weiter. Die HRS präsentiert ein völlig überarbeitetes Projekt. Es ist der dritte Anlauf für ein Stadion im Torfeld Süd. Dagegen gehen vier Einsprachen ein, drei werden nach langen Verhandlungen zurückgezogen.

Im Jahr 2014 erteilt der Aarauer Stadtrat die langersehnte Baubewilligung für das Stadion. Seit der Volksabstimmung sind sechs Jahre vergangen. Doch neues Ungemach folgt sogleich: Der letzte verbliebene Einsprecher reicht Beschwerde gegen die Baubewilligung ein. Der Regierungsrat, das Verwaltungsgericht und 2016 auch das Bundesgericht weisen diese ab – der Weg scheint frei für den Baustart.

Hochhäuser statt Einkaufszentrum – und eine neue Abstimmung

Scheint, denn wegen der Einsprachen, strengeren Auflagen der Liga und neuen Gesetze kostet das Stadion nun 20 Millionen Franken mehr. Die HRS präsentiert Plan B: kein Einkaufszentrum, dafür Hochhäuser für Wohnungen, Gewerbe und kleine Läden im Erdgeschoss. Darum braucht es eine erneute Abstimmung über die Bau- und Nutzungsordnung.

Visualisierung des geplanten neuen Quartiers mit Stadion im Torfeld Süd: Blick vom Balkon im Hochhaus B ins Stadion. HRS/Nightnurse Images

Im August 2019 heisst der Aarauer Einwohnerrat die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung und den 17-Millionen-Kredit für das Stadion gut. Im November 2019 bestätigt das Stimmvolk diesen Entscheid und sagt mit 61 Prozent ebenfalls zweimal Ja. So sehr hätte sich Ernst Lämmli gewünscht, die Einweihung des neuen Stadions zu erleben. Aber das ist trotz zweier positiver Volksabstimmungen noch in weiter Ferne.

Anwohner ziehen auch gegen neue Stadionpläne bis nach Lausanne

Seit letztem Sommer liegt eine Beschwerde gegen die Teilrevision Nutzungsplanung beim Bundesgericht. Die vom Volk abgesegnete Teilrevision ist nötig, um das Stadion und vier Wohntürme bauen zu können. Anwohnende sind dagegen vor Gericht gegangen. Es geht ihnen unter anderem um die Frage, ob Lärmschutzvorschriften bei den neu geplanten Wohnungen eingehalten werden. Vor Verwaltungsgericht haben sie verloren. Doch nun muss das Bundesgericht entscheiden.

Wird die Beschwerde auch dort abgewiesen, kann der Stadtrat gemäss Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker zeitnah den vorbereiteten Gestaltungsplan verabschieden und zur Genehmigung an den Kanton senden. Das dauert normalerweise drei bis vier Monate. «Sobald diese Genehmigung vorliegt, kann das Baugesuch für die Gesamtanlage eingereicht werden», sagt Hilfiker. Doch auch dann ist noch nicht absehbar, wann die Bagger auffahren: Das Genehmigungsverfahren kann wiederum durch alle Instanzen gezogen werden.

