Fussball-EM: Das sagt die Kapo Aargau zu den Feierlichkeiten

Fussball-EM Wenige Scharmützel, drei Personen wegen Pyros angehalten: Die Bilanz der Aargauer Polizei nach der italienischen EM-Feier In Aarau, Wettingen und Wohlen haben Italien-Fans die Nacht zum Tag gemacht. Sie feierten ausgelassen, aber friedlich. Die Aargauer Kantonspolizei zieht deshalb eine positive Bilanz. 12.07.2021, 12.17 Uhr

Das EM-Finale zwischen Italien und England hat Emotionen ausgelöst. Im Aargau vor allem positive, denn an mehreren Orten wie in Aarau, Wettingen und Wohlen, teilweise auch in Oftringen, wurde ausgelassen gefeiert – und das bis tief in die Nacht hinein.