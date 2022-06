Argovia Fäscht 2022: Die Highlights

Für Wehmütige: Hier gibt’s die Highlights des Argovia Fäscht Kaum war sie da, war es gefühlt auch schon wieder vorbei: die #partyvomjohr. So ist das halt, wenn’s schön ist. Damit der Pfingstwochenstart aber nicht allzu hart wird, gibt es hier noch einmal einige Highlights zum Nachlesen und -schauen. argoviatoday.ch 06.06.2022, 07.04 Uhr

Nicht nur die No Angels brachten euch am Pfingstwochenende auf dem Birrfeld zum Tanzen und Feiern. Henry Muchenberger

Die Feier des Jahres startete mit dem Aufbau des Festgeländes. Bei viel Sonne waren einige emsige Helferinnen und Helfer dabei, die #partyvomjohr für euch vorzubereiten. Dass das Wetter am Argovia Fäscht noch zum kritischen Faktor werden würde, antizipierte man schon da. Doch war man allerseits guter Hoffnung und setzte alles an einen reibungslosen Ablauf, damit ihr die drei Tage einfach nur noch geniessen konntet.

Sonnenschein am Argovia Fäscht: Die Fans geniessen jeden Moment. Tibor Ledergerber

Und das konntet ihr! Am Samstag eröffneten die Lokalhelden Pedestrians die #partyvomjohr. Die komplett neue Argovia-Bühne wurde später unter anderem eingeheizt von James Bay, den No Angels oder auch Purple Disco Machine. Nebst genialer Musik lieferte euch das Argovia-Fäscht-Team Spiel und Spass an den Buden, leckeres Essen und natürlich das eine oder andere kühle Getränk.

Tele M1

Der Sonntag machte seinem Namen wettertechnisch so gar keine Ehre. Da blieb euch allen nicht mehr viel anderes übrig, als die Sonne mit euren Gesangskünsten anzulocken:

Argovia Today / Severin Mayer

Aber auch wenn die Sonne inklusive Regenbogen immer mehr die Wolken vertrieb – der Regen und das schlammige Feld schienen euch sowieso nicht vom «Argoviafäschten» abzuhalten:

Argovia Today / Sharina Frey

Und nachdem Adrian Stern und Mimi Webb den Regen mit voller Power – und eurer Hilfe – weg sangen, verzogen sich die Wolken dann schliesslich für den Anginageplagten Clueso, die Rocker von Silbermond und es blieb wettertechnisch stressfrei für Stress.

Stress am Argovia Fäscht 2022 Radio Argovia / Daniel Künzli

Ein weiteres Argovia Fäscht liegt nun hinter uns. Die Erinnerungen bleiben: Egal, ob in Gedanken, auf Fotos oder Videos. Und die dürft ihr natürlich gerne mit uns teilen. Danke, Argovialand! (sfr)

Die schönsten Bilder vom Argovia-Fäscht:

Stress brachte das Birrfeld zum Beben. Radio Argovia / Daniel Künzli Der Auftritt von Clueso. Argovia Today / Daniel Künzli Mimi Webb lockt die Sonne hervor. Argovia Today / Daniel Künzli Mimi Webb aus London. Argovia Today / Daniel Künzli Adrian Stern macht Stimmung. Argovia Today / Daniel Künzli Der Aargauer in seinem Element. Argovia Today / Daniel Künzli Die Besucherinnen und Besucher lassen sich die Stimmung vom Wetter nicht verderben. Am Sonntagnachmittag muss man sich ein trockenes Plätzchen suchen. Argovia Today Pedestrians bei ihrem Auftritt. Henry Muchenberger Der Konzert von Loco Escrito brachte das Publikum zum Tanzen. Henry Muchenberger Wie immer war auch das Argovia Fäscht 2022 sehr gut besucht. Henry Muchenberger Als Abwechslung zur Musik darf auch der Spass nicht fehlen. Henry Muchenberger Die Besuchenden geniessen am Agovia Fäscht die «Party vom Jahr». Radio Argovia / Tibor Ledergerber Das Argovia Fäscht in der Nacht. Henry Muchenberger Die No Angels bei ihrem Auftritt am Pfingstsamstag am Argovia Fäscht. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Nadja, Lucy, Sandy und Jessica sind zurück – nach fast zehn Jahren Pause. Radio Argovia / Patrick Hoerdt «20» ist das sechste Studioalbum der No Angels. Es erschien am 4. Juni 2021. Henry Muchenberger Obwohl schon oft gesagt wurde, dass es nie mehr ein Comeback geben wird, ist es anders gekommen. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Was für ein Auftritt der No Angels! Henry Muchenberger Der Brite ist vom Argovia-Fäscht begeistert. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Der Auftritt von James Bay. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Mitten im Getümmel. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Die Sonne lacht vom Himmel. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Loco Escrito im Sommer-Outfit. Wetter, Musik, Stimmung – alles top! Radio Argovia / Patrick Hoerdt Der langersehnte Auftritt von Loco Escrito. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Voller Einsatz von den Pedestrians. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Die Pedestrians heizen ein. Radio Argovia / Patrick Hoerdt Eileen, Patricia und Emilie sind aus Thun angereist, um James Bay und Loco Escrito zu sehen. Argovia Today Die Frauen vom Loco Escrito-Fanclub warten schon seit Mittag auf den Star. Argovia Today Anna und Caro sind extra aus Deutschland angereist, um die No Angels und James Bay zu sehen. Argovia Today Impressionen vom Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / CH Media Flammkuchen am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Die beiden Schwestern Salomé und Olivia Gehrig feiern am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Flammkucken am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Eines der 3 Partyzelte am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © DJs legen am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht auf, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Impressionen vom Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Das Riesenrad wird aufgebaut. Fabio Baranzini Schwerstarbeit beim Aufbau. Fabio Baranzini